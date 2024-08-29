https://ria.ru/20240829/nauka-1969073472.html

От пшеницы до сирени. Ученые рассказали о прорывах в генетике

От пшеницы до сирени. Ученые рассказали о прорывах в генетике - РИА Новости, 29.08.2024

От пшеницы до сирени. Ученые рассказали о прорывах в генетике

Российские ученые сообщили о значительных успехах, достигнутых за последнее время в области инновационной генетики. В ходе видеомоста Москва — Белгород — Сочи — РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T09:00

2024-08-29T09:00

2024-08-29T11:31

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курчатовский институт

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российские ученые сообщили о значительных успехах, достигнутых за последнее время в области инновационной генетики. В ходе видеомоста Москва — Белгород — Сочи — Ставрополь, который прошел в медиагруппе "Россия сегодня", генетики рассказали о единственном в мире российском лекарстве от болезни Бехтерева, новом виде пшеницы, уникальных для страны виноградниках и редких видах белгородской сирени.По мнению руководителя Геномного центра НИЦ "Курчатовский институт" Максима Патрушева, сегодня в России остро встал вопрос о создании конкретных импортозамещающих продуктов и наши генетики активно работают в этом направлении."В медицине недавно создано лекарство от болезни Бехтерева. Аналогов в мире нет. Кроме того, разрабатываются новые способы лечения онкологических заболеваний, мощно развивается тема РНК-вакцин", — отметил он в ходе видеомоста, который организовали в рамках проекта "Научный Белгород" при поддержке министерства науки и высшего образования в Десятилетие науки и технологий.Он напомнил, что в растениеводстве вывели новый сорт пшеницы ВНИИСБ-50, которая на 15 процентов увеличит объем урожая и предотвратит болезни зерновых."Мы уже успешно прошли первую стадию испытаний нового сорта", — сообщил генетик, подчеркнув, что данный сорт был получен в течение всего четырех лет.В среднем классический подход выведения нового сорта требует 12-15 лет. "У нас появилась современная технологическая платформа, позволяющая быстро получать новые и нужные нам сорта не только пшеницы, но и других культур", — добавил он.В дальнейшем, по мнению представителя Курчатовского института, ученым предстоит серьезная работа по развитию систем анализа больших данных."Курчатовский институт сегодня создает национальную базу генетической информации, где будет собрана вся информация о геномах всех живых существ, за исключением человека", — добавил спикер.Директор Объединенного центра генетических технологий Белгородского государственного национального исследовательского университета Алексей Дейкин рассказал о "генетическом квадрате", вокруг которого вуз объединил многие свои научные и образовательные подразделения."В углах квадрата — микробиология, растениеводство, животноводство и биомедицина. Мы развиваем производство аминокислот, находимся в поиске новых штаммов микроорганизмов для создания препаратов биологической защиты растений", — сообщил он.При этом директор центра добавил, что в БелГУ есть крупнейший ботанический сад, где сделали ставку на коллекции декоративных растений с фокусом на традиционную для белгородской области сирень. Кроме того, пять гектаров отвели под виноградники тех сортов винограда, которых ранее не было в России.По словам генетика, в области животноводства в университете организован Центр геномной селекции."Мы являемся одним из основных центров по созданию животных моделей заболеваний человека. За последние годы созданы четыре такие модели, одна из которых направлена на моделирование и тестирование препарата для конкретного пациента с генетическим заболеванием", – сообщил Дейкин.В связи с этим ректор БелГУ Евгения Карловская напомнила, что в 2019 году по поручению президента в Белгородской области организовали НОЦ "Инновационные решения в АПК" и университет стал его базовой организацией. За это время, по ее словам, было реализовано 77 проектов полного цикла, связанных с инновационной генетикой.Как отметила ректор, сейчас в исследованиях задействованы 15 подразделений университета."В результате фокусировки на генетических исследованиях университет принимает участие в программах "Приоритет-2030" и "Развитие генетических технологий", — сообщила Карловская, подчеркнув, что все исследования в области генетических технологий реализуются с опорой на аспирантов и студентов вуза."У нас организованы три молодежные лаборатории, на 80 процентов состоящие из обучающихся; действует система поддержки молодежных инициатив", – отметила она, добавив, что в ответ на запрос индустриальных партнеров в программу подготовки медицинского института внедрен курс молекулярной биологии, который уже изучили 800 студентов.Кроме того, по словам ректора, открыта ординатура по направлению "Генетика". Первый выпуск состоялся в этом году.

https://sn.ria.ru/20240828/genetika-1969012619.html

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