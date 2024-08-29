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Нидерланды запретили Украине атаковать гражданские объекты в России - РИА Новости, 29.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:55 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/niderlandy-1969202528.html
Нидерланды запретили Украине атаковать гражданские объекты в России
Нидерланды запретили Украине атаковать гражданские объекты в России - РИА Новости, 29.08.2024
Нидерланды запретили Украине атаковать гражданские объекты в России
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что Украина не должна наносить удары с помощью истребителей F-16 по гражданским объектам на территории... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T12:55
2024-08-29T12:55
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
нидерланды
нато
вооруженные силы украины
f-16
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ГААГА, 29 авг - РИА Новости. Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что Украина не должна наносить удары с помощью истребителей F-16 по гражданским объектам на территории России. По словам нидерландского министра, удары ВСУ не должны быть направлены на гражданские объекты в РФ. "Украине явно нельзя этого делать. Такие условия мы поставили", - сказал Брекелманс нидерландским СМИ. Он отметил, что Киев с помощью поставляемых ему истребителей F-16 может атаковать только военные объекты на территории России. "Это означает, что, например, если из России будет выпущена ракета, они также смогут перехватить ее над Россией с помощью истребителей F-16", - добавил министр обороны. Ранее командующий Вооруженными силами королевства Онно Эйхельсхейм заявил, что Нидерланды не вводили ограничений на использование Украиной истребителей F-16 над территорией РФ. По его словам, Киев может использовать поставляемые ими вооружения для наступательных действий. Нидерланды ранее обещали предоставить Украине 24 истребителя F-16. Однако генерал не стал уточнять, сколько на данный момент самолетов передано Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240828/letchik-1969078145.html
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в мире, россия, украина, нидерланды, нато, вооруженные силы украины, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Нидерланды, НАТО, Вооруженные силы Украины, F-16
Нидерланды запретили Украине атаковать гражданские объекты в России

Минобороны Нидерландов: ВСУ не должны бить по гражданским объектам в России

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель F-16 ВВС Украины
Истребитель F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель F-16 ВВС Украины. Архивное фото
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ГААГА, 29 авг - РИА Новости. Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что Украина не должна наносить удары с помощью истребителей F-16 по гражданским объектам на территории России.
По словам нидерландского министра, удары ВСУ не должны быть направлены на гражданские объекты в РФ.
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"Украине явно нельзя этого делать. Такие условия мы поставили", - сказал Брекелманс нидерландским СМИ.
Он отметил, что Киев с помощью поставляемых ему истребителей F-16 может атаковать только военные объекты на территории России.
"Это означает, что, например, если из России будет выпущена ракета, они также смогут перехватить ее над Россией с помощью истребителей F-16", - добавил министр обороны.
Ранее командующий Вооруженными силами королевства Онно Эйхельсхейм заявил, что Нидерланды не вводили ограничений на использование Украиной истребителей F-16 над территорией РФ. По его словам, Киев может использовать поставляемые ими вооружения для наступательных действий.
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Нидерланды ранее обещали предоставить Украине 24 истребителя F-16. Однако генерал не стал уточнять, сколько на данный момент самолетов передано Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаНидерландыНАТОВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
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