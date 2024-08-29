https://ria.ru/20240829/naryshkin-1969210305.html
США вносят дисбаланс в систему международной безопасности, заявил Нарышкин
США вносят дисбаланс в систему международной безопасности, заявил Нарышкин - РИА Новости, 29.08.2024
США вносят дисбаланс в систему международной безопасности, заявил Нарышкин
Соединенные Штаты Америки своей политикой в области ядерного оружия пытаются внести дисбаланс в систему международной безопасности, сообщил директор Службы... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T13:25
2024-08-29T13:25
2024-08-29T14:02
сша
сергей нарышкин
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Соединенные Штаты Америки своей политикой в области ядерного оружия пытаются внести дисбаланс в систему международной безопасности, сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."К сожалению, уроки Второй мировой войны и холодной войны быстро забываются теми, кому это выгодно. Стремление тоталитарно-либеральных режимов Запада навязать свою волю другим странам проявляется и в ядерной сфере. Вновь, как и десятилетия назад, Соединённые Штаты пытаются внести дисбаланс в систему международной безопасности, веря в свою безнаказанность", - сказал Нарышкин на торжественном мероприятии, посвящённом 75-летию со дня испытания первого отечественного ядерного заряда РДС-1.Он уточнил, что Вашингтон вышел из договора по противоракетной обороне, а также из соглашения по иранской ядерной программе. Кроме того, США отказываются выполнять обязательства по договору о ракетах средней и меньшей дальности.
https://ria.ru/20240829/nato-1969186584.html
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сша, сергей нарышкин, в мире
США, Сергей Нарышкин, В мире
США вносят дисбаланс в систему международной безопасности, заявил Нарышкин
Нарышкин: политика США вносит дисбаланс в систему международной безопасности
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Соединенные Штаты Америки своей политикой в области ядерного оружия пытаются внести дисбаланс в систему международной безопасности, сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"К сожалению, уроки Второй мировой войны и холодной войны быстро забываются теми, кому это выгодно. Стремление тоталитарно-либеральных режимов Запада навязать свою волю другим странам проявляется и в ядерной сфере. Вновь, как и десятилетия назад, Соединённые Штаты пытаются внести дисбаланс в систему международной безопасности, веря в свою безнаказанность", - сказал Нарышкин на торжественном мероприятии, посвящённом 75-летию со дня испытания первого отечественного ядерного заряда РДС-1.
Он уточнил, что Вашингтон вышел из договора по противоракетной обороне, а также из соглашения по иранской ядерной программе. Кроме того, США отказываются выполнять обязательства по договору о ракетах средней и меньшей дальности.