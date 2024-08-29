От пшеницы до сирени. Ученые рассказали о прорывах в генетике

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российские ученые сообщили о значительных успехах, достигнутых за последнее время в области инновационной генетики. В ходе видеомоста Москва — Белгород — Сочи — Ставрополь, который прошел в медиагруппе "Россия сегодня", генетики рассказали о единственном в мире российском лекарстве от болезни Бехтерева, новом виде пшеницы, уникальных для страны виноградниках и редких видах белгородской сирени.По мнению руководителя Геномного центра НИЦ "Курчатовский институт" Максима Патрушева, сегодня в России остро встал вопрос о создании конкретных импортозамещающих продуктов и наши генетики активно работают в этом направлении."В медицине недавно создано лекарство от болезни Бехтерева. Аналогов в мире нет. Кроме того, разрабатываются новые способы лечения онкологических заболеваний, мощно развивается тема РНК-вакцин", — отметил он в ходе видеомоста, который организовали в рамках проекта "Научный Белгород" при поддержке министерства науки и высшего образования в Десятилетие науки и технологий.Он напомнил, что в растениеводстве вывели новый сорт пшеницы ВНИИСБ-50, которая на 15 процентов увеличит объем урожая и предотвратит болезни зерновых."Мы уже успешно прошли первую стадию испытаний нового сорта", — сообщил генетик, подчеркнув, что данный сорт был получен в течение всего четырех лет.В среднем классический подход выведения нового сорта требует 12-15 лет. "У нас появилась современная технологическая платформа, позволяющая быстро получать новые и нужные нам сорта не только пшеницы, но и других культур", — добавил он.В дальнейшем, по мнению представителя Курчатовского института, ученым предстоит серьезная работа по развитию систем анализа больших данных."Курчатовский институт сегодня создает национальную базу генетической информации, где будет собрана вся информация о геномах всех живых существ, за исключением человека", — добавил спикер.Директор Объединенного центра генетических технологий Белгородского государственного национального исследовательского университета Алексей Дейкин рассказал о "генетическом квадрате", вокруг которого вуз объединил многие свои научные и образовательные подразделения."В углах квадрата — микробиология, растениеводство, животноводство и биомедицина. Мы развиваем производство аминокислот, находимся в поиске новых штаммов микроорганизмов для создания препаратов биологической защиты растений", — сообщил он.При этом директор центра добавил, что в БелГУ есть крупнейший ботанический сад, где сделали ставку на коллекции декоративных растений с фокусом на традиционную для белгородской области сирень. Кроме того, пять гектаров отвели под виноградники тех сортов винограда, которых ранее не было в России.По словам генетика, в области животноводства в университете организован Центр геномной селекции."Мы являемся одним из основных центров по созданию животных моделей заболеваний человека. За последние годы созданы четыре такие модели, одна из которых направлена на моделирование и тестирование препарата для конкретного пациента с генетическим заболеванием", – сообщил Дейкин.В связи с этим ректор БелГУ Евгения Карловская напомнила, что в 2019 году по поручению президента в Белгородской области организовали НОЦ "Инновационные решения в АПК" и университет стал его базовой организацией. За это время, по ее словам, было реализовано 77 проектов полного цикла, связанных с инновационной генетикой.Как отметила ректор, сейчас в исследованиях задействованы 15 подразделений университета."В результате фокусировки на генетических исследованиях университет принимает участие в программах "Приоритет-2030" и "Развитие генетических технологий", — сообщила Карловская, подчеркнув, что все исследования в области генетических технологий реализуются с опорой на аспирантов и студентов вуза."У нас организованы три молодежные лаборатории, на 80 процентов состоящие из обучающихся; действует система поддержки молодежных инициатив", – отметила она, добавив, что в ответ на запрос индустриальных партнеров в программу подготовки медицинского института внедрен курс молекулярной биологии, который уже изучили 800 студентов.Кроме того, по словам ректора, открыта ординатура по направлению "Генетика". Первый выпуск состоялся в этом году.
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российские ученые сообщили о значительных успехах, достигнутых за последнее время в области инновационной генетики. В ходе видеомоста Москва — Белгород — Сочи — Ставрополь, который прошел в медиагруппе "Россия сегодня", генетики рассказали о единственном в мире российском лекарстве от болезни Бехтерева, новом виде пшеницы, уникальных для страны виноградниках и редких видах белгородской сирени.
По мнению руководителя Геномного центра НИЦ "Курчатовский институт" Максима Патрушева, сегодня в России остро встал вопрос о создании конкретных импортозамещающих продуктов и наши генетики активно работают в этом направлении.
Руководитель Геномного центра НИЦ "Курчатовский институт" Максим Патрушев
"В медицине недавно создано лекарство от болезни Бехтерева. Аналогов в мире нет. Кроме того, разрабатываются новые способы лечения онкологических заболеваний, мощно развивается тема РНК-вакцин", — отметил он в ходе видеомоста, который организовали в рамках проекта "Научный Белгород" при поддержке министерства науки и высшего образования в Десятилетие науки и технологий.
Он напомнил, что в растениеводстве вывели новый сорт пшеницы ВНИИСБ-50, которая на 15 процентов увеличит объем урожая и предотвратит болезни зерновых.
"Мы уже успешно прошли первую стадию испытаний нового сорта", — сообщил генетик, подчеркнув, что данный сорт был получен в течение всего четырех лет.
В среднем классический подход выведения нового сорта требует 12-15 лет.
"У нас появилась современная технологическая платформа, позволяющая быстро получать новые и нужные нам сорта не только пшеницы, но и других культур", — добавил он.
В дальнейшем, по мнению представителя Курчатовского института, ученым предстоит серьезная работа по развитию систем анализа больших данных.
"Курчатовский институт сегодня создает национальную базу генетической информации, где будет собрана вся информация о геномах всех живых существ, за исключением человека", — добавил спикер.
Директор Объединенного центра генетических технологий Белгородского государственного национального исследовательского университета Алексей Дейкин рассказал о "генетическом квадрате", вокруг которого вуз объединил многие свои научные и образовательные подразделения.
"В углах квадрата — микробиология, растениеводство, животноводство и биомедицина. Мы развиваем производство аминокислот, находимся в поиске новых штаммов микроорганизмов для создания препаратов биологической защиты растений", — сообщил он.
При этом директор центра добавил, что в БелГУ есть крупнейший ботанический сад, где сделали ставку на коллекции декоративных растений с фокусом на традиционную для белгородской области сирень. Кроме того, пять гектаров отвели под виноградники тех сортов винограда, которых ранее не было в России.
По словам генетика, в области животноводства в университете организован Центр геномной селекции.
"Мы являемся одним из основных центров по созданию животных моделей заболеваний человека. За последние годы созданы четыре такие модели, одна из которых направлена на моделирование и тестирование препарата для конкретного пациента с генетическим заболеванием", – сообщил Дейкин.
Директор по науке ПАО "Артген биотех", первый заместитель директора НИИ морфологии человека имени академика А. П. Авцына Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского Роман Деев
Директор по науке ПАО "Артген биотех", первый заместитель директора НИИ морфологии человека имени академика А. П. Авцына Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского Роман Деев
Директор по науке ПАО "Артген биотех", первый заместитель директора НИИ морфологии человека имени академика А. П. Авцына Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского Роман Деев
В связи с этим ректор БелГУ Евгения Карловская напомнила, что в 2019 году по поручению президента в Белгородской области организовали НОЦ "Инновационные решения в АПК" и университет стал его базовой организацией. За это время, по ее словам, было реализовано 77 проектов полного цикла, связанных с инновационной генетикой.
Как отметила ректор, сейчас в исследованиях задействованы 15 подразделений университета.
"В результате фокусировки на генетических исследованиях университет принимает участие в программах "Приоритет-2030" и "Развитие генетических технологий", — сообщила Карловская, подчеркнув, что все исследования в области генетических технологий реализуются с опорой на аспирантов и студентов вуза.
"У нас организованы три молодежные лаборатории, на 80 процентов состоящие из обучающихся; действует система поддержки молодежных инициатив", – отметила она, добавив, что в ответ на запрос индустриальных партнеров в программу подготовки медицинского института внедрен курс молекулярной биологии, который уже изучили 800 студентов.
Кроме того, по словам ректора, открыта ординатура по направлению "Генетика". Первый выпуск состоялся в этом году.
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