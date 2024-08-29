https://ria.ru/20240829/novgorod-1969242213.html

Против новгородского водителя эвакуатора, сбившего ребенка, завели дело

Против новгородского водителя эвакуатора, сбившего ребенка, завели дело - РИА Новости, 29.08.2024

Против новгородского водителя эвакуатора, сбившего ребенка, завели дело

Уголовное дело возбуждено в отношении водителя эвакуатора, который насмерть сбил в Великом Новгороде 10-летнего ребенка на пешеходном переходе, сообщает... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T14:47

2024-08-29T14:47

2024-08-29T14:47

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении водителя эвакуатора, который насмерть сбил в Великом Новгороде 10-летнего ребенка на пешеходном переходе, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. Как ранее сообщали в управлении ГИБДД по региону, в четверг 49-летний водитель, управляя эвакуатором, наехал на 10-летнего мальчика. Ребенок пересекал пешеходный переход на механическом самокате. От полученных травм мальчик погиб до прибытия скорой помощи. "Следственным управлением УМВД России по Новгородской области в отношении водителя эвакуатора 1975 года рождения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)" - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте происшествия продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Кроме того, проверку проводят прокуратура и СУ СК РФ по региону.

https://ria.ru/20240820/delo-1967289039.html

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происшествия, россия, великий новгород, новгородская область, следственный комитет россии (ск рф), гаи, дтп