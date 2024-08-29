https://ria.ru/20240829/moskvarium-1969142698.html

Началось голосование за имя для краснокнижного дельфиненка из "Москвариума"

Началось голосование за имя для краснокнижного дельфиненка из "Москвариума" - РИА Новости, 29.08.2024

Началось голосование за имя для краснокнижного дельфиненка из "Москвариума"

Голосование за имя для дельфиненка из "Москвариума" стартовало в проекте "Активный гражданин", он родился в начале июля, москвичи выберут один из пяти вариантов РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T10:38

2024-08-29T10:38

2024-08-29T12:39

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Голосование за имя для дельфиненка из "Москвариума" стартовало в проекте "Активный гражданин", он родился в начале июля, москвичи выберут один из пяти вариантов имен, сообщается на сайте мэра и правительства города. "В проекте "Активный гражданин" началось новое голосование. Участники проекта выбирают имя для дельфиненка из "Москвариума". Детеныш черноморской афалины родился в начале июля. Сотрудники центра океанографии и морской биологии предложили пять вариантов имен", - говорится в материале. Уточняется, что москвичам на выбор представят следующие варианты имен: Лаки - связано с удачей и жизненной силой, Леон - с силой и храбростью, Федя - со спокойным и дружелюбным характером, Кеша - с миролюбием, Ларс - с уверенностью и решительностью. Родившийся в "Москвариуме" детеныш афалины относится к редкому виду, который занесен в Красную книгу: в Черном море их осталось всего 43 тысячи. Афалина - самый крупный черноморский дельфин, чья длина достигает трех метров. "Мы с радостью отмечаем, что новорожденный дельфиненок - активный и любознательный: взаимодействуя с матерью и сородичами, он осваивает различные виды плавания и другие важные навыки. Кроме того, малыш проявляет интерес к тренерам, которые заботятся о других дельфинах, и подплывает к ним вместе с мамой", - рассказал тренер морских млекопитающих "Москвариума" Илья Сипливый, чьи слова приводятся в тексте.

https://ria.ru/20240819/zoopark-1966982597.html

https://ria.ru/20240723/detenysh-1961549823.html

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общество, черное море, москвариум