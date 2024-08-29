https://ria.ru/20240829/mordoviya-1969301517.html
Всероссийский родительский форум по школьному питанию проходит в Мордовии
Всероссийский родительский форум по школьному питанию проходит в Мордовии - РИА Новости, 29.08.2024
Всероссийский родительский форум по школьному питанию проходит в Мордовии
Третий Всероссийский родительский форум по школьному питанию проходит в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T17:53
2024-08-29T17:53
2024-08-29T17:53
республика мордовия
артем здунов
артек
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969300749_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_a1823792131027aed172bca3e59cfdac.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 авг — РИА Новости. Третий Всероссийский родительский форум по школьному питанию проходит в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. Форум "Школьное питание: горизонты развития" собрал более двух тысяч участников из 76 регионов страны. Мероприятие традиционно становится главной площадкой для обсуждения актуальных вопросов и развития системы школьного питания. Глава Мордовии Артём Здунов, который возглавляет рабочую группу комиссии Госсовета РФ по вопросам школьного питания, отметил: форум собирает самых заинтересованных в этой теме – она всегда волновала и будет волновать родителей. "В Мордовии мы создали группы родительского контроля в 100% школ. По запросу родителей с нового учебного года распространяем этот опыт и на детские сады. Стараемся учитывать предпочтения детей – вместе с организаторами питания регулярно обновляем школьное меню. Например, добавляем блины, пельмени, сырники – все из качественных продуктов. Используем для их приготовления продукцию местных сельхозтоваропроизводителей", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Благодаря федеральному проекту "Профессионалитет" на базе Саранского техникума пищевой и перерабатывающей промышленности создан первый в России Центр здорового школьного питания – это 11 новых лабораторий и мастерских. Осенью на площадке техникума пройдет федеральный этап конкурса "Лучшая столовая". Глава Мордовии обозначил основные темы для обсуждения в рамках форума, волнующие и родителей, и экспертное сообщество. Это выполнение поручения президента страны по обеспечению бесплатным горячим питанием учеников начальной школы и организации бесплатного питания детей из многодетных семей в школах и техникумах. В особой поддержке государства нуждаются и дети из семей участников специальной военной операции – в Мордовии еще с октября 2022 года дети из таких семей питаются за счет бюджета региона. Внимание необходимо заострить и на питании детей с ограниченными возможностями здоровья. Работа пленарного заседания началась с награждения победителей акций проекта "Мир возможностей". Уже несколько лет Мордовия – лидер по количеству лауреатов международного движения "Сделаем вместе". В этом году 55 старшеклассников из республики стали победителями и получили главный приз – путевку в международный детский центр "Артек". Самое популярное направление среди школьников Мордовии – "Традиции здорового питания": 80% участников региона присоединилось именно к ней, победителями стали 17 ребят. "Мы этой темой живем, нам она интересна. Самое главное – она интересна нашим детям", - подчеркнул Здунов.
https://ria.ru/20240808/mordovija-1964896653.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артем здунов, артек
Республика Мордовия, Артем Здунов, Артек
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 авг — РИА Новости. Третий Всероссийский родительский форум по школьному питанию проходит в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики.
Форум "Школьное питание: горизонты развития" собрал более двух тысяч участников из 76 регионов страны. Мероприятие традиционно становится главной площадкой для обсуждения актуальных вопросов и развития системы школьного питания.
Глава Мордовии Артём Здунов
, который возглавляет рабочую группу комиссии Госсовета РФ
по вопросам школьного питания, отметил: форум собирает самых заинтересованных в этой теме – она всегда волновала и будет волновать родителей.
"В Мордовии мы создали группы родительского контроля в 100% школ. По запросу родителей с нового учебного года распространяем этот опыт и на детские сады. Стараемся учитывать предпочтения детей – вместе с организаторами питания регулярно обновляем школьное меню. Например, добавляем блины, пельмени, сырники – все из качественных продуктов. Используем для их приготовления продукцию местных сельхозтоваропроизводителей", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Благодаря федеральному проекту "Профессионалитет" на базе Саранского техникума пищевой и перерабатывающей промышленности создан первый в России Центр здорового школьного питания – это 11 новых лабораторий и мастерских. Осенью на площадке техникума пройдет федеральный этап конкурса "Лучшая столовая".
Глава Мордовии обозначил основные темы для обсуждения в рамках форума, волнующие и родителей, и экспертное сообщество. Это выполнение поручения президента страны по обеспечению бесплатным горячим питанием учеников начальной школы и организации бесплатного питания детей из многодетных семей в школах и техникумах. В особой поддержке государства нуждаются и дети из семей участников специальной военной операции – в Мордовии еще с октября 2022 года дети из таких семей питаются за счет бюджета региона. Внимание необходимо заострить и на питании детей с ограниченными возможностями здоровья.
Работа пленарного заседания началась с награждения победителей акций проекта "Мир возможностей". Уже несколько лет Мордовия – лидер по количеству лауреатов международного движения "Сделаем вместе". В этом году 55 старшеклассников из республики стали победителями и получили главный приз – путевку в международный детский центр "Артек
". Самое популярное направление среди школьников Мордовии – "Традиции здорового питания": 80% участников региона присоединилось именно к ней, победителями стали 17 ребят.
"Мы этой темой живем, нам она интересна. Самое главное – она интересна нашим детям", - подчеркнул Здунов.