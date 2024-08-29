https://ria.ru/20240829/natsproekty-1969137420.html
Правительство завершило формирование нового портфеля нацпроектов
Правительство завершило формирование нового портфеля нацпроектов - РИА Новости, 29.08.2024
Правительство завершило формирование нового портфеля нацпроектов
Правительство РФ завершило формирование нового портфеля национальных проектов на 2025–2030 годы, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T10:12
2024-08-29T10:12
2024-08-29T10:14
россия
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Правительство РФ завершило формирование нового портфеля национальных проектов на 2025–2030 годы, сообщила пресс-служба кабмина. "Правительство завершило формирование нового портфеля национальных проектов на 2025–2030 годы", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
https://ria.ru/20240823/rossiya-1967817505.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, общество
Россия, Экономика, Общество
Правительство завершило формирование нового портфеля нацпроектов
Правительство завершило формирование нового портфеля нацпроектов на 2025–2030 гг