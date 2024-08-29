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На Крымскому мосту временно перекрыли движение автомобилей - РИА Новости, 29.08.2024
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03:49 29.08.2024 (обновлено: 03:55 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/most-1969101898.html
На Крымскому мосту временно перекрыли движение автомобилей
На Крымскому мосту временно перекрыли движение автомобилей - РИА Новости, 29.08.2024
На Крымскому мосту временно перекрыли движение автомобилей
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T03:49
2024-08-29T03:55
происшествия
россия
крымский мост
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российские военные отражают атаку ВСУ в регионе, сбиты два беспилотника над акваторией моря."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240826/krymskiy_most-1968417790.html
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происшествия, россия, крымский мост, севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Крымский мост, Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины
На Крымскому мосту временно перекрыли движение автомобилей

Инфоцентр: на Крымскому мосту временно перекрыли движение автотранспорта

© РИА Новости / Константин МихальчевскийОчередь из автомобилей у Крымского моста
Очередь из автомобилей у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Очередь из автомобилей у Крымского моста. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российские военные отражают атаку ВСУ в регионе, сбиты два беспилотника над акваторией моря.
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"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияКрымский мостСевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы Украины
 
 
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