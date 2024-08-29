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Россия работает над ядерным оружием ради мира, заявили в РФЯЦ-ВНИИЭФ - РИА Новости, 29.08.2024
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03:54 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/oruzhie-1969102156.html
Россия работает над ядерным оружием ради мира, заявили в РФЯЦ-ВНИИЭФ
Россия работает над ядерным оружием ради мира, заявили в РФЯЦ-ВНИИЭФ - РИА Новости, 29.08.2024
Россия работает над ядерным оружием ради мира, заявили в РФЯЦ-ВНИИЭФ
Россия, как раньше СССР, работает над ядерным оружием ради обеспечения мира, заявил директор Российского федерального ядерного центра - Всероссийского... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T03:54
2024-08-29T03:54
россия
ссср
саров
валентин костюков
владимир путин
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
безопасность
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия, как раньше СССР, работает над ядерным оружием ради обеспечения мира, заявил директор Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров Нижегородской области), Герой России Валентин Костюков в статье для российского журнала "Национальная оборона". В четверг исполняется 75 лет со дня испытания первого советского ядерного заряда для атомной бомбы РДС-1. По мнению специалистов, то событие стало одним из главных в истории России, обеспечившим ее существование в качестве сильной и независимой державы. Разработка ядерного заряда шла в "Конструкторском бюро-11" - сейчас это саровский ядерный центр. В США атомная бомба официально рассматривалась как средство диктата, как оружие для ядерного удара по СССР, а в Советском Союзе рассматривали ядерное оружие как фактор стабилизации и сдерживания потенциальной агрессии Запада, отметил Костюков. "Игорь Васильевич Курчатов считал себя солдатом Державы Добра, и трижды Герой Социалистического Труда академик Андрей Дмитриевич Сахаров, вспоминая Игоря Васильевича, писал: "Я не был солдатом на той войне, но чувствовал себя солдатом этой, научно-технической (Курчатов иногда говорил: "Мы солдаты". И это была не только фраза)". Сам же Андрей Дмитриевич, имея в виду свою работу в КБ-11/ВНИИЭФ, однозначно заявлял: "Мы исходили из того, что эта работа – практически война за мир", - написал Костюков. "Так было три четверти века назад, так остается и сегодня. Мы по-прежнему работаем на дело мира и обеспечение глобальной стабильности", - подчеркнул он. РФЯЦ-ВНИИЭФ (входит в ядерный оружейный комплекс госкорпорации "Росатом") был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр России, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России, направленные на безусловное гарантирование реализации РФ политики ядерного сдерживания. Атомная отрасль вносит огромный вклад в создание новейших вооружений, которые не имеют аналогов и могут надежно обеспечить ядерный паритет и обороноспособность России, ранее заявил президент РФ Владимир Путин. Обеспечение обороноспособности страны и политики государства в области ядерного сдерживания - главная задача отечественной атомной отрасли на протяжении всей ее истории, "Росатом" многие годы полностью выполняет гособоронзаказ, отмечал генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
https://ria.ru/20240227/konstruktor-1929675317.html
https://ria.ru/20240829/atomnaya_bomba-1968716167.html
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россия
ссср
саров
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россия, ссср, саров, валентин костюков, владимир путин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", безопасность
Россия, СССР, Саров, Валентин Костюков, Владимир Путин, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Безопасность
Россия работает над ядерным оружием ради мира, заявили в РФЯЦ-ВНИИЭФ

Герой Костюков: Россия работает над ядерным оружием ради обеспечения мира

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия, как раньше СССР, работает над ядерным оружием ради обеспечения мира, заявил директор Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров Нижегородской области), Герой России Валентин Костюков в статье для российского журнала "Национальная оборона".
В четверг исполняется 75 лет со дня испытания первого советского ядерного заряда для атомной бомбы РДС-1. По мнению специалистов, то событие стало одним из главных в истории России, обеспечившим ее существование в качестве сильной и независимой державы. Разработка ядерного заряда шла в "Конструкторском бюро-11" - сейчас это саровский ядерный центр.
Юлий Харитон - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Академик Илькаев рассказал о главном конструкторе ядерного оружия СССР
27 февраля, 01:56
В США атомная бомба официально рассматривалась как средство диктата, как оружие для ядерного удара по СССР, а в Советском Союзе рассматривали ядерное оружие как фактор стабилизации и сдерживания потенциальной агрессии Запада, отметил Костюков.
"Игорь Васильевич Курчатов считал себя солдатом Державы Добра, и трижды Герой Социалистического Труда академик Андрей Дмитриевич Сахаров, вспоминая Игоря Васильевича, писал: "Я не был солдатом на той войне, но чувствовал себя солдатом этой, научно-технической (Курчатов иногда говорил: "Мы солдаты". И это была не только фраза)". Сам же Андрей Дмитриевич, имея в виду свою работу в КБ-11/ВНИИЭФ, однозначно заявлял: "Мы исходили из того, что эта работа – практически война за мир", - написал Костюков.
"Так было три четверти века назад, так остается и сегодня. Мы по-прежнему работаем на дело мира и обеспечение глобальной стабильности", - подчеркнул он.
Первая советская атомная бомба РДС-1 в музее РФЯЦ-ВНИИЭФ - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Испытание первой атомной бомбы в СССР
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РФЯЦ-ВНИИЭФ (входит в ядерный оружейный комплекс госкорпорации "Росатом") был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр России, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России, направленные на безусловное гарантирование реализации РФ политики ядерного сдерживания.
Атомная отрасль вносит огромный вклад в создание новейших вооружений, которые не имеют аналогов и могут надежно обеспечить ядерный паритет и обороноспособность России, ранее заявил президент РФ Владимир Путин.
Обеспечение обороноспособности страны и политики государства в области ядерного сдерживания - главная задача отечественной атомной отрасли на протяжении всей ее истории, "Росатом" многие годы полностью выполняет гособоронзаказ, отмечал генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
Ядерный гриб наземного взрыва РДС-1. 29 августа 1949 - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
В "Росатоме" рассказали об испытаниях первого советского ядерного заряда
03:05
 
РоссияСССРСаровВалентин КостюковВладимир ПутинАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Безопасность
 
 
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