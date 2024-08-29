https://ria.ru/20240829/molodezh-1969299922.html
Росмолодежь представит план мероприятий по молодежной политике
Росмолодежь представит план мероприятий по молодежной политике - РИА Новости, 29.08.2024
Росмолодежь представит план мероприятий по молодежной политике
Проект плана мероприятий по реализации стратегии молодежной политики РФ должен быть представлен в течение шести месяцев, следует из распоряжения правительства... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T17:45
2024-08-29T17:45
2024-08-29T17:45
россия
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
общество
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Проект плана мероприятий по реализации стратегии молодежной политики РФ должен быть представлен в течение шести месяцев, следует из распоряжения правительства РФ. "Росмолодежи совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти представить в шестимесячный срок в правительство Российской Федерации проект плана мероприятий по реализации стратегии", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240829/molodezh-1969267603.html
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россия, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество
Россия, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Общество
Росмолодежь представит план мероприятий по молодежной политике
Росмолодежь в течение полугода составит план по стратегии молодежной политики