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Началось голосование за имя для краснокнижного дельфиненка из "Москвариума" - РИА Новости, 29.08.2024
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Хорошие новости
 
10:38 29.08.2024 (обновлено: 12:39 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/moskvarium-1969142698.html
Началось голосование за имя для краснокнижного дельфиненка из "Москвариума"
Началось голосование за имя для краснокнижного дельфиненка из "Москвариума" - РИА Новости, 29.08.2024
Началось голосование за имя для краснокнижного дельфиненка из "Москвариума"
Голосование за имя для дельфиненка из "Москвариума" стартовало в проекте "Активный гражданин", он родился в начале июля, москвичи выберут один из пяти вариантов РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T10:38
2024-08-29T12:39
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Голосование за имя для дельфиненка из "Москвариума" стартовало в проекте "Активный гражданин", он родился в начале июля, москвичи выберут один из пяти вариантов имен, сообщается на сайте мэра и правительства города. "В проекте "Активный гражданин" началось новое голосование. Участники проекта выбирают имя для дельфиненка из "Москвариума". Детеныш черноморской афалины родился в начале июля. Сотрудники центра океанографии и морской биологии предложили пять вариантов имен", - говорится в материале. Уточняется, что москвичам на выбор представят следующие варианты имен: Лаки - связано с удачей и жизненной силой, Леон - с силой и храбростью, Федя - со спокойным и дружелюбным характером, Кеша - с миролюбием, Ларс - с уверенностью и решительностью. Родившийся в "Москвариуме" детеныш афалины относится к редкому виду, который занесен в Красную книгу: в Черном море их осталось всего 43 тысячи. Афалина - самый крупный черноморский дельфин, чья длина достигает трех метров. "Мы с радостью отмечаем, что новорожденный дельфиненок - активный и любознательный: взаимодействуя с матерью и сородичами, он осваивает различные виды плавания и другие важные навыки. Кроме того, малыш проявляет интерес к тренерам, которые заботятся о других дельфинах, и подплывает к ним вместе с мамой", - рассказал тренер морских млекопитающих "Москвариума" Илья Сипливый, чьи слова приводятся в тексте.
https://ria.ru/20240819/zoopark-1966982597.html
https://ria.ru/20240723/detenysh-1961549823.html
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общество, черное море, москвариум
Хорошие новости, Общество, Черное море, Москвариум
Началось голосование за имя для краснокнижного дельфиненка из "Москвариума"

Москвичи выберут имя для краснокнижного дельфиненка из "Москвариума"

© Фото : Москвариум/TelegramДельфиненок с матерью в Москвариуме
Дельфиненок с матерью в Москвариуме - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Фото : Москвариум/Telegram
Дельфиненок с матерью в Москвариуме
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Голосование за имя для дельфиненка из "Москвариума" стартовало в проекте "Активный гражданин", он родился в начале июля, москвичи выберут один из пяти вариантов имен, сообщается на сайте мэра и правительства города.
"В проекте "Активный гражданин" началось новое голосование. Участники проекта выбирают имя для дельфиненка из "Москвариума". Детеныш черноморской афалины родился в начале июля. Сотрудники центра океанографии и морской биологии предложили пять вариантов имен", - говорится в материале.
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В Московском зоопарке появился на свет детеныш леопардового полоза
19 августа, 09:27
Уточняется, что москвичам на выбор представят следующие варианты имен: Лаки - связано с удачей и жизненной силой, Леон - с силой и храбростью, Федя - со спокойным и дружелюбным характером, Кеша - с миролюбием, Ларс - с уверенностью и решительностью.
Родившийся в "Москвариуме" детеныш афалины относится к редкому виду, который занесен в Красную книгу: в Черном море их осталось всего 43 тысячи. Афалина - самый крупный черноморский дельфин, чья длина достигает трех метров.
"Мы с радостью отмечаем, что новорожденный дельфиненок - активный и любознательный: взаимодействуя с матерью и сородичами, он осваивает различные виды плавания и другие важные навыки. Кроме того, малыш проявляет интерес к тренерам, которые заботятся о других дельфинах, и подплывает к ним вместе с мамой", - рассказал тренер морских млекопитающих "Москвариума" Илья Сипливый, чьи слова приводятся в тексте.
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