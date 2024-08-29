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Водителей в Курской области не штрафуют в автоматическом режиме с 8 августа - РИА Новости, 29.08.2024
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16:38 29.08.2024 (обновлено: 16:49 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/pdd-1969280377.html
Водителей в Курской области не штрафуют в автоматическом режиме с 8 августа
Водителей в Курской области не штрафуют в автоматическом режиме с 8 августа - РИА Новости, 29.08.2024
Водителей в Курской области не штрафуют в автоматическом режиме с 8 августа
Постановления о нарушении ПДД в Курской области не выносятся в автоматическом режиме с 8 августа, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T16:38
2024-08-29T16:49
здоровье - общество
россия
курская область
ирина волк
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ТУЛА, 29 авг – РИА Новости. Постановления о нарушении ПДД в Курской области не выносятся в автоматическом режиме с 8 августа, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. Она отметила, что в отношении граждан, находящихся в Курской области, административное законодательство о безопасности дорожного движения применяется в особом порядке. "Все постановления по делам о правонарушениях, которые зафиксированы работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами с 6 по 8 августа, прекращены на основании статьи 2.7 КоАП РФ "Крайняя необходимость". С 8 августа постановления по нарушениям данной категории сотрудниками региональной Госавтоинспекции не выносились", - написала Ирина Волк. Как уточнила представитель МВД РФ, санкции применят в полном объеме, если сотрудники выявят грубые правонарушения, например, вождение в состоянии опьянения. По словам Ирины Волк, МВД России "не являются балансодержателями систем автоматической фотовидеофиксации".
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здоровье - общество, россия, курская область, ирина волк
Здоровье - Общество, Россия, Курская область, Ирина Волк
Водителей в Курской области не штрафуют в автоматическом режиме с 8 августа

МВД: в Курской области с 8 августа не штрафуют автоматически за нарушения ПДД

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИнспектор дорожно-патрульной службы во время дежурства
Инспектор дорожно-патрульной службы во время дежурства - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Инспектор дорожно-патрульной службы во время дежурства. Архивное фото
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ТУЛА, 29 авг – РИА Новости. Постановления о нарушении ПДД в Курской области не выносятся в автоматическом режиме с 8 августа, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Она отметила, что в отношении граждан, находящихся в Курской области, административное законодательство о безопасности дорожного движения применяется в особом порядке.
"Все постановления по делам о правонарушениях, которые зафиксированы работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами с 6 по 8 августа, прекращены на основании статьи 2.7 КоАП РФ "Крайняя необходимость". С 8 августа постановления по нарушениям данной категории сотрудниками региональной Госавтоинспекции не выносились", - написала Ирина Волк.
Как уточнила представитель МВД РФ, санкции применят в полном объеме, если сотрудники выявят грубые правонарушения, например, вождение в состоянии опьянения.
По словам Ирины Волк, МВД России "не являются балансодержателями систем автоматической фотовидеофиксации".
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Здоровье - ОбществоРоссияКурская областьИрина Волк
 
 
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