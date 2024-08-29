https://ria.ru/20240829/naryshkin-1969210305.html

США вносят дисбаланс в систему международной безопасности, заявил Нарышкин

США вносят дисбаланс в систему международной безопасности, заявил Нарышкин - РИА Новости, 29.08.2024

США вносят дисбаланс в систему международной безопасности, заявил Нарышкин

Соединенные Штаты Америки своей политикой в области ядерного оружия пытаются внести дисбаланс в систему международной безопасности, сообщил директор Службы... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T13:25

2024-08-29T13:25

2024-08-29T14:02

сша

сергей нарышкин

в мире

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Соединенные Штаты Америки своей политикой в области ядерного оружия пытаются внести дисбаланс в систему международной безопасности, сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."К сожалению, уроки Второй мировой войны и холодной войны быстро забываются теми, кому это выгодно. Стремление тоталитарно-либеральных режимов Запада навязать свою волю другим странам проявляется и в ядерной сфере. Вновь, как и десятилетия назад, Соединённые Штаты пытаются внести дисбаланс в систему международной безопасности, веря в свою безнаказанность", - сказал Нарышкин на торжественном мероприятии, посвящённом 75-летию со дня испытания первого отечественного ядерного заряда РДС-1.Он уточнил, что Вашингтон вышел из договора по противоракетной обороне, а также из соглашения по иранской ядерной программе. Кроме того, США отказываются выполнять обязательства по договору о ракетах средней и меньшей дальности.

https://ria.ru/20240829/nato-1969186584.html

сша

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2024

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сша, сергей нарышкин, в мире