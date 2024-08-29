https://ria.ru/20240829/palestina-1969106432.html
Палестина ждет мер от стран, чьи граждане воюют в рядах армии Израиля
Палестина ждет мер от стран, чьи граждане воюют в рядах армии Израиля - РИА Новости, 29.08.2024
Палестина ждет мер от стран, чьи граждане воюют в рядах армии Израиля
Палестинская администрация получила обещания от ряда стран принять меры в отношении граждан, которые имеют двойное гражданство и участвуют в боевых действиях в... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T05:19
2024-08-29T05:19
2024-08-29T05:19
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КАИР, 29 авг - РИА Новости. Палестинская администрация получила обещания от ряда стран принять меры в отношении граждан, которые имеют двойное гражданство и участвуют в боевых действиях в секторе Газа на стороне израильской армии, заявила в интервью РИА Новости госминистр Палестины по иностранным делам Варсен Агабекян-Шахин. "Мы получили обещания по данному вопросу и надеемся, что будет переход от слов к делу в рамках международного права и законов, которые приняты в самих странах", - сказала Агабекян-Шахин, отвечая на вопрос о мерах, предпринимаемых в отношении граждан с двойным гражданством, которые воюют в рядах армии Израиля. По словам госминистра, данный вопрос был поднят палестинской администрацией уже давно, сейчас продолжаются контакты со странами, которые имеют к этому отношение. "Эти страны должны предпринять действенные меры в отношении тех, у кого двойное гражданство и они участвуют в войне-геноциде нашего народа", - сказала она. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40,5 тысяч, пострадали более 93,7 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240828/tsakhal-1969069503.html
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в мире, израиль, палестина, россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Палестина, Россия, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Палестина ждет мер от стран, чьи граждане воюют в рядах армии Израиля
Госминистр: Палестина ждет мер от стран, чьи граждане воюют в армии Израиля
КАИР, 29 авг - РИА Новости. Палестинская администрация получила обещания от ряда стран принять меры в отношении граждан, которые имеют двойное гражданство и участвуют в боевых действиях в секторе Газа на стороне израильской армии, заявила в интервью РИА Новости госминистр Палестины по иностранным делам Варсен Агабекян-Шахин.
"Мы получили обещания по данному вопросу и надеемся, что будет переход от слов к делу в рамках международного права и законов, которые приняты в самих странах", - сказала Агабекян-Шахин, отвечая на вопрос о мерах, предпринимаемых в отношении граждан с двойным гражданством, которые воюют в рядах армии Израиля.
По словам госминистра, данный вопрос был поднят палестинской администрацией уже давно, сейчас продолжаются контакты со странами, которые имеют к этому отношение.
"Эти страны должны предпринять действенные меры в отношении тех, у кого двойное гражданство и они участвуют в войне-геноциде нашего народа", - сказала она.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС
проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40,5 тысяч, пострадали более 93,7 тысячи человек.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.