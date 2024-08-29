Рейтинг@Mail.ru
В Курской области сформируют добровольческий отряд для поддержания порядка - РИА Новости, 29.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:00 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/otryad-1969302774.html
В Курской области сформируют добровольческий отряд для поддержания порядка
В Курской области сформируют добровольческий отряд для поддержания порядка - РИА Новости, 29.08.2024
В Курской области сформируют добровольческий отряд для поддержания порядка
Добровольческий отряд "Барс – Курск" сформируют в Курской области для поддержания правопорядка, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T18:00
2024-08-29T18:00
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938272634_170:635:1320:1282_1920x0_80_0_0_57f5d6426113f6944836616846c6a775.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Добровольческий отряд "Барс – Курск" сформируют в Курской области для поддержания правопорядка, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Смирнов провёл совещание с членами правительства Курской области и главами районов, где обсудили создание добровольческого отряда. "Основная функция отряда – обеспечение безопасности в восьми отселённых районах, а также на других территориях Курской области. Добровольцы, подписавшие контракт, пройдут обучение, получат необходимое вооружение. Бойцы будут действовать в тесном взаимодействии с армией и штабом КТО, что обеспечит эффективную координацию и защиту гражданской инфраструктуры", - написал Смирнов в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что задачи отряда включают не только обеспечение безопасности, но и участие в жизнеобеспечении отселённых районов, все действия добровольцев будут согласовываться с армией и штабом КТО. По словам врио губернатора, контракт на участие в отряде заключается на 6 месяцев, на этот период гарантируется сохранение рабочего места.
https://ria.ru/20240829/prigraniche-1969233119.html
https://ria.ru/20240829/spetsoperatsiya-1969244091.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938272634_173:604:1078:1282_1920x0_80_0_0_5a347cd66fbd99ba8c598c247d24e366.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Безопасность
В Курской области сформируют добровольческий отряд для поддержания порядка

Смирнов: в Курской области сформируют отряд добровольцев для поддержания порядка

CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)Курск
Курск - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)
Курск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Добровольческий отряд "Барс – Курск" сформируют в Курской области для поддержания правопорядка, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
Смирнов провёл совещание с членами правительства Курской области и главами районов, где обсудили создание добровольческого отряда.
Сотрудница МЧС общается с жителями, эвакуированными из приграничных районов Курской области, у пункта временного размещения в Курске - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Из Курского приграничья вывезли 12 человек
29 августа, 14:31
"Основная функция отряда – обеспечение безопасности в восьми отселённых районах, а также на других территориях Курской области. Добровольцы, подписавшие контракт, пройдут обучение, получат необходимое вооружение. Бойцы будут действовать в тесном взаимодействии с армией и штабом КТО, что обеспечит эффективную координацию и защиту гражданской инфраструктуры", - написал Смирнов в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что задачи отряда включают не только обеспечение безопасности, но и участие в жизнеобеспечении отселённых районов, все действия добровольцев будут согласовываться с армией и штабом КТО. По словам врио губернатора, контракт на участие в отряде заключается на 6 месяцев, на этот период гарантируется сохранение рабочего места.
Военный ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Алаудинов рассказал об обстановке в Курской области
29 августа, 14:51
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлексей Смирнов (политик)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала