https://ria.ru/20240829/palestina-1969109505.html

В Палестине рассказали об усилиях по единому управлению

В Палестине рассказали об усилиях по единому управлению - РИА Новости, 29.08.2024

В Палестине рассказали об усилиях по единому управлению

Власти Палестины предпринимают усилия для достижения договоренностей о едином управлении на Западном берегу и в секторе Газа, заявила РИА Новости госминистр... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T06:22

2024-08-29T06:22

2024-08-29T06:22

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КАИР, 29 авг - РИА Новости. Власти Палестины предпринимают усилия для достижения договоренностей о едином управлении на Западном берегу и в секторе Газа, заявила РИА Новости госминистр Палестины по иностранным делам Варсен Агабекян-Шахин. "Палестинское руководство продолжает прикладывать большие усилия для объединения палестинских рядов и соглашения о национальной дорожной карте для одного и единого управления на Западном берегу и в секторе Газа", - сказала Агабекян-Шахин. Ранее лидер Палестины Махмуд Аббас заявил в интервью РИА новости, что сектор Газа должен быть передан под управление законных палестинских властей. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40,5 тысяч, пострадали более 93,7 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240829/palestina-1969100243.html

https://ria.ru/20240828/konflikt-1915630213.html

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в мире, палестина, израиль, россия, махмуд аббас, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа