https://ria.ru/20240829/omsk-1969201087.html
Хоценко и Старовойт обсудили развитие сети электротранспорта в Омске
Хоценко и Старовойт обсудили развитие сети электротранспорта в Омске - РИА Новости, 29.08.2024
Хоценко и Старовойт обсудили развитие сети электротранспорта в Омске
Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с главой Минтранса РФ Романом Старовойтом и обсудил развитие сети электрического транспорта в Омске,... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T13:33
2024-08-29T13:33
2024-08-29T13:34
омская область
омск
виталий хоценко
роман старовойт
общественный транспорт
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ОМСК, 29 авг - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с главой Минтранса РФ Романом Старовойтом и обсудил развитие сети электрического транспорта в Омске, рассказали в пресс-службе правительства региона. Стороны на рабочей встрече в Москве обсудили вопросы развития дорожной инфраструктуры и транспортной сети. Также обсудили проектирование и строительство трассы "Северный обход" в Омске. "Обсудили развитие сети электрического транспорта в Омске. Министр наши инициативы поддержал. Также в ходе встречи подвели итоги президентского национального проекта "Безопасные качественные дороги", в рамках которого с 2018 года на территории Омской области было отремонтировано более 1018 км дорог. Сейчас по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина ведется подготовка нового инфраструктурного нацпроекта, в котором Омская область будет принимать активное участие", - отметил Виталий Хоценко. Виталий Хоценко также отметил содействие главы Минтранса РФ в строительстве нового аэропорта "Омск-Федоровка".
https://ria.ru/20240822/rekonstruktsiya-1967699933.html
омск
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омск, виталий хоценко, роман старовойт, общественный транспорт
Омская область , Омск, Виталий Хоценко, Роман Старовойт, Общественный транспорт
ОМСК, 29 авг - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с главой Минтранса РФ Романом Старовойтом и обсудил развитие сети электрического транспорта в Омске, рассказали в пресс-службе правительства региона.
Стороны на рабочей встрече в Москве
обсудили вопросы развития дорожной инфраструктуры и транспортной сети. Также обсудили проектирование и строительство трассы "Северный обход" в Омске.
"Обсудили развитие сети электрического транспорта в Омске. Министр наши инициативы поддержал. Также в ходе встречи подвели итоги президентского национального проекта "Безопасные качественные дороги", в рамках которого с 2018 года на территории Омской области было отремонтировано более 1018 км дорог. Сейчас по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина ведется подготовка нового инфраструктурного нацпроекта, в котором Омская область будет принимать активное участие", - отметил Виталий Хоценко.
Виталий Хоценко также отметил содействие главы Минтранса РФ в строительстве нового аэропорта "Омск-Федоровка".