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"Все рухнет". На Западе сделали неожиданное заявление о ситуации в Донбассе - РИА Новости, 29.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:32 29.08.2024 (обновлено: 10:13 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/oborona-1969100682.html
"Все рухнет". На Западе сделали неожиданное заявление о ситуации в Донбассе
"Все рухнет". На Западе сделали неожиданное заявление о ситуации в Донбассе - РИА Новости, 29.08.2024
"Все рухнет". На Западе сделали неожиданное заявление о ситуации в Донбассе
Оборона украинских войск под Торецком и Часовым Яром начнет скоро рушиться, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T03:32
2024-08-29T10:13
специальная военная операция на украине
в мире
константиновка
донбасс
украина
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Оборона украинских войск под Торецком и Часовым Яром начнет скоро рушиться, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Украина, возможно, готовится к тому, что оборона Торецка и Часова Яра очень скоро рухнет", — поделился мнением эксперт.По мнению Меркуриса, серия поражений ВСУ в Донбассе скоро приведет к краху обороны украинских войск практически по всей линии фронта.Во вторник Минобороны сообщило, что подразделения российской группировки "Центр" освободили населенный пункт Орловка в ДНР. Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 2145 человек, 12 танков и других боевых бронированных машин, 13 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 28 единиц специальной военной автомобильной техники, следует из сводки министерства.
https://ria.ru/20240828/repke-1968983208.html
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в мире, константиновка, донбасс, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Константиновка, Донбасс, Украина
"Все рухнет". На Западе сделали неожиданное заявление о ситуации в Донбассе

Меркурис: украинцы ожидают, что оборона ВСУ под Часовым Яром скоро рухнет

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПрименение модернизированного барражирующего боеприпаса "Ланцет" против военной техники ВСУ
Применение модернизированного барражирующего боеприпаса Ланцет против военной техники ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Применение модернизированного барражирующего боеприпаса "Ланцет" против военной техники ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Оборона украинских войск под Торецком и Часовым Яром начнет скоро рушиться, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Украина, возможно, готовится к тому, что оборона Торецка и Часова Яра очень скоро рухнет", — поделился мнением эксперт.
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Вчера, 14:43
По мнению Меркуриса, серия поражений ВСУ в Донбассе скоро приведет к краху обороны украинских войск практически по всей линии фронта.
Во вторник Минобороны сообщило, что подразделения российской группировки "Центр" освободили населенный пункт Орловка в ДНР.
Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 2145 человек, 12 танков и других боевых бронированных машин, 13 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 28 единиц специальной военной автомобильной техники, следует из сводки министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКонстантиновкаДонбассУкраина
 
 
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