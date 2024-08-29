https://ria.ru/20240829/pamyatnik-1969333689.html

В Берлине памятник исписали антиизраильскими лозунгами

В Берлине памятник исписали антиизраильскими лозунгами - РИА Новости, 29.08.2024

В Берлине памятник исписали антиизраильскими лозунгами

Неизвестный вандал исписал анти-израильскими лозунгами памятник, приуроченный к протесту женщин 1943 года против ареста их мужей, расположенный в центре... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T20:57

2024-08-29T20:57

2024-08-29T21:07

в мире

израиль

германия

берлин (город)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Неизвестный вандал исписал анти-израильскими лозунгами памятник, приуроченный к протесту женщин 1943 года против ареста их мужей, расположенный в центре Берлина, у памятника также изображен флаг Палестины, сообщила телерадиокомпания Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) со ссылкой на местную полицию.Как отмечает телерадиокомпания, оскверненный вандалом памятник, который создала берлинский скульптор Ингеборг Хунцингер, посвящен протесту женщин против ареста нацистами их мужей-евреев в феврале 1943 года."Там (на памятнике - ред.) были обнаружены граффити на английском языке, такие как "Свободная Палестина" и "Евреи совершают геноцид", - пишет rbb со ссылкой на представителя полиции.На фотографиях, которые распространили немецкие СМИ, видно написанные черной краской слова вверху памятника. У его подножия на асфальте нарисован флаг Палестины.По данным телерадиокомпания, расследование инцидента ведет орган госбезопасности, ответственный за политические преступления. Посол Израиля в Германии Рон Просор прокомментировал происшествие на своей странице в соцсети X."Враги Израиля ясно дали понять, о чем идет речь: о жизни евреев – в прошлом и настоящем", - написал Просор, подчеркнув, что осквернение памятника - попытка опозорить память "запечатленных мужественных женщин".В конце июня Федеральная ассоциация отделов регистрации и обзора информации по антисемитизму (RIAS) сообщила в докладе, что количество инцидентов на почве антисемитизма в Германии резко выросло на фоне обострения палестино-израильского конфликта: в прошлом году рост зарегистрированных случаев составил более 80%.

https://ria.ru/20240528/yle-1948892782.html

https://ria.ru/20231016/doma-1903100488.html

израиль

германия

берлин (город)

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в мире, израиль, германия, берлин (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году