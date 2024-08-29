https://ria.ru/20240829/pervoklassniki-1969292792.html

Бесплатные школьные наборы получат 5300 первоклассников Тверской области

Бесплатные школьные наборы получат 5300 первоклассников Тверской области - РИА Новости, 29.08.2024

Бесплатные школьные наборы получат 5300 первоклассников Тверской области

В Тверской области к началу нового учебного года первоклассники из многодетных и опекунских семей, семей с невысокими доходами и семей участников СВО получают... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T17:27

2024-08-29T17:27

2024-08-29T17:27

тверская область

тверь

игорь руденя

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В Тверской области к началу нового учебного года первоклассники из многодетных и опекунских семей, семей с невысокими доходами и семей участников СВО получают школьно-письменные наборы, принадлежности для учебы вручат 5300 детям, сообщает пресс-служба регионального правительства. Данная мера поддержки реализуется в Верхневолжье ежегодно по инициативе губернатора Игоря Рудени. В Год семьи в России по решению главы региона вручение детям школьных наборов сопровождается праздничными семейными мероприятиями с участием представителей администраций муниципалитетов и духовенства. В четверг праздник для первоклассников – детей участников специальной военной операции, был организован в филиале фонда "Защитники Отчества" Тверской области. "Мы верим, что вы будете успешными, будете получать одни пятерки, с радостью будете ждать домашние задания и с готовностью их выполнять", - обратилась к первоклассникам руководитель филиала Ирина Петрова. В общей сложности в набор включено 43 самых необходимых для юных учеников предмета. Это рюкзак, тетради и обложки, ручки, карандаши, линейка, точилка, альбом для рисования, набор цветной бумаги и картона, пенал, краски, пластилин, расписание занятий, комплект закладок, подставка для книг и многое другое. Также в набор вошла красочная книга "Тверская область – семейное путешествие". Благодаря ей дети могут познакомиться с городами Верхневолжья. 28 августа праздничные программы с вручением школьных наборов были организованы в Твери в ДК "Химволокно" и ДК "Затверецкий". Такие же события проходят и в муниципалитетах Верхневолжья.

https://ria.ru/20240828/rudenya-1968956346.html

https://ria.ru/20240827/verkhnevolzhe-1968844625.html

тверь

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, игорь руденя