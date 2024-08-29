https://ria.ru/20240829/oruzhie-1969102156.html

Россия работает над ядерным оружием ради мира, заявили в РФЯЦ-ВНИИЭФ

Россия работает над ядерным оружием ради мира, заявили в РФЯЦ-ВНИИЭФ - РИА Новости, 29.08.2024

Россия работает над ядерным оружием ради мира, заявили в РФЯЦ-ВНИИЭФ

Россия, как раньше СССР, работает над ядерным оружием ради обеспечения мира, заявил директор Российского федерального ядерного центра - Всероссийского... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T03:54

2024-08-29T03:54

2024-08-29T03:54

россия

ссср

саров

валентин костюков

владимир путин

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

безопасность

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия, как раньше СССР, работает над ядерным оружием ради обеспечения мира, заявил директор Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров Нижегородской области), Герой России Валентин Костюков в статье для российского журнала "Национальная оборона". В четверг исполняется 75 лет со дня испытания первого советского ядерного заряда для атомной бомбы РДС-1. По мнению специалистов, то событие стало одним из главных в истории России, обеспечившим ее существование в качестве сильной и независимой державы. Разработка ядерного заряда шла в "Конструкторском бюро-11" - сейчас это саровский ядерный центр. В США атомная бомба официально рассматривалась как средство диктата, как оружие для ядерного удара по СССР, а в Советском Союзе рассматривали ядерное оружие как фактор стабилизации и сдерживания потенциальной агрессии Запада, отметил Костюков. "Игорь Васильевич Курчатов считал себя солдатом Державы Добра, и трижды Герой Социалистического Труда академик Андрей Дмитриевич Сахаров, вспоминая Игоря Васильевича, писал: "Я не был солдатом на той войне, но чувствовал себя солдатом этой, научно-технической (Курчатов иногда говорил: "Мы солдаты". И это была не только фраза)". Сам же Андрей Дмитриевич, имея в виду свою работу в КБ-11/ВНИИЭФ, однозначно заявлял: "Мы исходили из того, что эта работа – практически война за мир", - написал Костюков. "Так было три четверти века назад, так остается и сегодня. Мы по-прежнему работаем на дело мира и обеспечение глобальной стабильности", - подчеркнул он. РФЯЦ-ВНИИЭФ (входит в ядерный оружейный комплекс госкорпорации "Росатом") был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр России, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России, направленные на безусловное гарантирование реализации РФ политики ядерного сдерживания. Атомная отрасль вносит огромный вклад в создание новейших вооружений, которые не имеют аналогов и могут надежно обеспечить ядерный паритет и обороноспособность России, ранее заявил президент РФ Владимир Путин. Обеспечение обороноспособности страны и политики государства в области ядерного сдерживания - главная задача отечественной атомной отрасли на протяжении всей ее истории, "Росатом" многие годы полностью выполняет гособоронзаказ, отмечал генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев.

https://ria.ru/20240227/konstruktor-1929675317.html

https://ria.ru/20240829/atomnaya_bomba-1968716167.html

https://ria.ru/20240829/sssr-1969099624.html

россия

ссср

саров

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россия, ссср, саров, валентин костюков, владимир путин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", безопасность