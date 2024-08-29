https://ria.ru/20240829/moldaviya-1969280065.html

Боля снова подаст документы в ЦИК Молдавии для участия в выборах президента

Боля снова подаст документы в ЦИК Молдавии для участия в выборах президента - РИА Новости, 29.08.2024

Боля снова подаст документы в ЦИК Молдавии для участия в выборах президента

Представитель молдавского оппозиционного блока "Победа" Василий Боля заявил, что намерен вновь подать документы для регистрации инициативной группы по сбору... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T16:37

2024-08-29T16:37

2024-08-29T17:12

молдавия

в мире

василий боля

блок "победа"

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КИШИНЕВ, 29 авг - РИА Новости. Представитель молдавского оппозиционного блока "Победа" Василий Боля заявил, что намерен вновь подать документы для регистрации инициативной группы по сбору подписей, чтобы принять участие в выборах президента МолдавииАпелляционная палата Кишинева отклонила иск блока "Победа" об аннулировании решения ЦИК об отказе политсиле участвовать в президентских выборах и референдуме по евроинтеграции. Лидер блока "Победа" Илан Шор заявил РИА Новости, что Боля может принять участие в президентской гонке как независимый кандидат или как кандидат от партии, сохраняя при этом поддержку блока, несмотря на запрет политсиле участвовать в выборах. Боля в понедельник принес документы в ЦИК как независимый кандидат, однако в четверг ЦИК отказал в регистрации инициативной группы."Я буду снова подавать документы. У других кандидатов были похожие нарушения, но ЦИК они не смутили", - заявил Боля журналистам после заседания ЦИК.Политик выразил уверенность, что у него еще есть шансы для регистрации, поэтому он приложит все возможные усилия, чтобы продолжить борьбу за участие в выборах президента."Центризбирком прибегнул к двойным стандартам… Очевидно, что ЦИК превратился в адвоката Санду", - добавил Боля.Ранее представители ЦИК отметили, что независимый кандидат не должен иметь связей с политическими партиями и блоками, а Боля участвует в мероприятиях блока "Победа" и партии "Возрождение". При этом замглавы ЦИК Павел Постикэ отметил, что это технический отказ, поэтому у Боли еще есть шансы на регистрацию.Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, включая действующего главу государства Майя Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.

https://ria.ru/20240828/moldavija-1969068122.html

https://ria.ru/20240827/moldavija-1968759438.html

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молдавия, в мире, василий боля, блок "победа"