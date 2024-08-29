Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 29.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:49 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/obstrel-1969263073.html
Украинские войска обстреляли Белгородскую область
Украинские войска обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 29.08.2024
Украинские войска обстреляли Белгородскую область
Украинские беспилотники атаковали три населенных пункта Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T15:49
2024-08-29T15:49
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
белгородская область
происшествия
белгородский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
БЕЛГОРОД, 29 авг - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали три населенных пункта Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Беспилотники ВСУ продолжают наносить удары по нашей территории. По предварительным данным, никто из жителей не пострадал. В хуторе Церковный Белгородского района дрон атаковал припаркованный легковой автомобиль - машина полностью сгорела", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в селе Грузское Борисовского района вследствие удара FPV-дрона повреждена хозпостройка. Также в результате нескольких обстрелов повреждён газопровод. Аварийные бригады занимаются устранением последствий, подчеркнул губернатор. "В селе Графовка Шебекинского городского округа в результате атак трех беспилотников в двух частных домах выбиты окна и посечены кровли. Осколками пробит тент "Газели", - уточнил глава региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html
белгородская область
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгородская область, происшествия, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Происшествия, Белгородский район
Украинские войска обстреляли Белгородскую область

Украинские БПЛА обстреляли три населенных пункта Белгородской области

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 29 авг - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали три населенных пункта Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Беспилотники ВСУ продолжают наносить удары по нашей территории. По предварительным данным, никто из жителей не пострадал. В хуторе Церковный Белгородского района дрон атаковал припаркованный легковой автомобиль - машина полностью сгорела", - написал Гладков в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Он добавил, что в селе Грузское Борисовского района вследствие удара FPV-дрона повреждена хозпостройка. Также в результате нескольких обстрелов повреждён газопровод. Аварийные бригады занимаются устранением последствий, подчеркнул губернатор.
"В селе Графовка Шебекинского городского округа в результате атак трех беспилотников в двух частных домах выбиты окна и посечены кровли. Осколками пробит тент "Газели", - уточнил глава региона.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Умываем руки. Украина упускает последние шансы спастись
18 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковБелгородская областьПроисшествияБелгородский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала