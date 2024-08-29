https://ria.ru/20240829/moskva-1969992935.html

Жителям Москвы посоветовали избегать длительного пребывания на улице

Жителям Москвы посоветовали избегать длительного пребывания на улице - РИА Новости, 02.09.2024

Жителям Москвы посоветовали избегать длительного пребывания на улице

Жителям и гостям Москвы посоветовали избегать длительного пребывания на улице в четверг из-за жары, в городе ожидается до плюс 27 градусов, сообщается в... РИА Новости, 02.09.2024

2024-08-29T09:41

2024-08-29T09:41

2024-09-02T14:48

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Жителям и гостям Москвы посоветовали избегать длительного пребывания на улице в четверг из-за жары, в городе ожидается до плюс 27 градусов, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. В ведомстве уточнили, что в четверг в столице ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха поднимется до плюс 25-27 градусов. "В дневные часы избегайте длительного пребывания на улице. Берегите себя и позаботьтесь о своих питомцах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240827/biryukov-1968703000.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва