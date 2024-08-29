https://ria.ru/20240829/most-1969104783.html

На Крымском мосту возобновили движение автомобилей

На Крымском мосту возобновили движение автомобилей - РИА Новости, 29.08.2024

На Крымском мосту возобновили движение автомобилей

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T04:48

2024-08-29T04:48

2024-08-29T04:48

общество

россия

крымский мост

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Движение по мосту перекрыли в 3.47 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240826/krymskiy_most-1968417790.html

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общество, россия, крымский мост