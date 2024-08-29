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Венгрия выступает против ударов дальнобойным оружием по территории России - РИА Новости, 29.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:43 29.08.2024 (обновлено: 10:53 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/oruzhie-1969144451.html
Венгрия выступает против ударов дальнобойным оружием по территории России
Венгрия выступает против ударов дальнобойным оружием по территории России - РИА Новости, 29.08.2024
Венгрия выступает против ударов дальнобойным оружием по территории России
Будапешт выступает против ударов дальнобойным оружием по территории России, потому что это влечет риск серьезной эскалации конфликта, венгерская сторона будет... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T10:43
2024-08-29T10:53
в мире
венгрия
брюссель
россия
специальная военная операция на украине
петер сийярто
евросоюз
нато
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БУДАПЕШТ, 29 авг - РИА Новости. Будапешт выступает против ударов дальнобойным оружием по территории России, потому что это влечет риск серьезной эскалации конфликта, венгерская сторона будет отстаивать мирную позицию на заседании глав МИД и минобороны в Брюсселе, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Если на этой территории (Украины - ред.) окажется все больше оружия, если по территории России будут дальние удары, то угроза эскалации все возрастет и угроза войны станет все серьезнее. Мы этого не хотим, поэтому сегодня в Брюсселе тоже будем представлять мирную позицию", - написал Сийярто в Facebook*.Сийярто также назвал жестокими кадры принудительной мобилизации украинцев.По его словам, большинство из них, по сути, ждет смерть. Глава венгерского внешнеполитического ведомства призвал положить конец этому "безумию".В четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС должны полностью снять ограничения на удары Киева по территории России.Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240829/britaniya-1969041033.html
https://ria.ru/20240820/zapad-1967143914.html
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в мире, венгрия, брюссель, россия, петер сийярто, евросоюз, нато, жозеп боррель, украина
В мире, Венгрия, Брюссель, Россия, Специальная военная операция на Украине, Петер Сийярто, Евросоюз, НАТО, Жозеп Боррель, Украина
Венгрия выступает против ударов дальнобойным оружием по территории России

Сийярто: Венгрия выступает против ударов дальнобойным оружием по территории РФ

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка снарядов для Украины на авиабазе в США
Погрузка снарядов для Украины на авиабазе в США - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка снарядов для Украины на авиабазе в США. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 29 авг - РИА Новости. Будапешт выступает против ударов дальнобойным оружием по территории России, потому что это влечет риск серьезной эскалации конфликта, венгерская сторона будет отстаивать мирную позицию на заседании глав МИД и минобороны в Брюсселе, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Если на этой территории (Украины - ред.) окажется все больше оружия, если по территории России будут дальние удары, то угроза эскалации все возрастет и угроза войны станет все серьезнее. Мы этого не хотим, поэтому сегодня в Брюсселе тоже будем представлять мирную позицию", - написал Сийярто в Facebook*.
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Сийярто также назвал жестокими кадры принудительной мобилизации украинцев.
По его словам, большинство из них, по сути, ждет смерть. Глава венгерского внешнеполитического ведомства призвал положить конец этому "безумию".
В четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС должны полностью снять ограничения на удары Киева по территории России.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.
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Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВенгрияБрюссельРоссияПетер СийяртоЕвросоюзНАТОЖозеп БоррельУкраина
 
 
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