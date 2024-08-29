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Американец обжаловал арест по делу о нападении на полицейского в Москве

Американец обжаловал арест по делу о нападении на полицейского в Москве - РИА Новости, 29.08.2024

Американец обжаловал арест по делу о нападении на полицейского в Москве

Гражданин США Джозеф Татер обжаловал арест по обвинению в применении насилия в отношении представителей власти, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T20:33

2024-08-29T20:33

2024-08-29T20:33

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Гражданин США Джозеф Татер обжаловал арест по обвинению в применении насилия в отношении представителей власти, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба Татера Д.", - сказали в суде. Ранее суд арестовал Татера до 14 октября. По данным следствия, ночью 12 августа гражданин США был доставлен в отдел полиции из-за хулиганства. Мужчина отказывался предоставлять документы, удостоверяющие его личность, после чего напал на сотрудника правоохранительных органов. Уголовное дело возбуждено по статье о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Как рассказывал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Татер устроил конфликт в гостинице Radisson, отказавшись предоставлять документы о том, где жил до этого момента. По словам собеседника агентства, в результате его забрали в отдел полиции, где он ударил полицейского. Мещанский суд Москвы назначил Татеру административный арест за мелкое хулиганство на 15 суток. Как указано в тексте постановления, американец "выражал явное неуважение к обществу, выражался в адрес сотрудников отеля нецензурной бранью на иностранном языке, вел себя агрессивно и неуважительно к другим гостям отеля, размахивал руками, на замечания персонала отеля прекратить совершать правонарушение не реагировал". Вину Татер не признал, пояснив суду, что нецензурной бранью не выражался и не проявлял агрессию.

https://ria.ru/20240829/chibis-1969253787.html

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