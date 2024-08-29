https://ria.ru/20240829/molodezh-1969299922.html

Росмолодежь представит план мероприятий по молодежной политике

Росмолодежь представит план мероприятий по молодежной политике - РИА Новости, 29.08.2024

Росмолодежь представит план мероприятий по молодежной политике

Проект плана мероприятий по реализации стратегии молодежной политики РФ должен быть представлен в течение шести месяцев, следует из распоряжения правительства... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T17:45

2024-08-29T17:45

2024-08-29T17:45

россия

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

общество

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Проект плана мероприятий по реализации стратегии молодежной политики РФ должен быть представлен в течение шести месяцев, следует из распоряжения правительства РФ. "Росмолодежи совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти представить в шестимесячный срок в правительство Российской Федерации проект плана мероприятий по реализации стратегии", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240829/molodezh-1969267603.html

россия

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россия, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество