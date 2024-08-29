https://ria.ru/20240829/most-1969101898.html
На Крымскому мосту временно перекрыли движение автомобилей
На Крымскому мосту временно перекрыли движение автомобилей - РИА Новости, 29.08.2024
На Крымскому мосту временно перекрыли движение автомобилей
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T03:49
2024-08-29T03:49
2024-08-29T03:55
происшествия
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крымский мост
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российские военные отражают атаку ВСУ в регионе, сбиты два беспилотника над акваторией моря."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240826/krymskiy_most-1968417790.html
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происшествия, россия, крымский мост, севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Крымский мост, Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины
На Крымскому мосту временно перекрыли движение автомобилей
Инфоцентр: на Крымскому мосту временно перекрыли движение автотранспорта