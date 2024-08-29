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В России отмечают Ореховый Спас - РИА Новости, 29.08.2024
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Религия
 
00:00 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/otmechat-1968092876.html
В России отмечают Ореховый Спас
В России отмечают Ореховый Спас - РИА Новости, 29.08.2024
В России отмечают Ореховый Спас
В Русской православной церкви вспоминают принесение из Эдессы в Константинополь нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. Второе название праздника –... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T00:00
2024-08-29T00:00
религия
эдесса
россия
иисус христос
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. В Русской православной церкви вспоминают принесение из Эдессы в Константинополь нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. Второе название праздника – Ореховый, или Хлебный Спас.В этот день по народной традиции полагалось освящать урожай зерна или орехи – чтобы тот пошел людям на пользу. Ранее летом в Церкви встречали другие "урожайные" праздники, или "Спасы", то есть торжества, посвященные Спасителю – Иисусу Христу.Так, 14 августа прошел Медовый Спас. Церковное название праздника – Изнесение честных древ животворящего Креста Господня. А 19 августа — Яблочный Спас, Праздник Преображения Господня. Третий "Спас" - Ореховый или хлебный – народное название церковного праздника Перенесения нерукотворного образа Христова из Эдессы в Константинополь. Согласно преданию, царь Эдессы Авгарь был болен и послал к Спасителю художника, чтобы тот сделал Его портрет. Правитель надеялся через изображение Иисуса исцелиться. По преданию, Христос вытер лицо тканью, на которой отпечатался Его лик, и отправил плат в Эдессу. Авгарь вскоре исцелился.Именно это изображение в дальнейшем легло в основу иконографического типа "Спас нерукотворный". В 944-м эту ткань с ликом Спасителя перевезли из Эдессы в Константинополь. Об этом событии и вспоминает Церковь 29 августа.Священники объясняют: почитание нерукотворного образа Спасителя связано с догматом о том, что воплотившийся Сын Божий стал истинным человеком, оставаясь истинным Богом. Отсюда же вытекает важнейший догмат об иконопочитании – "изобразимости": честь, которую верующие воздают священным изображениям, возводит к первообразу. В то же время духовенство предостерегает верующих от поклонения иконам. Ведь христиане поклоняются только Богу, а иконы чтут. Так, в случае со Спасом Нерукотворным поклонялись не самому плату (материи), а лику, который был на нем изображен.
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эдесса, россия, иисус христос, русская православная церковь, религия
Религия, Эдесса, Россия, Иисус Христос, Русская православная церковь, Религия

В России отмечают Ореховый Спас

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкЦерковь Вознесения Христова в хуторе Железный Краснодарского края
Церковь Вознесения Христова в хуторе Железный Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. В Русской православной церкви вспоминают принесение из Эдессы в Константинополь нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. Второе название праздника – Ореховый, или Хлебный Спас.
В этот день по народной традиции полагалось освящать урожай зерна или орехи – чтобы тот пошел людям на пользу. Ранее летом в Церкви встречали другие "урожайные" праздники, или "Спасы", то есть торжества, посвященные Спасителю – Иисусу Христу.
Так, 14 августа прошел Медовый Спас. Церковное название праздника – Изнесение честных древ животворящего Креста Господня. А 19 августа — Яблочный Спас, Праздник Преображения Господня.
Третий "Спас" - Ореховый или хлебный – народное название церковного праздника Перенесения нерукотворного образа Христова из Эдессы в Константинополь. Согласно преданию, царь Эдессы Авгарь был болен и послал к Спасителю художника, чтобы тот сделал Его портрет. Правитель надеялся через изображение Иисуса исцелиться. По преданию, Христос вытер лицо тканью, на которой отпечатался Его лик, и отправил плат в Эдессу. Авгарь вскоре исцелился.
Именно это изображение в дальнейшем легло в основу иконографического типа "Спас нерукотворный". В 944-м эту ткань с ликом Спасителя перевезли из Эдессы в Константинополь. Об этом событии и вспоминает Церковь 29 августа.
Священники объясняют: почитание нерукотворного образа Спасителя связано с догматом о том, что воплотившийся Сын Божий стал истинным человеком, оставаясь истинным Богом. Отсюда же вытекает важнейший догмат об иконопочитании – "изобразимости": честь, которую верующие воздают священным изображениям, возводит к первообразу.
В то же время духовенство предостерегает верующих от поклонения иконам. Ведь христиане поклоняются только Богу, а иконы чтут. Так, в случае со Спасом Нерукотворным поклонялись не самому плату (материи), а лику, который был на нем изображен.
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