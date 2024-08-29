https://ria.ru/20240829/pentagon-1969091946.html
Пентагон заключил контракты с Lockheed Martin на пять миллиардов долларов
Пентагон заключил контракты с Lockheed Martin на пять миллиардов долларов - РИА Новости, 29.08.2024
Пентагон заключил контракты с Lockheed Martin на пять миллиардов долларов
США заключили контракты с оборонно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на общую сумму порядка пяти миллиардов долларов для оказания перечня услуг по... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T00:45
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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. США заключили контракты с оборонно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на общую сумму порядка пяти миллиардов долларов для оказания перечня услуг по поддержке, модернизации и программе разработок истребителей пятого поколения F-35, сообщили в Пентагоне. Наиболее крупный контракт оценивается в более чем 3,9 миллиарда долларов, имеет фиксированную цену и срок исполнения до сентября 2028 года. "По данному контракту закупаются тренировочные системы и дизайн-симуляции, разработка, интеграция, тестирование, производство, поставка, усовершенствование и техническое обслуживание воздушного судна F-35 Lightening II", - указано в одном из соглашений. Второй по величине контракт стоимостью более одного миллиарда долларов предусматривает расширение услуг по предоставлению инженерной, технической, логистической и материальной поддержки для лабораторных объектов и активностей в области летных испытаний F-35, включая выявление и устранение аномалий в работе программного обеспечения истребителей.
https://ria.ru/20240805/istrebitel-1964234558.html
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сша, lockheed martin , министерство обороны сша, f-35, в мире
США, Lockheed Martin , Министерство обороны США, F-35, В мире
Пентагон заключил контракты с Lockheed Martin на пять миллиардов долларов
Пентагон заключил контракты с Lockheed Martin для поддержки и модернизации F-35
ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. США заключили контракты с оборонно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на общую сумму порядка пяти миллиардов долларов для оказания перечня услуг по поддержке, модернизации и программе разработок истребителей пятого поколения F-35, сообщили в Пентагоне.
Наиболее крупный контракт оценивается в более чем 3,9 миллиарда долларов, имеет фиксированную цену и срок исполнения до сентября 2028 года.
"По данному контракту закупаются тренировочные системы и дизайн-симуляции, разработка, интеграция, тестирование, производство, поставка, усовершенствование и техническое обслуживание воздушного судна F-35 Lightening II", - указано в одном из соглашений.
Второй по величине контракт стоимостью более одного миллиарда долларов предусматривает расширение услуг по предоставлению инженерной, технической, логистической и материальной поддержки для лабораторных объектов и активностей в области летных испытаний F-35, включая выявление и устранение аномалий в работе программного обеспечения истребителей.