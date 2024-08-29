https://ria.ru/20240829/opershtab-1969193404.html

Гладков рассказал о решениях белгородского оперштаба по защите жителей

Гладков рассказал о решениях белгородского оперштаба по защите жителей - РИА Новости, 29.08.2024

Гладков рассказал о решениях белгородского оперштаба по защите жителей

Оперативный штаб Белгородской области принял решение об отселении жителей ряда приграничных сел, закрытии села Вязовое и других мерах по обеспечению... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T12:36

2024-08-29T12:36

2024-08-29T12:36

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 29 авг – РИА Новости. Оперативный штаб Белгородской области принял решение об отселении жителей ряда приграничных сел, закрытии села Вязовое и других мерах по обеспечению безопасности жителей, а также по организации учебного процесса в школах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В связи с напряжённой оперативной обстановкой приняли решение об отселении жителей сёл Пороз и Дроновка Грайворонского округа, села Старый Хутор и хутора Павловка Валуйского городского округа. Закрыли въезд в село Вязовое Краснояружского района. Устанавливаем блокпосты, попасть в этот населённый пункт можно будет только по разрешению администрации", - сообщил Гладков. По его словам, это делается, в первую очередь, для безопасности жителей. Гладков назвал обстановку в приграничье напряжённой: много раненых, есть погибшие, и власти обязаны предпринимать меры для защиты населения. Глава региона также сообщил о том, что по 15 тысяч рублей будет выплачено каждому жителю, прописанному в селе Солнцевка Белгородского района, сёлах Пороз и Дроновка Грайворонского городского округа, селе Старый хутор и хуторе Павловка Валуйского городского округа, а также в селе Вязовое Краснояружского района. А также выплата в размере 150 тысяч рублей положена жителям, прописанным в следующих населённых пунктах: село Солнцевка Белгородского района, сёла Новопетровка, Старый Хутор, хутор Павловка Валуйского городского округа, сёла Безымено, Пороз, Дроновка, Новостроевка-Вторая, посёлки Совхозный, Доброполье и Казачок Грайворонского городского округа, посёлки Красное, Ленинский, Первомайский, хутора Мухин и Панков Шебекинского округа. На заседании оперштаба также обсудили выплаты жителям в связи с частичным повреждением или полной утратой транспортных средств на территории Белгородской области. "С сентября текущего года эта выплата будет производиться из областного бюджета. Планируем и дальше компенсировать ущерб, но вводим некоторое ограничение. Потолок — не более двух миллионов рублей на автомобиль", - сообщил губернатор. Следующее решение оперштаба — организация образовательного процесса в новом учебном году. В 20-километровой зоне в приграничных муниципалитетах области все школы будут работать в дистанционном формате. Остальные по результатам решений, которые приняли администрации школ совместно с родителями, будут работать в очном и очно-дистанционном формате. Чтобы не допустить отъезда учителей, власти приняли решение сохранить заработную плату педагогам на прежнем уровне. "Для жителей, которые заключили соцконтракты, но не имеют возможности их реализовать из-за регулярных обстрелов ВСУ, даём возможность эти контракты досрочно аннулировать без последствий", - озвучил Гладков еще одно решение оперштаба. С понедельника по пятницу включительно главы администраций с 19.00 встречаются в очном формате и отвечают на все вопросы жителей.

https://ria.ru/20240801/vyplata-1963505893.html

https://ria.ru/20240822/zima-1967907759.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов