Рейтинг@Mail.ru
Против новгородского водителя эвакуатора, сбившего ребенка, завели дело - РИА Новости, 29.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:47 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/novgorod-1969242213.html
Против новгородского водителя эвакуатора, сбившего ребенка, завели дело
Против новгородского водителя эвакуатора, сбившего ребенка, завели дело - РИА Новости, 29.08.2024
Против новгородского водителя эвакуатора, сбившего ребенка, завели дело
Уголовное дело возбуждено в отношении водителя эвакуатора, который насмерть сбил в Великом Новгороде 10-летнего ребенка на пешеходном переходе, сообщает... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T14:47
2024-08-29T14:47
происшествия
россия
великий новгород
новгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
гаи
дтп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении водителя эвакуатора, который насмерть сбил в Великом Новгороде 10-летнего ребенка на пешеходном переходе, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. Как ранее сообщали в управлении ГИБДД по региону, в четверг 49-летний водитель, управляя эвакуатором, наехал на 10-летнего мальчика. Ребенок пересекал пешеходный переход на механическом самокате. От полученных травм мальчик погиб до прибытия скорой помощи. "Следственным управлением УМВД России по Новгородской области в отношении водителя эвакуатора 1975 года рождения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)" - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте происшествия продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Кроме того, проверку проводят прокуратура и СУ СК РФ по региону.
https://ria.ru/20240820/delo-1967289039.html
россия
великий новгород
новгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, великий новгород, новгородская область, следственный комитет россии (ск рф), гаи, дтп
Происшествия, Россия, Великий Новгород, Новгородская область, Следственный комитет России (СК РФ), ГАИ, ДТП
Против новгородского водителя эвакуатора, сбившего ребенка, завели дело

Дело завели против водителя эвакуатора после ДТП с ребенком в Великом Новгороде

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении водителя эвакуатора, который насмерть сбил в Великом Новгороде 10-летнего ребенка на пешеходном переходе, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
Как ранее сообщали в управлении ГИБДД по региону, в четверг 49-летний водитель, управляя эвакуатором, наехал на 10-летнего мальчика. Ребенок пересекал пешеходный переход на механическом самокате. От полученных травм мальчик погиб до прибытия скорой помощи.
"Следственным управлением УМВД России по Новгородской области в отношении водителя эвакуатора 1975 года рождения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)" - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Кроме того, проверку проводят прокуратура и СУ СК РФ по региону.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
СК завел дело на водителя, сбившего насмерть ребенка в Пермском крае
20 августа, 12:50
 
ПроисшествияРоссияВеликий НовгородНовгородская областьСледственный комитет России (СК РФ)ГАИДТП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала