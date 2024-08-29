https://ria.ru/20240829/oborona-1969100682.html

"Все рухнет". На Западе сделали неожиданное заявление о ситуации в Донбассе

"Все рухнет". На Западе сделали неожиданное заявление о ситуации в Донбассе - РИА Новости, 29.08.2024

"Все рухнет". На Западе сделали неожиданное заявление о ситуации в Донбассе

Оборона украинских войск под Торецком и Часовым Яром начнет скоро рушиться, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T03:32

2024-08-29T03:32

2024-08-29T10:13

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Оборона украинских войск под Торецком и Часовым Яром начнет скоро рушиться, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Украина, возможно, готовится к тому, что оборона Торецка и Часова Яра очень скоро рухнет", — поделился мнением эксперт.По мнению Меркуриса, серия поражений ВСУ в Донбассе скоро приведет к краху обороны украинских войск практически по всей линии фронта.Во вторник Минобороны сообщило, что подразделения российской группировки "Центр" освободили населенный пункт Орловка в ДНР. Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 2145 человек, 12 танков и других боевых бронированных машин, 13 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 28 единиц специальной военной автомобильной техники, следует из сводки министерства.

https://ria.ru/20240828/repke-1968983208.html

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в мире, константиновка, донбасс, украина