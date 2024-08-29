Рейтинг@Mail.ru
Глава Приднестровья верит, что руководство Молдавии не хочет войны - РИА Новости, 29.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:24 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/moldaviya-1969276819.html
Глава Приднестровья верит, что руководство Молдавии не хочет войны
Глава Приднестровья верит, что руководство Молдавии не хочет войны - РИА Новости, 29.08.2024
Глава Приднестровья верит, что руководство Молдавии не хочет войны
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил в четверг, что верит в здравый смысл руководства Молдавии, которое,... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T16:24
2024-08-29T16:24
в мире
молдавия
украина
киев
вадим красносельский
майя санду
игорь додон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930068254_0:0:2743:1544_1920x0_80_0_0_fd14931389f039ea504263acec13e6e6.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил в четверг, что верит в здравый смысл руководства Молдавии, которое, как он надеется, не хочет войны. "Я всё-таки верю в здравый смысл руководства, сегодняшнего руководства Молдовы, что они искренне не хотят войны. Я вот верю в это", - сказал Красносельский. Лидер Приднестровья также отметил, что боевые действия на территории Украины должны были отрезвить многих политиков. По его словам, война принесет только смерть, разрушение, упадок и деградацию населения, которое проживает на тех или иных территориях. "На самом деле, они могут посмотреть, что такое война, лично в этом убедиться и сделать вывод, а надо ли это, допустим, Молдове, а надо ли это Приднестровью? Ну, конечно же, не надо", - отметил Красносельский. Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон выразил опасение, что в случае неблагоприятного развития событий для Украины у Киева может появиться желание открыть второй фронт на территории Приднестровья. Он также отметил, что такой шаг без согласия президента Майи Санду и руководства Молдавии невозможен. Представители минобороны Молдавии заявляли ранее, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20240829/peregovory-1969261054.html
https://ria.ru/20240822/sovfed-1967767466.html
https://ria.ru/20240818/dodon-1966898161.html
молдавия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930068254_254:0:2506:1689_1920x0_80_0_0_90caf6e58e765a86498e8103adcb8155.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, украина, киев, вадим красносельский, майя санду, игорь додон, нато
В мире, Молдавия, Украина, Киев, Вадим Красносельский, Майя Санду, Игорь Додон, НАТО
Глава Приднестровья верит, что руководство Молдавии не хочет войны

Глава Приднестровья Красносельский верит в здравый смысл руководства Молдавии

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГлава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил в четверг, что верит в здравый смысл руководства Молдавии, которое, как он надеется, не хочет войны.
"Я всё-таки верю в здравый смысл руководства, сегодняшнего руководства Молдовы, что они искренне не хотят войны. Я вот верю в это", - сказал Красносельский.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Тирасполь заявил об отсутствии нормальных переговоров с Кишиневом
29 августа, 15:42
Лидер Приднестровья также отметил, что боевые действия на территории Украины должны были отрезвить многих политиков. По его словам, война принесет только смерть, разрушение, упадок и деградацию населения, которое проживает на тех или иных территориях.
«
"На самом деле, они могут посмотреть, что такое война, лично в этом убедиться и сделать вывод, а надо ли это, допустим, Молдове, а надо ли это Приднестровью? Ну, конечно же, не надо", - отметил Красносельский.
Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон выразил опасение, что в случае неблагоприятного развития событий для Украины у Киева может появиться желание открыть второй фронт на территории Приднестровья. Он также отметил, что такой шаг без согласия президента Майи Санду и руководства Молдавии невозможен.
Символы Приднестровской Молдавской республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
В Совфеде рассказали, что можно сделать для безопасности Приднестровья
22 августа, 12:53
Представители минобороны Молдавии заявляли ранее, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Додон опасается, что Киев может открыть второй фронт в Приднестровье
18 августа, 15:22
 
В миреМолдавияУкраинаКиевВадим КрасносельскийМайя СандуИгорь ДодонНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала