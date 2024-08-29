Рейтинг@Mail.ru
США вносят дисбаланс в систему международной безопасности, заявил Нарышкин - РИА Новости, 29.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:25 29.08.2024 (обновлено: 14:02 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/naryshkin-1969210305.html
США вносят дисбаланс в систему международной безопасности, заявил Нарышкин
США вносят дисбаланс в систему международной безопасности, заявил Нарышкин - РИА Новости, 29.08.2024
США вносят дисбаланс в систему международной безопасности, заявил Нарышкин
Соединенные Штаты Америки своей политикой в области ядерного оружия пытаются внести дисбаланс в систему международной безопасности, сообщил директор Службы... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T13:25
2024-08-29T14:02
сша
сергей нарышкин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945534001_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_30fec26df1e66dfd8312c91d513349f3.jpg
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Соединенные Штаты Америки своей политикой в области ядерного оружия пытаются внести дисбаланс в систему международной безопасности, сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."К сожалению, уроки Второй мировой войны и холодной войны быстро забываются теми, кому это выгодно. Стремление тоталитарно-либеральных режимов Запада навязать свою волю другим странам проявляется и в ядерной сфере. Вновь, как и десятилетия назад, Соединённые Штаты пытаются внести дисбаланс в систему международной безопасности, веря в свою безнаказанность", - сказал Нарышкин на торжественном мероприятии, посвящённом 75-летию со дня испытания первого отечественного ядерного заряда РДС-1.Он уточнил, что Вашингтон вышел из договора по противоракетной обороне, а также из соглашения по иранской ядерной программе. Кроме того, США отказываются выполнять обязательства по договору о ракетах средней и меньшей дальности.
https://ria.ru/20240829/nato-1969186584.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945534001_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_754f4ddc4ea9c87547ba9b7964f47ed8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, сергей нарышкин, в мире
США, Сергей Нарышкин, В мире
США вносят дисбаланс в систему международной безопасности, заявил Нарышкин

Нарышкин: политика США вносит дисбаланс в систему международной безопасности

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Соединенные Штаты Америки своей политикой в области ядерного оружия пытаются внести дисбаланс в систему международной безопасности, сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"К сожалению, уроки Второй мировой войны и холодной войны быстро забываются теми, кому это выгодно. Стремление тоталитарно-либеральных режимов Запада навязать свою волю другим странам проявляется и в ядерной сфере. Вновь, как и десятилетия назад, Соединённые Штаты пытаются внести дисбаланс в систему международной безопасности, веря в свою безнаказанность", - сказал Нарышкин на торжественном мероприятии, посвящённом 75-летию со дня испытания первого отечественного ядерного заряда РДС-1.
Он уточнил, что Вашингтон вышел из договора по противоракетной обороне, а также из соглашения по иранской ядерной программе. Кроме того, США отказываются выполнять обязательства по договору о ракетах средней и меньшей дальности.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
В США обвинили НАТО во вторжении в Россию
29 августа, 12:14
 
СШАСергей НарышкинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала