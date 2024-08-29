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В Курской области сформируют добровольческий отряд для поддержания порядка

В Курской области сформируют добровольческий отряд для поддержания порядка - РИА Новости, 29.08.2024

В Курской области сформируют добровольческий отряд для поддержания порядка

Добровольческий отряд "Барс – Курск" сформируют в Курской области для поддержания правопорядка, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T18:00

2024-08-29T18:00

2024-08-29T18:00

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

безопасность

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Добровольческий отряд "Барс – Курск" сформируют в Курской области для поддержания правопорядка, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Смирнов провёл совещание с членами правительства Курской области и главами районов, где обсудили создание добровольческого отряда. "Основная функция отряда – обеспечение безопасности в восьми отселённых районах, а также на других территориях Курской области. Добровольцы, подписавшие контракт, пройдут обучение, получат необходимое вооружение. Бойцы будут действовать в тесном взаимодействии с армией и штабом КТО, что обеспечит эффективную координацию и защиту гражданской инфраструктуры", - написал Смирнов в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что задачи отряда включают не только обеспечение безопасности, но и участие в жизнеобеспечении отселённых районов, все действия добровольцев будут согласовываться с армией и штабом КТО. По словам врио губернатора, контракт на участие в отряде заключается на 6 месяцев, на этот период гарантируется сохранение рабочего места.

https://ria.ru/20240829/prigraniche-1969233119.html

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курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность