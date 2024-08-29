https://ria.ru/20240829/moskva-1969236439.html

Реабилитация Троицкого пруда началась на юго-западе Москвы

Реабилитация Троицкого пруда началась на юго-западе Москвы - РИА Новости, 29.08.2024

Реабилитация Троицкого пруда началась на юго-западе Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации Троицкого пруда на юго-западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T14:41

2024-08-29T14:41

2024-08-29T14:41

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации Троицкого пруда на юго-западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время этот водоем, расположенный на территории парка культуры и отдыха "Яблоневый сад", находится в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, в теплое время года наблюдается активное цветение акватории, береговая полоса имеет локальные разрушения и эрозию. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, работы планируем завершить до конца этого года", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что в рамках проекта водоем площадью 0,4 гектара очистят от ила, отремонтируют береговую полосу и обстроят зону биоплато. "Запланированы мероприятия по извлечению иловых отложений и различного мусора, благодаря этому средняя глубина увеличится до 2,5 метров. Отремонтируем и укрепим существующую конструкцию береговой полосы протяженностью почти 380 метров - проведем отсыпку всего периметра гравием. Дополнительно восстановим два деревянных настила и связывающий берега деревянный мост. Параллельно будут организованы работы по созданию зоны биоплато общей площадью около 160 квадратных метров, в которое высадят водные растения", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление свыше 20 прудов.

https://ria.ru/20240822/stantsii-1967714802.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы