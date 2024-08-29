https://ria.ru/20240829/moldaviya-1969276819.html

Глава Приднестровья верит, что руководство Молдавии не хочет войны

Глава Приднестровья верит, что руководство Молдавии не хочет войны - РИА Новости, 29.08.2024

Глава Приднестровья верит, что руководство Молдавии не хочет войны

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил в четверг, что верит в здравый смысл руководства Молдавии, которое,... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T16:24

2024-08-29T16:24

2024-08-29T16:24

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ТИРАСПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил в четверг, что верит в здравый смысл руководства Молдавии, которое, как он надеется, не хочет войны. "Я всё-таки верю в здравый смысл руководства, сегодняшнего руководства Молдовы, что они искренне не хотят войны. Я вот верю в это", - сказал Красносельский. Лидер Приднестровья также отметил, что боевые действия на территории Украины должны были отрезвить многих политиков. По его словам, война принесет только смерть, разрушение, упадок и деградацию населения, которое проживает на тех или иных территориях. "На самом деле, они могут посмотреть, что такое война, лично в этом убедиться и сделать вывод, а надо ли это, допустим, Молдове, а надо ли это Приднестровью? Ну, конечно же, не надо", - отметил Красносельский. Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон выразил опасение, что в случае неблагоприятного развития событий для Украины у Киева может появиться желание открыть второй фронт на территории Приднестровья. Он также отметил, что такой шаг без согласия президента Майи Санду и руководства Молдавии невозможен. Представители минобороны Молдавии заявляли ранее, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20240829/peregovory-1969261054.html

https://ria.ru/20240822/sovfed-1967767466.html

https://ria.ru/20240818/dodon-1966898161.html

молдавия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, украина, киев, вадим красносельский, майя санду, игорь додон, нато