https://ria.ru/20240829/omsk-1969201087.html

Хоценко и Старовойт обсудили развитие сети электротранспорта в Омске

Хоценко и Старовойт обсудили развитие сети электротранспорта в Омске - РИА Новости, 29.08.2024

Хоценко и Старовойт обсудили развитие сети электротранспорта в Омске

Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с главой Минтранса РФ Романом Старовойтом и обсудил развитие сети электрического транспорта в Омске,... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T13:33

2024-08-29T13:33

2024-08-29T13:34

омская область

омск

виталий хоценко

роман старовойт

общественный транспорт

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ОМСК, 29 авг - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с главой Минтранса РФ Романом Старовойтом и обсудил развитие сети электрического транспорта в Омске, рассказали в пресс-службе правительства региона. Стороны на рабочей встрече в Москве обсудили вопросы развития дорожной инфраструктуры и транспортной сети. Также обсудили проектирование и строительство трассы "Северный обход" в Омске. "Обсудили развитие сети электрического транспорта в Омске. Министр наши инициативы поддержал. Также в ходе встречи подвели итоги президентского национального проекта "Безопасные качественные дороги", в рамках которого с 2018 года на территории Омской области было отремонтировано более 1018 км дорог. Сейчас по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина ведется подготовка нового инфраструктурного нацпроекта, в котором Омская область будет принимать активное участие", - отметил Виталий Хоценко. Виталий Хоценко также отметил содействие главы Минтранса РФ в строительстве нового аэропорта "Омск-Федоровка".

https://ria.ru/20240822/rekonstruktsiya-1967699933.html

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

омск, виталий хоценко, роман старовойт, общественный транспорт