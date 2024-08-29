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Жителям Москвы посоветовали избегать длительного пребывания на улице - РИА Новости, 02.09.2024
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09:41 29.08.2024 (обновлено: 14:48 02.09.2024)
https://ria.ru/20240829/moskva-1969992935.html
Жителям Москвы посоветовали избегать длительного пребывания на улице
Жителям Москвы посоветовали избегать длительного пребывания на улице - РИА Новости, 02.09.2024
Жителям Москвы посоветовали избегать длительного пребывания на улице
Жителям и гостям Москвы посоветовали избегать длительного пребывания на улице в четверг из-за жары, в городе ожидается до плюс 27 градусов, сообщается в... РИА Новости, 02.09.2024
2024-08-29T09:41
2024-09-02T14:48
москва сегодня: мегаполис для жизни
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Жителям и гостям Москвы посоветовали избегать длительного пребывания на улице в четверг из-за жары, в городе ожидается до плюс 27 градусов, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. В ведомстве уточнили, что в четверг в столице ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха поднимется до плюс 25-27 градусов. "В дневные часы избегайте длительного пребывания на улице. Берегите себя и позаботьтесь о своих питомцах", - говорится в сообщении.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва

Жителям Москвы посоветовали избегать длительного пребывания на улице

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДевушка у метро "Новокузнецкая" в Москве в жаркую погоду
Девушка у метро Новокузнецкая в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Жителям и гостям Москвы посоветовали избегать длительного пребывания на улице в четверг из-за жары, в городе ожидается до плюс 27 градусов, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
В ведомстве уточнили, что в четверг в столице ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха поднимется до плюс 25-27 градусов.
"В дневные часы избегайте длительного пребывания на улице. Берегите себя и позаботьтесь о своих питомцах", - говорится в сообщении.
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