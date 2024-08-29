https://ria.ru/20240829/moskva-1969992935.html
Жителям Москвы посоветовали избегать длительного пребывания на улице
Жителям Москвы посоветовали избегать длительного пребывания на улице - РИА Новости, 02.09.2024
Жителям Москвы посоветовали избегать длительного пребывания на улице
Жителям и гостям Москвы посоветовали избегать длительного пребывания на улице в четверг из-за жары, в городе ожидается до плюс 27 градусов, сообщается в... РИА Новости, 02.09.2024
2024-08-29T09:41
2024-08-29T09:41
2024-09-02T14:48
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Жителям и гостям Москвы посоветовали избегать длительного пребывания на улице в четверг из-за жары, в городе ожидается до плюс 27 градусов, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. В ведомстве уточнили, что в четверг в столице ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха поднимется до плюс 25-27 градусов. "В дневные часы избегайте длительного пребывания на улице. Берегите себя и позаботьтесь о своих питомцах", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Жителям и гостям Москвы посоветовали избегать длительного пребывания на улице в четверг из-за жары, в городе ожидается до плюс 27 градусов, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
В ведомстве уточнили, что в четверг в столице ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха поднимется до плюс 25-27 градусов.
"В дневные часы избегайте длительного пребывания на улице. Берегите себя и позаботьтесь о своих питомцах", - говорится в сообщении.