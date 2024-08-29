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В России идентифицировали более четырех тысяч украинских наемников - РИА Новости, 29.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:08 29.08.2024 (обновлено: 07:51 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/naemniki-1969111372.html
В России идентифицировали более четырех тысяч украинских наемников
В России идентифицировали более четырех тысяч украинских наемников - РИА Новости, 29.08.2024
В России идентифицировали более четырех тысяч украинских наемников
Российские спецподразделения скрупулезно собирают информацию об украинских наемниках, идентифицированы уже более четырех тысяч наемников, по ряду из них... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T07:08
2024-08-29T07:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
родион мирошник
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российские спецподразделения скрупулезно собирают информацию об украинских наемниках, идентифицированы уже более четырех тысяч наемников, по ряду из них завершены заочные расследования, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Насколько я знаю, на сегодняшний день нашими специальными подразделениями ведется очень скрупулезный поиск информации о наемниках. Сегодня более четырех тысяч наемников точно идентифицированы, собраны по ним необходимые данные. По ряду из них завершены заочные расследования", — сказал Мирошник. Он подчеркнул, что любые боевики, будь они всушниками, националистами, радикалами или иностранными наемниками, будут нести ответственность за свои преступления. "Этим людям в какое-то время придется постоянно оглядываться. Они будут все время находиться под пристальным вниманием. Я думаю, информация об их преступлениях будет известна во многих странах мира, и будет понятно, с кем имеет дело сегодня не только Украина, но и ЧВК, которые сегодня выполняют функцию рекрутинговых центров для Украины или под заказ киевского режима, или под заказ хозяев киевского режима. Будет известно, какой контингент направляется для военных действий на территорию Украины", — добавил посол. Мирошник отметил, что иностранные наемники — это часто психопаты, которые презрели нормы и принципы международного гуманитарного права, они склонны к насилию, убийствам, кровопролитию, издевательствам над мирными людьми, мародерству.
https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html
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в мире, украина, россия, родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
В России идентифицировали более четырех тысяч украинских наемников

Мирошник: в России скрупулезно собирают информацию об украинских наемниках

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российские спецподразделения скрупулезно собирают информацию об украинских наемниках, идентифицированы уже более четырех тысяч наемников, по ряду из них завершены заочные расследования, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Насколько я знаю, на сегодняшний день нашими специальными подразделениями ведется очень скрупулезный поиск информации о наемниках. Сегодня более четырех тысяч наемников точно идентифицированы, собраны по ним необходимые данные. По ряду из них завершены заочные расследования", — сказал Мирошник.
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Он подчеркнул, что любые боевики, будь они всушниками, националистами, радикалами или иностранными наемниками, будут нести ответственность за свои преступления.
"Этим людям в какое-то время придется постоянно оглядываться. Они будут все время находиться под пристальным вниманием. Я думаю, информация об их преступлениях будет известна во многих странах мира, и будет понятно, с кем имеет дело сегодня не только Украина, но и ЧВК, которые сегодня выполняют функцию рекрутинговых центров для Украины или под заказ киевского режима, или под заказ хозяев киевского режима. Будет известно, какой контингент направляется для военных действий на территорию Украины", — добавил посол.
Мирошник отметил, что иностранные наемники — это часто психопаты, которые презрели нормы и принципы международного гуманитарного права, они склонны к насилию, убийствам, кровопролитию, издевательствам над мирными людьми, мародерству.
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
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