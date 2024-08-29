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Тирасполь заявил об отсутствии нормальных переговоров с Кишиневом
Тирасполь заявил об отсутствии нормальных переговоров с Кишиневом - РИА Новости, 29.08.2024
Тирасполь заявил об отсутствии нормальных переговоров с Кишиневом
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский считает, что сегодня не ведется нормальных переговоров между Кишиневом и... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T15:42
2024-08-29T15:42
2024-08-29T18:42
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ТИРАСПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский считает, что сегодня не ведется нормальных переговоров между Кишиневом и Тирасполем."На самом деле, переговоров нет, к сожалению. Нормальных переговоров нет. Нет формата "5+2", нет встреч пока (в формате – ред.) "1+1". Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев и вице-премьер Молдавии Олег Серебрян – это не встречи "1+1", это встречи политических представителей… Что касается формата "5+2", я напомню, что именно Молдова пыталась его похоронить в 2019 году, сорвала его подписание, потом пандемия, потом боевые действия. Все в один голос говорят, что это невозможно. Да нет, все возможно. Отговорка хорошая, удобная очень", - сказал Красносельский.Лидер Приднестровья также отметил, что переговоры о мире всегда возможны. По его словам, возможны также и его встречи с первыми лицами Молдавии."Я их не исключаю на сегодняшний день. Я открытый, пожалуйста. Надо? Они вполне возможны. У нас есть повестка, в том числе и мир, и безопасность, все остальное, что в блоке состоит. Вы прекрасно все это знаете. По большому счету, я не отказываюсь и всегда готов к этим встречам", - отметил Красносельский.Однако, по его словам, Молдавия к переговорам сегодня не готова. "Жизнь, к сожалению, подтверждает другую истину: пока Молдова к переговорам не готова на сегодняшний день", - сказал Красносельский.Глава ПМР также сообщил, что накануне состоялась встреча политических представителей Приднестровья и Молдавии Виталия Игнатьева и Олега Серебряна. По его словам, встреча была непубличной, но на ней обсуждались актуальные злободневные вопросы, которые касаются жителей Приднестровья и Молдавии.В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html
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в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, вадим красносельский, виталий игнатьев, обсе
В мире, Молдавия, Кишинев, Тирасполь, Вадим Красносельский, Виталий Игнатьев, ОБСЕ
Тирасполь заявил об отсутствии нормальных переговоров с Кишиневом
Красносельский заявил об отсутствии нормальных переговоров Тирасполя с Кишиневом
ТИРАСПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский считает, что сегодня не ведется нормальных переговоров между Кишиневом и Тирасполем.
"На самом деле, переговоров нет, к сожалению. Нормальных переговоров нет. Нет формата "5+2", нет встреч пока (в формате – ред.) "1+1". Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев
и вице-премьер Молдавии
Олег Серебрян – это не встречи "1+1", это встречи политических представителей… Что касается формата "5+2", я напомню, что именно Молдова пыталась его похоронить в 2019 году, сорвала его подписание, потом пандемия, потом боевые действия. Все в один голос говорят, что это невозможно. Да нет, все возможно. Отговорка хорошая, удобная очень", - сказал Красносельский.
Лидер Приднестровья также отметил, что переговоры о мире всегда возможны. По его словам, возможны также и его встречи с первыми лицами Молдавии.
"Я их не исключаю на сегодняшний день. Я открытый, пожалуйста. Надо? Они вполне возможны. У нас есть повестка, в том числе и мир, и безопасность, все остальное, что в блоке состоит. Вы прекрасно все это знаете. По большому счету, я не отказываюсь и всегда готов к этим встречам", - отметил Красносельский.
Однако, по его словам, Молдавия к переговорам сегодня не готова. "Жизнь, к сожалению, подтверждает другую истину: пока Молдова к переговорам не готова на сегодняшний день", - сказал Красносельский.
Глава ПМР также сообщил, что накануне состоялась встреча политических представителей Приднестровья и Молдавии Виталия Игнатьева и Олега Серебряна. По его словам, встреча была непубличной, но на ней обсуждались актуальные злободневные вопросы, которые касаются жителей Приднестровья и Молдавии.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия
, Украина
, ОБСЕ
- в качестве посредников, Евросоюз и США
- как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе
.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии
. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.