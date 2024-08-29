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Украинские войска обстреляли Белгородскую область
Украинские войска обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 29.08.2024
Украинские войска обстреляли Белгородскую область
Украинские беспилотники атаковали три населенных пункта Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T15:49
2024-08-29T15:49
2024-08-29T15:49
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
белгородская область
происшествия
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 29 авг - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали три населенных пункта Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Беспилотники ВСУ продолжают наносить удары по нашей территории. По предварительным данным, никто из жителей не пострадал. В хуторе Церковный Белгородского района дрон атаковал припаркованный легковой автомобиль - машина полностью сгорела", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в селе Грузское Борисовского района вследствие удара FPV-дрона повреждена хозпостройка. Также в результате нескольких обстрелов повреждён газопровод. Аварийные бригады занимаются устранением последствий, подчеркнул губернатор. "В селе Графовка Шебекинского городского округа в результате атак трех беспилотников в двух частных домах выбиты окна и посечены кровли. Осколками пробит тент "Газели", - уточнил глава региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Украинские войска обстреляли Белгородскую область
Украинские БПЛА обстреляли три населенных пункта Белгородской области