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В Берлине памятник исписали антиизраильскими лозунгами - РИА Новости, 29.08.2024
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20:57 29.08.2024 (обновлено: 21:07 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/pamyatnik-1969333689.html
В Берлине памятник исписали антиизраильскими лозунгами
В Берлине памятник исписали антиизраильскими лозунгами - РИА Новости, 29.08.2024
В Берлине памятник исписали антиизраильскими лозунгами
Неизвестный вандал исписал анти-израильскими лозунгами памятник, приуроченный к протесту женщин 1943 года против ареста их мужей, расположенный в центре... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T20:57
2024-08-29T21:07
в мире
израиль
германия
берлин (город)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Неизвестный вандал исписал анти-израильскими лозунгами памятник, приуроченный к протесту женщин 1943 года против ареста их мужей, расположенный в центре Берлина, у памятника также изображен флаг Палестины, сообщила телерадиокомпания Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) со ссылкой на местную полицию.Как отмечает телерадиокомпания, оскверненный вандалом памятник, который создала берлинский скульптор Ингеборг Хунцингер, посвящен протесту женщин против ареста нацистами их мужей-евреев в феврале 1943 года."Там (на памятнике - ред.) были обнаружены граффити на английском языке, такие как "Свободная Палестина" и "Евреи совершают геноцид", - пишет rbb со ссылкой на представителя полиции.На фотографиях, которые распространили немецкие СМИ, видно написанные черной краской слова вверху памятника. У его подножия на асфальте нарисован флаг Палестины.По данным телерадиокомпания, расследование инцидента ведет орган госбезопасности, ответственный за политические преступления. Посол Израиля в Германии Рон Просор прокомментировал происшествие на своей странице в соцсети X."Враги Израиля ясно дали понять, о чем идет речь: о жизни евреев – в прошлом и настоящем", - написал Просор, подчеркнув, что осквернение памятника - попытка опозорить память "запечатленных мужественных женщин".В конце июня Федеральная ассоциация отделов регистрации и обзора информации по антисемитизму (RIAS) сообщила в докладе, что количество инцидентов на почве антисемитизма в Германии резко выросло на фоне обострения палестино-израильского конфликта: в прошлом году рост зарегистрированных случаев составил более 80%.
https://ria.ru/20240528/yle-1948892782.html
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в мире, израиль, германия, берлин (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Германия, Берлин (город), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Берлине памятник исписали антиизраильскими лозунгами

Rbb: в Берлине памятник женщинам исписали антиизраильскими лозунгами

© Фото : Noa SapirНеизвестный вандал исписал анти-израильскими лозунгами памятник, приуроченный протесту женщин 1943 года против ареста их мужей, расположенный в центре Берлина
Неизвестный вандал исписал анти-израильскими лозунгами памятник, приуроченный протесту женщин 1943 года против ареста их мужей, расположенный в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Фото : Noa Sapir
Неизвестный вандал исписал анти-израильскими лозунгами памятник, приуроченный протесту женщин 1943 года против ареста их мужей, расположенный в центре Берлина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Неизвестный вандал исписал анти-израильскими лозунгами памятник, приуроченный к протесту женщин 1943 года против ареста их мужей, расположенный в центре Берлина, у памятника также изображен флаг Палестины, сообщила телерадиокомпания Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) со ссылкой на местную полицию.
Как отмечает телерадиокомпания, оскверненный вандалом памятник, который создала берлинский скульптор Ингеборг Хунцингер, посвящен протесту женщин против ареста нацистами их мужей-евреев в феврале 1943 года.
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"Там (на памятнике - ред.) были обнаружены граффити на английском языке, такие как "Свободная Палестина" и "Евреи совершают геноцид", - пишет rbb со ссылкой на представителя полиции.
На фотографиях, которые распространили немецкие СМИ, видно написанные черной краской слова вверху памятника. У его подножия на асфальте нарисован флаг Палестины.
По данным телерадиокомпания, расследование инцидента ведет орган госбезопасности, ответственный за политические преступления. Посол Израиля в Германии Рон Просор прокомментировал происшествие на своей странице в соцсети X.
"Враги Израиля ясно дали понять, о чем идет речь: о жизни евреев – в прошлом и настоящем", - написал Просор, подчеркнув, что осквернение памятника - попытка опозорить память "запечатленных мужественных женщин".
В конце июня Федеральная ассоциация отделов регистрации и обзора информации по антисемитизму (RIAS) сообщила в докладе, что количество инцидентов на почве антисемитизма в Германии резко выросло на фоне обострения палестино-израильского конфликта: в прошлом году рост зарегистрированных случаев составил более 80%.
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В миреИзраильГерманияБерлин (город)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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