Венгрия выступает против ударов дальнобойным оружием по территории России
Сийярто: Венгрия выступает против ударов дальнобойным оружием по территории РФ
© AP Photo / Alex BrandonПогрузка снарядов для Украины на авиабазе в США
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка снарядов для Украины на авиабазе в США. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 29 авг - РИА Новости. Будапешт выступает против ударов дальнобойным оружием по территории России, потому что это влечет риск серьезной эскалации конфликта, венгерская сторона будет отстаивать мирную позицию на заседании глав МИД и минобороны в Брюсселе, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Если на этой территории (Украины - ред.) окажется все больше оружия, если по территории России будут дальние удары, то угроза эскалации все возрастет и угроза войны станет все серьезнее. Мы этого не хотим, поэтому сегодня в Брюсселе тоже будем представлять мирную позицию", - написал Сийярто в Facebook*.
Сийярто также назвал жестокими кадры принудительной мобилизации украинцев.
По его словам, большинство из них, по сути, ждет смерть. Глава венгерского внешнеполитического ведомства призвал положить конец этому "безумию".
В четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС должны полностью снять ограничения на удары Киева по территории России.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.
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Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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