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Более трети украинцев выступили за переговоры при прекращении помощи Запада - РИА Новости, 29.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:02 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/opros-1969313802.html
Более трети украинцев выступили за переговоры при прекращении помощи Запада
Более трети украинцев выступили за переговоры при прекращении помощи Запада - РИА Новости, 29.08.2024
Более трети украинцев выступили за переговоры при прекращении помощи Запада
Более трети жителей Украины, считают, что Киев должен начать переговоры с Россией о завершении конфликта, если помощь Запада прекратится, свидетельствуют данные РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T19:02
2024-08-29T19:02
специальная военная операция на украине
украина
россия
в мире
вооруженные силы рф
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Более трети жителей Украины, считают, что Киев должен начать переговоры с Россией о завершении конфликта, если помощь Запада прекратится, свидетельствуют данные опроса, проведенного украинским фондом "Демократические инициативы" и социологической службой Центра Разумкова. Опрос проводился с 8 по 15 августа методом face-to-face. В нем приняло участие 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. "В обществе нет четкого представления о том, как должно действовать политическое и военное руководство Украины в случае, если военная помощь со стороны западных государств уменьшится или прекратится. Так, несколько более трети (35%) считают, что тогда украинская власть должна начать переговоры с Россией о прекращении войны, 23,5% (респондентов – ред.) – что она должна попытаться заморозить конфликт, но не идти ни на какие уступки России", - говорится в результатах опроса, опубликованных на сайте фонда "Демократические инициативы". Еще 21% опрошенных считают, что власти Украины должны продолжать военные действия даже при условии прекращения помощи Запада. Около 20% респондентов затруднились с ответом. Украина второй год подряд составляет бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать основную часть этого дефицита за счет помощи западных партнеров. В этом году он составит 43,9 миллиарда долларов. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо "развивать внутренние ресурсы для самофинансирования". Владимир Зеленский ранее пожаловался на отсутствие денег на Украине на производство собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи. Президент России Владимир Путин выступал с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20240723/opros-1961444022.html
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украина, россия, в мире, вооруженные силы рф, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире, Вооруженные силы РФ, НАТО, Вооруженные силы Украины
Более трети украинцев выступили за переговоры при прекращении помощи Запада

Опрос: 35 процентов украинцев выступают за переговоры при прекращении поддержки

© AP Photo / Jae C. HongЛюди на улице в Киеве
Люди на улице в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Люди на улице в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Более трети жителей Украины, считают, что Киев должен начать переговоры с Россией о завершении конфликта, если помощь Запада прекратится, свидетельствуют данные опроса, проведенного украинским фондом "Демократические инициативы" и социологической службой Центра Разумкова.
Опрос проводился с 8 по 15 августа методом face-to-face. В нем приняло участие 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
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23 июля, 13:29
"В обществе нет четкого представления о том, как должно действовать политическое и военное руководство Украины в случае, если военная помощь со стороны западных государств уменьшится или прекратится. Так, несколько более трети (35%) считают, что тогда украинская власть должна начать переговоры с Россией о прекращении войны, 23,5% (респондентов – ред.) – что она должна попытаться заморозить конфликт, но не идти ни на какие уступки России", - говорится в результатах опроса, опубликованных на сайте фонда "Демократические инициативы".
Еще 21% опрошенных считают, что власти Украины должны продолжать военные действия даже при условии прекращения помощи Запада. Около 20% респондентов затруднились с ответом.
Украина второй год подряд составляет бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать основную часть этого дефицита за счет помощи западных партнеров. В этом году он составит 43,9 миллиарда долларов. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо "развивать внутренние ресурсы для самофинансирования". Владимир Зеленский ранее пожаловался на отсутствие денег на Украине на производство собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
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28 августа, 08:00
Президент России Владимир Путин выступал с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВ миреВооруженные силы РФНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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