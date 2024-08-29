https://ria.ru/20240829/pervoklassniki-1969292792.html
Бесплатные школьные наборы получат 5300 первоклассников Тверской области
Бесплатные школьные наборы получат 5300 первоклассников Тверской области - РИА Новости, 29.08.2024
Бесплатные школьные наборы получат 5300 первоклассников Тверской области
В Тверской области к началу нового учебного года первоклассники из многодетных и опекунских семей, семей с невысокими доходами и семей участников СВО получают... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T17:27
2024-08-29T17:27
2024-08-29T17:27
тверская область
тверь
игорь руденя
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В Тверской области к началу нового учебного года первоклассники из многодетных и опекунских семей, семей с невысокими доходами и семей участников СВО получают школьно-письменные наборы, принадлежности для учебы вручат 5300 детям, сообщает пресс-служба регионального правительства. Данная мера поддержки реализуется в Верхневолжье ежегодно по инициативе губернатора Игоря Рудени. В Год семьи в России по решению главы региона вручение детям школьных наборов сопровождается праздничными семейными мероприятиями с участием представителей администраций муниципалитетов и духовенства. В четверг праздник для первоклассников – детей участников специальной военной операции, был организован в филиале фонда "Защитники Отчества" Тверской области. "Мы верим, что вы будете успешными, будете получать одни пятерки, с радостью будете ждать домашние задания и с готовностью их выполнять", - обратилась к первоклассникам руководитель филиала Ирина Петрова. В общей сложности в набор включено 43 самых необходимых для юных учеников предмета. Это рюкзак, тетради и обложки, ручки, карандаши, линейка, точилка, альбом для рисования, набор цветной бумаги и картона, пенал, краски, пластилин, расписание занятий, комплект закладок, подставка для книг и многое другое. Также в набор вошла красочная книга "Тверская область – семейное путешествие". Благодаря ей дети могут познакомиться с городами Верхневолжья. 28 августа праздничные программы с вручением школьных наборов были организованы в Твери в ДК "Химволокно" и ДК "Затверецкий". Такие же события проходят и в муниципалитетах Верхневолжья.
https://ria.ru/20240828/rudenya-1968956346.html
https://ria.ru/20240827/verkhnevolzhe-1968844625.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверь, игорь руденя
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В Тверской области к началу нового учебного года первоклассники из многодетных и опекунских семей, семей с невысокими доходами и семей участников СВО получают школьно-письменные наборы, принадлежности для учебы вручат 5300 детям, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Данная мера поддержки реализуется в Верхневолжье ежегодно по инициативе губернатора Игоря Рудени
.
В Год семьи в России по решению главы региона вручение детям школьных наборов сопровождается праздничными семейными мероприятиями с участием представителей администраций муниципалитетов и духовенства.
В четверг праздник для первоклассников – детей участников специальной военной операции, был организован в филиале фонда "Защитники Отчества" Тверской области.
"Мы верим, что вы будете успешными, будете получать одни пятерки, с радостью будете ждать домашние задания и с готовностью их выполнять", - обратилась к первоклассникам руководитель филиала Ирина Петрова.
В общей сложности в набор включено 43 самых необходимых для юных учеников предмета. Это рюкзак, тетради и обложки, ручки, карандаши, линейка, точилка, альбом для рисования, набор цветной бумаги и картона, пенал, краски, пластилин, расписание занятий, комплект закладок, подставка для книг и многое другое.
Также в набор вошла красочная книга "Тверская область – семейное путешествие". Благодаря ей дети могут познакомиться с городами Верхневолжья.
28 августа праздничные программы с вручением школьных наборов были организованы в Твери
в ДК "Химволокно" и ДК "Затверецкий". Такие же события проходят и в муниципалитетах Верхневолжья.