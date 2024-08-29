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В Кишиневе опровергли данные о планах ликвидировать Молдавскую митрополию - РИА Новости, 29.08.2024
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Религия
 
16:10 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/moldaviya-1969269580.html
В Кишиневе опровергли данные о планах ликвидировать Молдавскую митрополию
В Кишиневе опровергли данные о планах ликвидировать Молдавскую митрополию - РИА Новости, 29.08.2024
В Кишиневе опровергли данные о планах ликвидировать Молдавскую митрополию
В правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) опровергли заявление депутата парламента Василия Шоймару о готовящемся проекте ликвидации... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T16:10
2024-08-29T16:10
религия
молдавия
украина
кишинев
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
русская православная церковь
верховная рада украины
украинская православная церковь
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КИШИНЕВ, 29 авг – РИА Новости. В правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) опровергли заявление депутата парламента Василия Шоймару о готовящемся проекте ликвидации митрополии Молдавской православной церкви, сообщает пресс-служба партии. Ранее в четверг Шоймару в эфире румынского телеканала TVR Молдова заявил, что Кишинев может последовать примеру Украины и отказаться от Молдавской митрополии. Депутат также подчеркнул, что этот вопрос будет решен в ближайшее время. "То, что сказал Шоймару в эфире, — это его личное мнение. Оно не отражает официальную позицию ПДС. Депутат Шоймару не является членом ПДС, несмотря на то, что он прошел в парламент по партийным спискам. Согласно конституции страны, церковь отделена от государства и автономна, не вмешивается в политическую деятельность", — сообщили в пресс-службе ПДС. Ранее Верховная рада Украины приняла закон, который позволяет запретить Украинскую православную церковь — самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций. Православная церковь Молдавии является самоуправляемой частью Русской православной церкви, она объединяет около 70% жителей страны и Приднестровья. В стране также действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, охватывающая до 20% православных верующих. Митрополит Владимир неоднократно выражал сожаление, что власти избегают диалога с Молдавской православной церковью.
https://ria.ru/20240725/gaz-1962049017.html
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молдавия, украина, кишинев, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), русская православная церковь, верховная рада украины, украинская православная церковь
Религия, Молдавия, Украина, Кишинев, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Русская православная церковь, Верховная Рада Украины, Украинская православная церковь
В Кишиневе опровергли данные о планах ликвидировать Молдавскую митрополию

В ПДС опровергли данные о планах ликвидировать Молдавскую митрополию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПравославный крест
Православный крест - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Православный крест. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 авг – РИА Новости. В правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) опровергли заявление депутата парламента Василия Шоймару о готовящемся проекте ликвидации митрополии Молдавской православной церкви, сообщает пресс-служба партии.
Ранее в четверг Шоймару в эфире румынского телеканала TVR Молдова заявил, что Кишинев может последовать примеру Украины и отказаться от Молдавской митрополии. Депутат также подчеркнул, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.
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"То, что сказал Шоймару в эфире, — это его личное мнение. Оно не отражает официальную позицию ПДС. Депутат Шоймару не является членом ПДС, несмотря на то, что он прошел в парламент по партийным спискам. Согласно конституции страны, церковь отделена от государства и автономна, не вмешивается в политическую деятельность", — сообщили в пресс-службе ПДС.
Ранее Верховная рада Украины приняла закон, который позволяет запретить Украинскую православную церковь — самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
Православная церковь Молдавии является самоуправляемой частью Русской православной церкви, она объединяет около 70% жителей страны и Приднестровья. В стране также действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, охватывающая до 20% православных верующих. Митрополит Владимир неоднократно выражал сожаление, что власти избегают диалога с Молдавской православной церковью.
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РелигияМолдавияУкраинаКишиневВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Русская православная церковьВерховная Рада УкраиныУкраинская православная церковь
 
 
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