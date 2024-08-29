https://ria.ru/20240829/mordoviya-1969301517.html

Всероссийский родительский форум по школьному питанию проходит в Мордовии

Всероссийский родительский форум по школьному питанию проходит в Мордовии - РИА Новости, 29.08.2024

Всероссийский родительский форум по школьному питанию проходит в Мордовии

Третий Всероссийский родительский форум по школьному питанию проходит в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T17:53

2024-08-29T17:53

2024-08-29T17:53

республика мордовия

артем здунов

артек

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 авг — РИА Новости. Третий Всероссийский родительский форум по школьному питанию проходит в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. Форум "Школьное питание: горизонты развития" собрал более двух тысяч участников из 76 регионов страны. Мероприятие традиционно становится главной площадкой для обсуждения актуальных вопросов и развития системы школьного питания. Глава Мордовии Артём Здунов, который возглавляет рабочую группу комиссии Госсовета РФ по вопросам школьного питания, отметил: форум собирает самых заинтересованных в этой теме – она всегда волновала и будет волновать родителей. "В Мордовии мы создали группы родительского контроля в 100% школ. По запросу родителей с нового учебного года распространяем этот опыт и на детские сады. Стараемся учитывать предпочтения детей – вместе с организаторами питания регулярно обновляем школьное меню. Например, добавляем блины, пельмени, сырники – все из качественных продуктов. Используем для их приготовления продукцию местных сельхозтоваропроизводителей", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Благодаря федеральному проекту "Профессионалитет" на базе Саранского техникума пищевой и перерабатывающей промышленности создан первый в России Центр здорового школьного питания – это 11 новых лабораторий и мастерских. Осенью на площадке техникума пройдет федеральный этап конкурса "Лучшая столовая". Глава Мордовии обозначил основные темы для обсуждения в рамках форума, волнующие и родителей, и экспертное сообщество. Это выполнение поручения президента страны по обеспечению бесплатным горячим питанием учеников начальной школы и организации бесплатного питания детей из многодетных семей в школах и техникумах. В особой поддержке государства нуждаются и дети из семей участников специальной военной операции – в Мордовии еще с октября 2022 года дети из таких семей питаются за счет бюджета региона. Внимание необходимо заострить и на питании детей с ограниченными возможностями здоровья. Работа пленарного заседания началась с награждения победителей акций проекта "Мир возможностей". Уже несколько лет Мордовия – лидер по количеству лауреатов международного движения "Сделаем вместе". В этом году 55 старшеклассников из республики стали победителями и получили главный приз – путевку в международный детский центр "Артек". Самое популярное направление среди школьников Мордовии – "Традиции здорового питания": 80% участников региона присоединилось именно к ней, победителями стали 17 ребят. "Мы этой темой живем, нам она интересна. Самое главное – она интересна нашим детям", - подчеркнул Здунов.

https://ria.ru/20240808/mordovija-1964896653.html

https://ria.ru/20240823/marafon-1968175172.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

артем здунов, артек