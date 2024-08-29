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Против новгородского водителя эвакуатора, сбившего ребенка, завели дело
Против новгородского водителя эвакуатора, сбившего ребенка, завели дело - РИА Новости, 29.08.2024
Против новгородского водителя эвакуатора, сбившего ребенка, завели дело
Уголовное дело возбуждено в отношении водителя эвакуатора, который насмерть сбил в Великом Новгороде 10-летнего ребенка на пешеходном переходе, сообщает... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T14:47
2024-08-29T14:47
2024-08-29T14:47
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении водителя эвакуатора, который насмерть сбил в Великом Новгороде 10-летнего ребенка на пешеходном переходе, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. Как ранее сообщали в управлении ГИБДД по региону, в четверг 49-летний водитель, управляя эвакуатором, наехал на 10-летнего мальчика. Ребенок пересекал пешеходный переход на механическом самокате. От полученных травм мальчик погиб до прибытия скорой помощи. "Следственным управлением УМВД России по Новгородской области в отношении водителя эвакуатора 1975 года рождения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)" - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте происшествия продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Кроме того, проверку проводят прокуратура и СУ СК РФ по региону.
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происшествия, россия, великий новгород, новгородская область, следственный комитет россии (ск рф), гаи, дтп
Происшествия, Россия, Великий Новгород, Новгородская область, Следственный комитет России (СК РФ), ГАИ, ДТП
Против новгородского водителя эвакуатора, сбившего ребенка, завели дело
Дело завели против водителя эвакуатора после ДТП с ребенком в Великом Новгороде