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Украинские войска за сутки 20 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 20 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 29.08.2024
Украинские войска за сутки 20 раз обстреляли ДНР
Украинские войска в четверг 20 раз атаковали территорию ДНР, выпустив более 60 боеприпасов, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T21:37
2024-08-29T21:37
2024-08-29T21:37
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донецкая народная республика
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иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Украинские войска в четверг 20 раз атаковали территорию ДНР, выпустив более 60 боеприпасов, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 20 вооруженных атак, выпущено более 60 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров", - написал он в Telegram-канале. В результате обстрелов, по словам Пушилина, повреждения получили десять жилых домов, а также два объекта гражданской инфраструктуры (ЛЭП). Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что вследствие обстрелов со стороны ВСУ пострадали пять мирных жителей. Пушилин отметил, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь.
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донецкая народная республика, украина, горловка, денис пушилин, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, Денис Пушилин, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска за сутки 20 раз обстреляли ДНР
Пушилин: украинские войска выпустили более 60 боеприпасов по ДНР за сутки