https://ria.ru/20240829/moskva-1969244920.html

В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве жены и ребенка

В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве жены и ребенка - РИА Новости, 29.08.2024

В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве жены и ребенка

Мужчина, обвиняемый в убийстве жены и ребенка, тела которых нашли под окнами дома на юго-востоке Москвы, арестован, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T14:52

2024-08-29T14:52

2024-08-29T15:00

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в убийстве жены и ребенка, тела которых нашли под окнами дома на юго-востоке Москвы, арестован, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.Ранее под окнами дома на юго-востоке Москвы были обнаружены тела женщины и ребенка с травмами, характерными для падания с высоты. По предварительным данным, супруг погибшей выкинул ее и ребенка из окна, после чего продолжил бросать различные предметы. После задержания мужчина был госпитализирован с передозировкой, предположительно, антидепрессантами. Источник в правоохранительных органах сообщал, что подозреваемый - руководитель одного из отделов Центрального банка РФ."По ходатайству следователей столичного СК обвиняемому в убийстве жены и ребенка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Как сообщили РИА Новости в суде, Александр Липатов арестован на месяц и 27 суток, то есть до 25 октября 2024 года.Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)