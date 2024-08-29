https://ria.ru/20240829/most-1969101898.html

На Крымскому мосту временно перекрыли движение автомобилей

На Крымскому мосту временно перекрыли движение автомобилей - РИА Новости, 29.08.2024

На Крымскому мосту временно перекрыли движение автомобилей

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T03:49

2024-08-29T03:49

2024-08-29T03:55

происшествия

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крымский мост

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российские военные отражают атаку ВСУ в регионе, сбиты два беспилотника над акваторией моря."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240826/krymskiy_most-1968417790.html

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происшествия, россия, крымский мост, севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины