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Основатель Rumble присоединился к бойкоту товаров из-за ареста Дурова - РИА Новости, 29.08.2024
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19:54 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/osnovatel-1969324470.html
Основатель Rumble присоединился к бойкоту товаров из-за ареста Дурова
Основатель Rumble присоединился к бойкоту товаров из-за ареста Дурова - РИА Новости, 29.08.2024
Основатель Rumble присоединился к бойкоту товаров из-за ареста Дурова
Основатель сервиса видеохостинга Rumble Крис Павловски заявил, что присоединяется к бойкоту французских товаров, к которому ранее призвал создатель... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T19:54
2024-08-29T19:54
в мире
франция
париж
павел дуров
megaupload
евросоюз
задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Основатель сервиса видеохостинга Rumble Крис Павловски заявил, что присоединяется к бойкоту французских товаров, к которому ранее призвал создатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, в ответ на задержание предпринимателя Павла Дурова во Франции. Ранее Дотком призвал бойкотировать Францию до тех пор, пока Дуров не будет освобожден. "Меня тоже запишите. Больше никакой французской продукции для меня", - написал Павловски в соцсети X, комментируя призыв Доткома. Павловски подчеркнул, что больше не притронется к продукции французского происхождения и таким образом "проголосует своим кошельком" за свободу слова. Ранее он заявил, что покинул ЕС после задержания Дурова. В ноябре 2022 года Rumble отказалась прекратить трансляцию российских СМИ по требованию властей Франции. Вместо этого компания ограничила доступ к своим ресурсам для пользователей из Франции "на период рассмотрения легальности требований французского правительства". Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены. В среду вечером Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
https://ria.ru/20240830/durov-1968735141.html
https://ria.ru/20240825/durov_svoboda-1968309642.html
https://ria.ru/20240827/durov-1968559258.html
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в мире, франция, париж, павел дуров, megaupload, евросоюз, задержание павла дурова во франции
В мире, Франция, Париж, Павел Дуров, Megaupload, Евросоюз, Задержание Павла Дурова во Франции
Основатель Rumble присоединился к бойкоту товаров из-за ареста Дурова

Основатель Rumble присоединился к бойкоту товаров из Франции из-за ареста Дурова

© Фото : Chris Pavlovski/XОснователь видеохостинга Rumble Крис Павловски
Основатель видеохостинга Rumble Крис Павловски - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Фото : Chris Pavlovski/X
Основатель видеохостинга Rumble Крис Павловски. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Основатель сервиса видеохостинга Rumble Крис Павловски заявил, что присоединяется к бойкоту французских товаров, к которому ранее призвал создатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, в ответ на задержание предпринимателя Павла Дурова во Франции.
Ранее Дотком призвал бойкотировать Францию до тех пор, пока Дуров не будет освобожден.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 13:02
"Меня тоже запишите. Больше никакой французской продукции для меня", - написал Павловски в соцсети X, комментируя призыв Доткома.
Павловски подчеркнул, что больше не притронется к продукции французского происхождения и таким образом "проголосует своим кошельком" за свободу слова.
Ранее он заявил, что покинул ЕС после задержания Дурова.
В ноябре 2022 года Rumble отказалась прекратить трансляцию российских СМИ по требованию властей Франции. Вместо этого компания ограничила доступ к своим ресурсам для пользователей из Франции "на период рассмотрения легальности требований французского правительства".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Свобода, ведущая народ в Telegram. Павла Дурова задержали во Франции
25 августа, 08:00
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены.
В среду вечером Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Париж темнит. Власти намекнули на судьбу Павла Дурова
27 августа, 08:00
 
В миреФранцияПарижПавел ДуровMegauploadЕвросоюзЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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