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Реабилитация Троицкого пруда началась на юго-западе Москвы - РИА Новости, 29.08.2024
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Реабилитация Троицкого пруда началась на юго-западе Москвы
Реабилитация Троицкого пруда началась на юго-западе Москвы - РИА Новости, 29.08.2024
Реабилитация Троицкого пруда началась на юго-западе Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации Троицкого пруда на юго-западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T14:41
2024-08-29T14:41
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петр бирюков
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации Троицкого пруда на юго-западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время этот водоем, расположенный на территории парка культуры и отдыха "Яблоневый сад", находится в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, в теплое время года наблюдается активное цветение акватории, береговая полоса имеет локальные разрушения и эрозию. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, работы планируем завершить до конца этого года", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что в рамках проекта водоем площадью 0,4 гектара очистят от ила, отремонтируют береговую полосу и обстроят зону биоплато. "Запланированы мероприятия по извлечению иловых отложений и различного мусора, благодаря этому средняя глубина увеличится до 2,5 метров. Отремонтируем и укрепим существующую конструкцию береговой полосы протяженностью почти 380 метров - проведем отсыпку всего периметра гравием. Дополнительно восстановим два деревянных настила и связывающий берега деревянный мост. Параллельно будут организованы работы по созданию зоны биоплато общей площадью около 160 квадратных метров, в которое высадят водные растения", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление свыше 20 прудов.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы

Реабилитация Троицкого пруда началась на юго-западе Москвы

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramПроект обновленного Троицкого пруда в Москве
Проект обновленного Троицкого пруда в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации Троицкого пруда на юго-западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время этот водоем, расположенный на территории парка культуры и отдыха "Яблоневый сад", находится в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, в теплое время года наблюдается активное цветение акватории, береговая полоса имеет локальные разрушения и эрозию. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, работы планируем завершить до конца этого года", - отметил Бирюков.
© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramПроект обновленного Троицкого пруда в Москве
Проект обновленного Троицкого пруда в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Проект обновленного Троицкого пруда в Москве
Заместитель мэра рассказал, что в рамках проекта водоем площадью 0,4 гектара очистят от ила, отремонтируют береговую полосу и обстроят зону биоплато.
"Запланированы мероприятия по извлечению иловых отложений и различного мусора, благодаря этому средняя глубина увеличится до 2,5 метров. Отремонтируем и укрепим существующую конструкцию береговой полосы протяженностью почти 380 метров - проведем отсыпку всего периметра гравием. Дополнительно восстановим два деревянных настила и связывающий берега деревянный мост. Параллельно будут организованы работы по созданию зоны биоплато общей площадью около 160 квадратных метров, в которое высадят водные растения", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление свыше 20 прудов.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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