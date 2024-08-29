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Хоценко и Старовойт обсудили развитие сети электротранспорта в Омске - РИА Новости, 29.08.2024
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Омская область
 
13:33 29.08.2024 (обновлено: 13:34 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/omsk-1969201087.html
Хоценко и Старовойт обсудили развитие сети электротранспорта в Омске
Хоценко и Старовойт обсудили развитие сети электротранспорта в Омске - РИА Новости, 29.08.2024
Хоценко и Старовойт обсудили развитие сети электротранспорта в Омске
Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с главой Минтранса РФ Романом Старовойтом и обсудил развитие сети электрического транспорта в Омске,... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T13:33
2024-08-29T13:34
омская область
омск
виталий хоценко
роман старовойт
общественный транспорт
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ОМСК, 29 авг - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с главой Минтранса РФ Романом Старовойтом и обсудил развитие сети электрического транспорта в Омске, рассказали в пресс-службе правительства региона. Стороны на рабочей встрече в Москве обсудили вопросы развития дорожной инфраструктуры и транспортной сети. Также обсудили проектирование и строительство трассы "Северный обход" в Омске. "Обсудили развитие сети электрического транспорта в Омске. Министр наши инициативы поддержал. Также в ходе встречи подвели итоги президентского национального проекта "Безопасные качественные дороги", в рамках которого с 2018 года на территории Омской области было отремонтировано более 1018 км дорог. Сейчас по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина ведется подготовка нового инфраструктурного нацпроекта, в котором Омская область будет принимать активное участие", - отметил Виталий Хоценко. Виталий Хоценко также отметил содействие главы Минтранса РФ в строительстве нового аэропорта "Омск-Федоровка".
https://ria.ru/20240822/rekonstruktsiya-1967699933.html
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омск, виталий хоценко, роман старовойт, общественный транспорт
Омская область , Омск, Виталий Хоценко, Роман Старовойт, Общественный транспорт

Хоценко и Старовойт обсудили развитие сети электротранспорта в Омске

CC BY-SA 4.0 / Портал Правительства Омской области (cropped) / Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с главой Минтранса РФ Романом Старовойтом
Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с главой Минтранса РФ Романом Старовойтом - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
CC BY-SA 4.0 / Портал Правительства Омской области (cropped) /
Читать ria.ru в
ОМСК, 29 авг - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с главой Минтранса РФ Романом Старовойтом и обсудил развитие сети электрического транспорта в Омске, рассказали в пресс-службе правительства региона.
Стороны на рабочей встрече в Москве обсудили вопросы развития дорожной инфраструктуры и транспортной сети. Также обсудили проектирование и строительство трассы "Северный обход" в Омске.
"Обсудили развитие сети электрического транспорта в Омске. Министр наши инициативы поддержал. Также в ходе встречи подвели итоги президентского национального проекта "Безопасные качественные дороги", в рамках которого с 2018 года на территории Омской области было отремонтировано более 1018 км дорог. Сейчас по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина ведется подготовка нового инфраструктурного нацпроекта, в котором Омская область будет принимать активное участие", - отметил Виталий Хоценко.
Виталий Хоценко также отметил содействие главы Минтранса РФ в строительстве нового аэропорта "Омск-Федоровка".
Омск - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
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Омская областьОмскВиталий ХоценкоРоман СтаровойтОбщественный транспорт
 
 
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