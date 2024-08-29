https://ria.ru/20240829/oruzhie-1969144451.html

Венгрия выступает против ударов дальнобойным оружием по территории России

Венгрия выступает против ударов дальнобойным оружием по территории России - РИА Новости, 29.08.2024

Венгрия выступает против ударов дальнобойным оружием по территории России

Будапешт выступает против ударов дальнобойным оружием по территории России, потому что это влечет риск серьезной эскалации конфликта, венгерская сторона будет... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T10:43

2024-08-29T10:43

2024-08-29T10:53

в мире

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брюссель

россия

специальная военная операция на украине

петер сийярто

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нато

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БУДАПЕШТ, 29 авг - РИА Новости. Будапешт выступает против ударов дальнобойным оружием по территории России, потому что это влечет риск серьезной эскалации конфликта, венгерская сторона будет отстаивать мирную позицию на заседании глав МИД и минобороны в Брюсселе, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Если на этой территории (Украины - ред.) окажется все больше оружия, если по территории России будут дальние удары, то угроза эскалации все возрастет и угроза войны станет все серьезнее. Мы этого не хотим, поэтому сегодня в Брюсселе тоже будем представлять мирную позицию", - написал Сийярто в Facebook*.Сийярто также назвал жестокими кадры принудительной мобилизации украинцев.По его словам, большинство из них, по сути, ждет смерть. Глава венгерского внешнеполитического ведомства призвал положить конец этому "безумию".В четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС должны полностью снять ограничения на удары Киева по территории России.Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240829/britaniya-1969041033.html

https://ria.ru/20240820/zapad-1967143914.html

https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, венгрия, брюссель, россия, петер сийярто, евросоюз, нато, жозеп боррель, украина