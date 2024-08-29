https://ria.ru/20240829/obrazovanie-1969288614.html

Жестянников: назрела необходимость перенастройки школьного образования

Жестянников: назрела необходимость перенастройки школьного образования - РИА Новости, 29.08.2024

Жестянников: назрела необходимость перенастройки школьного образования

Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников своим выступлением открыл педагогический совет Вологды, он отметил необходимость... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T17:12

2024-08-29T17:12

2024-08-29T17:12

вологодская область

череповец

георгий филимонов

вологда

законодательное собрание вологодской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968056152_0:138:3152:1911_1920x0_80_0_0_5f40a26c63578068a664f56a14cedc22.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников своим выступлением открыл педагогический совет Вологды, он отметил необходимость перенастройки системы школьного образования, сообщает пресс-служба ЗСО. В своем выступлении он подробно рассказал о существующих тенденциях и о том, каким действующее руководство региона видит будущее школьного образования. "Назрела необходимость перенастройки системы школьного образования. Профориентация должна строиться с учетом потребности предприятий. Они уже стали включаться в образовательный процесс. Формируются аграрные, лесные, инженерные кластеры. В каждом муниципалитете открываются новые профильные направления. Качество образования при таком подходе существенно вырастет, а различные отрасли получат постоянный кадровый резерв", - цитирует пресс-служба Жестянникова. Приоритетные проекты врио губернатора Георгия Филимонова касаются разных направлений. Крупнейший из них носит название "Детям Вологодчины – комфортное обучение", на реализацию которого выделено около 13 миллионов рублей. Он является частью программы "Стратегия 2.0". До 2030 год планируется капитально отремонтировать и обеспечить средствами антитеррористической защищенности 82 школы, 25 зданий колледжей и техникумов, 17 общежитий. Около 2,6 миллиарда рублей выделено на исполнение проекта "Молодой специалист". Начинающие педагоги в течение первых трех лет работы будут получать ежемесячные выплаты до 10 тысяч рублей. Учителям отдельных предметов в Вологде и Череповце предусмотрены единовременные выплаты до миллиона рублей. Еще ряд проектов касается создания школьных музеев, поддержке сельских педагогов и победителей олимпиад. Поддержка системы образования – одно из приоритетных направлений работы областного парламента. В текущем году принято 13 социально значимых законов, пять из них касаются совершенствования мер социальной поддержки педагогов и студентов-целевиков. "Что касается поддержки педагогов, она была, есть и будет. С приходом Георгия Филимонова мы пересмотрели всю систему. Сейчас она колоссально увеличилась в масштабах. Будем продолжать эту работу. Вместе с законодателями будем внедрять регулятивные меры, чтобы система поддержки работала качественно и эффективно", - подчеркнул Жестянников. Крупные инфраструктурные проекты в сфере образования вшиваются в Стратегию развития Вологдчины – прикладной план действий. В регионе сформирована Концепция социально-экономического развития до 2030 года, собрана дорожная карта ее реализации. В формировании Стратегии принимали активное участие и жители областного центра, предлагая инициативы и поддерживая их на специально созданном сайте. Все предложения будут рассмотрены на градостроительном совете. После этого определится приоритетность их реализации.

https://ria.ru/20240828/strategiya-2030-1968903531.html

https://ria.ru/20240730/partnerstvo-1962975262.html

череповец

вологда

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

череповец, георгий филимонов, вологда, законодательное собрание вологодской области