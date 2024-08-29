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Правительство завершило формирование нового портфеля нацпроектов - РИА Новости, 29.08.2024
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10:12 29.08.2024 (обновлено: 10:14 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/natsproekty-1969137420.html
Правительство завершило формирование нового портфеля нацпроектов
Правительство завершило формирование нового портфеля нацпроектов - РИА Новости, 29.08.2024
Правительство завершило формирование нового портфеля нацпроектов
Правительство РФ завершило формирование нового портфеля национальных проектов на 2025–2030 годы, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T10:12
2024-08-29T10:14
россия
экономика
общество
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Правительство РФ завершило формирование нового портфеля национальных проектов на 2025–2030 годы, сообщила пресс-служба кабмина. "Правительство завершило формирование нового портфеля национальных проектов на 2025–2030 годы", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
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россия, экономика, общество
Россия, Экономика, Общество
Правительство завершило формирование нового портфеля нацпроектов

Правительство завершило формирование нового портфеля нацпроектов на 2025–2030 гг

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Правительство РФ завершило формирование нового портфеля национальных проектов на 2025–2030 годы, сообщила пресс-служба кабмина.
"Правительство завершило формирование нового портфеля национальных проектов на 2025–2030 годы", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
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