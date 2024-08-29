Нидерланды запретили Украине атаковать гражданские объекты в России
Минобороны Нидерландов: ВСУ не должны бить по гражданским объектам в России
© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель F-16 ВВС Украины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель F-16 ВВС Украины. Архивное фото
ГААГА, 29 авг - РИА Новости. Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что Украина не должна наносить удары с помощью истребителей F-16 по гражданским объектам на территории России.
По словам нидерландского министра, удары ВСУ не должны быть направлены на гражданские объекты в РФ.
"Украине явно нельзя этого делать. Такие условия мы поставили", - сказал Брекелманс нидерландским СМИ.
Он отметил, что Киев с помощью поставляемых ему истребителей F-16 может атаковать только военные объекты на территории России.
"Это означает, что, например, если из России будет выпущена ракета, они также смогут перехватить ее над Россией с помощью истребителей F-16", - добавил министр обороны.
Ранее командующий Вооруженными силами королевства Онно Эйхельсхейм заявил, что Нидерланды не вводили ограничений на использование Украиной истребителей F-16 над территорией РФ. По его словам, Киев может использовать поставляемые ими вооружения для наступательных действий.
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Нидерланды ранее обещали предоставить Украине 24 истребителя F-16. Однако генерал не стал уточнять, сколько на данный момент самолетов передано Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.