https://ria.ru/20240829/naemniki-1969111372.html

В России идентифицировали более четырех тысяч украинских наемников

В России идентифицировали более четырех тысяч украинских наемников - РИА Новости, 29.08.2024

В России идентифицировали более четырех тысяч украинских наемников

Российские спецподразделения скрупулезно собирают информацию об украинских наемниках, идентифицированы уже более четырех тысяч наемников, по ряду из них... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T07:08

2024-08-29T07:08

2024-08-29T07:51

специальная военная операция на украине

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родион мирошник

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российские спецподразделения скрупулезно собирают информацию об украинских наемниках, идентифицированы уже более четырех тысяч наемников, по ряду из них завершены заочные расследования, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Насколько я знаю, на сегодняшний день нашими специальными подразделениями ведется очень скрупулезный поиск информации о наемниках. Сегодня более четырех тысяч наемников точно идентифицированы, собраны по ним необходимые данные. По ряду из них завершены заочные расследования", — сказал Мирошник. Он подчеркнул, что любые боевики, будь они всушниками, националистами, радикалами или иностранными наемниками, будут нести ответственность за свои преступления. "Этим людям в какое-то время придется постоянно оглядываться. Они будут все время находиться под пристальным вниманием. Я думаю, информация об их преступлениях будет известна во многих странах мира, и будет понятно, с кем имеет дело сегодня не только Украина, но и ЧВК, которые сегодня выполняют функцию рекрутинговых центров для Украины или под заказ киевского режима, или под заказ хозяев киевского режима. Будет известно, какой контингент направляется для военных действий на территорию Украины", — добавил посол. Мирошник отметил, что иностранные наемники — это часто психопаты, которые презрели нормы и принципы международного гуманитарного права, они склонны к насилию, убийствам, кровопролитию, издевательствам над мирными людьми, мародерству.

https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html

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