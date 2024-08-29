https://ria.ru/20240829/obrazovanie-1969288614.html
Жестянников: назрела необходимость перенастройки школьного образования
Жестянников: назрела необходимость перенастройки школьного образования - РИА Новости, 29.08.2024
Жестянников: назрела необходимость перенастройки школьного образования
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников своим выступлением открыл педагогический совет Вологды, он отметил необходимость... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T17:12
2024-08-29T17:12
2024-08-29T17:12
вологодская область
череповец
георгий филимонов
вологда
законодательное собрание вологодской области
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников своим выступлением открыл педагогический совет Вологды, он отметил необходимость перенастройки системы школьного образования, сообщает пресс-служба ЗСО. В своем выступлении он подробно рассказал о существующих тенденциях и о том, каким действующее руководство региона видит будущее школьного образования. "Назрела необходимость перенастройки системы школьного образования. Профориентация должна строиться с учетом потребности предприятий. Они уже стали включаться в образовательный процесс. Формируются аграрные, лесные, инженерные кластеры. В каждом муниципалитете открываются новые профильные направления. Качество образования при таком подходе существенно вырастет, а различные отрасли получат постоянный кадровый резерв", - цитирует пресс-служба Жестянникова. Приоритетные проекты врио губернатора Георгия Филимонова касаются разных направлений. Крупнейший из них носит название "Детям Вологодчины – комфортное обучение", на реализацию которого выделено около 13 миллионов рублей. Он является частью программы "Стратегия 2.0". До 2030 год планируется капитально отремонтировать и обеспечить средствами антитеррористической защищенности 82 школы, 25 зданий колледжей и техникумов, 17 общежитий. Около 2,6 миллиарда рублей выделено на исполнение проекта "Молодой специалист". Начинающие педагоги в течение первых трех лет работы будут получать ежемесячные выплаты до 10 тысяч рублей. Учителям отдельных предметов в Вологде и Череповце предусмотрены единовременные выплаты до миллиона рублей. Еще ряд проектов касается создания школьных музеев, поддержке сельских педагогов и победителей олимпиад. Поддержка системы образования – одно из приоритетных направлений работы областного парламента. В текущем году принято 13 социально значимых законов, пять из них касаются совершенствования мер социальной поддержки педагогов и студентов-целевиков. "Что касается поддержки педагогов, она была, есть и будет. С приходом Георгия Филимонова мы пересмотрели всю систему. Сейчас она колоссально увеличилась в масштабах. Будем продолжать эту работу. Вместе с законодателями будем внедрять регулятивные меры, чтобы система поддержки работала качественно и эффективно", - подчеркнул Жестянников. Крупные инфраструктурные проекты в сфере образования вшиваются в Стратегию развития Вологдчины – прикладной план действий. В регионе сформирована Концепция социально-экономического развития до 2030 года, собрана дорожная карта ее реализации. В формировании Стратегии принимали активное участие и жители областного центра, предлагая инициативы и поддерживая их на специально созданном сайте. Все предложения будут рассмотрены на градостроительном совете. После этого определится приоритетность их реализации.
https://ria.ru/20240828/strategiya-2030-1968903531.html
https://ria.ru/20240730/partnerstvo-1962975262.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
череповец, георгий филимонов, вологда, законодательное собрание вологодской области
Вологодская область, Череповец, Георгий Филимонов, Вологда, Законодательное Собрание Вологодской области
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников своим выступлением открыл педагогический совет Вологды, он отметил необходимость перенастройки системы школьного образования, сообщает пресс-служба ЗСО.
В своем выступлении он подробно рассказал о существующих тенденциях и о том, каким действующее руководство региона видит будущее школьного образования.
"Назрела необходимость перенастройки системы школьного образования. Профориентация должна строиться с учетом потребности предприятий. Они уже стали включаться в образовательный процесс. Формируются аграрные, лесные, инженерные кластеры. В каждом муниципалитете открываются новые профильные направления. Качество образования при таком подходе существенно вырастет, а различные отрасли получат постоянный кадровый резерв", - цитирует пресс-служба Жестянникова.
Приоритетные проекты врио губернатора Георгия Филимонова
касаются разных направлений. Крупнейший из них носит название "Детям Вологодчины – комфортное обучение", на реализацию которого выделено около 13 миллионов рублей. Он является частью программы "Стратегия 2.0". До 2030 год планируется капитально отремонтировать и обеспечить средствами антитеррористической защищенности 82 школы, 25 зданий колледжей и техникумов, 17 общежитий.
Около 2,6 миллиарда рублей выделено на исполнение проекта "Молодой специалист". Начинающие педагоги в течение первых трех лет работы будут получать ежемесячные выплаты до 10 тысяч рублей. Учителям отдельных предметов в Вологде и Череповце
предусмотрены единовременные выплаты до миллиона рублей. Еще ряд проектов касается создания школьных музеев, поддержке сельских педагогов и победителей олимпиад.
Поддержка системы образования – одно из приоритетных направлений работы областного парламента. В текущем году принято 13 социально значимых законов, пять из них касаются совершенствования мер социальной поддержки педагогов и студентов-целевиков.
"Что касается поддержки педагогов, она была, есть и будет. С приходом Георгия Филимонова мы пересмотрели всю систему. Сейчас она колоссально увеличилась в масштабах. Будем продолжать эту работу. Вместе с законодателями будем внедрять регулятивные меры, чтобы система поддержки работала качественно и эффективно", - подчеркнул Жестянников.
Крупные инфраструктурные проекты в сфере образования вшиваются в Стратегию развития Вологдчины – прикладной план действий. В регионе сформирована Концепция социально-экономического развития до 2030 года, собрана дорожная карта ее реализации. В формировании Стратегии принимали активное участие и жители областного центра, предлагая инициативы и поддерживая их на специально созданном сайте.
Все предложения будут рассмотрены на градостроительном совете. После этого определится приоритетность их реализации.