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"Все рухнет". На Западе сделали неожиданное заявление о ситуации в Донбассе
"Все рухнет". На Западе сделали неожиданное заявление о ситуации в Донбассе - РИА Новости, 29.08.2024
"Все рухнет". На Западе сделали неожиданное заявление о ситуации в Донбассе
Оборона украинских войск под Торецком и Часовым Яром начнет скоро рушиться, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T03:32
2024-08-29T03:32
2024-08-29T10:13
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Оборона украинских войск под Торецком и Часовым Яром начнет скоро рушиться, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Украина, возможно, готовится к тому, что оборона Торецка и Часова Яра очень скоро рухнет", — поделился мнением эксперт.По мнению Меркуриса, серия поражений ВСУ в Донбассе скоро приведет к краху обороны украинских войск практически по всей линии фронта.Во вторник Минобороны сообщило, что подразделения российской группировки "Центр" освободили населенный пункт Орловка в ДНР. Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 2145 человек, 12 танков и других боевых бронированных машин, 13 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 28 единиц специальной военной автомобильной техники, следует из сводки министерства.
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в мире, константиновка, донбасс, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Константиновка, Донбасс, Украина
"Все рухнет". На Западе сделали неожиданное заявление о ситуации в Донбассе
Меркурис: украинцы ожидают, что оборона ВСУ под Часовым Яром скоро рухнет