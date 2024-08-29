Глава Приднестровья верит, что руководство Молдавии не хочет войны
Глава Приднестровья Красносельский верит в здравый смысл руководства Молдавии
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГлава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил в четверг, что верит в здравый смысл руководства Молдавии, которое, как он надеется, не хочет войны.
"Я всё-таки верю в здравый смысл руководства, сегодняшнего руководства Молдовы, что они искренне не хотят войны. Я вот верю в это", - сказал Красносельский.
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Лидер Приднестровья также отметил, что боевые действия на территории Украины должны были отрезвить многих политиков. По его словам, война принесет только смерть, разрушение, упадок и деградацию населения, которое проживает на тех или иных территориях.
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"На самом деле, они могут посмотреть, что такое война, лично в этом убедиться и сделать вывод, а надо ли это, допустим, Молдове, а надо ли это Приднестровью? Ну, конечно же, не надо", - отметил Красносельский.
Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон выразил опасение, что в случае неблагоприятного развития событий для Украины у Киева может появиться желание открыть второй фронт на территории Приднестровья. Он также отметил, что такой шаг без согласия президента Майи Санду и руководства Молдавии невозможен.
Представители минобороны Молдавии заявляли ранее, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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