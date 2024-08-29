https://ria.ru/20240829/opasnost-1969327488.html
В Белгородской и Курской областях объявили ракетную опасность
В Белгородской и Курской областях объявили ракетную опасность - РИА Новости, 29.08.2024
В Белгородской и Курской областях объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгородской и Курской областях, сообщили власти регионов. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T20:16
2024-08-29T20:16
2024-08-29T20:16
происшествия
курская область
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгородской и Курской областях, сообщили власти регионов. "Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена и в Курской области. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал врио главы региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html
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происшествия, курская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, алексей смирнов (политик)
Происшествия, Курская область, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Алексей Смирнов (политик)
В Белгородской и Курской областях объявили ракетную опасность
В Белгороде, Белгородском районе и Курской области объявили ракетную опасность
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгородской и Курской областях, сообщили власти регионов.
"Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Ракетная опасность была объявлена и в Курской области.
"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал врио главы региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.