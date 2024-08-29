https://ria.ru/20240829/pdd-1969280377.html

Водителей в Курской области не штрафуют в автоматическом режиме с 8 августа

Водителей в Курской области не штрафуют в автоматическом режиме с 8 августа - РИА Новости, 29.08.2024

Водителей в Курской области не штрафуют в автоматическом режиме с 8 августа

Постановления о нарушении ПДД в Курской области не выносятся в автоматическом режиме с 8 августа, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T16:38

2024-08-29T16:38

2024-08-29T16:49

здоровье - общество

россия

курская область

ирина волк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952541876_0:62:3071:1789_1920x0_80_0_0_3d54321a833a2c75a95f04d2cc273139.jpg

ТУЛА, 29 авг – РИА Новости. Постановления о нарушении ПДД в Курской области не выносятся в автоматическом режиме с 8 августа, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. Она отметила, что в отношении граждан, находящихся в Курской области, административное законодательство о безопасности дорожного движения применяется в особом порядке. "Все постановления по делам о правонарушениях, которые зафиксированы работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами с 6 по 8 августа, прекращены на основании статьи 2.7 КоАП РФ "Крайняя необходимость". С 8 августа постановления по нарушениям данной категории сотрудниками региональной Госавтоинспекции не выносились", - написала Ирина Волк. Как уточнила представитель МВД РФ, санкции применят в полном объеме, если сотрудники выявят грубые правонарушения, например, вождение в состоянии опьянения. По словам Ирины Волк, МВД России "не являются балансодержателями систем автоматической фотовидеофиксации".

https://ria.ru/20240824/pdd-1968194638.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, россия, курская область, ирина волк