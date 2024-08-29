https://ria.ru/20240829/moldaviya-1969269580.html

В Кишиневе опровергли данные о планах ликвидировать Молдавскую митрополию

В Кишиневе опровергли данные о планах ликвидировать Молдавскую митрополию - РИА Новости, 29.08.2024

В Кишиневе опровергли данные о планах ликвидировать Молдавскую митрополию

В правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) опровергли заявление депутата парламента Василия Шоймару о готовящемся проекте ликвидации... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T16:10

2024-08-29T16:10

2024-08-29T16:10

религия

молдавия

украина

кишинев

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

русская православная церковь

верховная рада украины

украинская православная церковь

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КИШИНЕВ, 29 авг – РИА Новости. В правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) опровергли заявление депутата парламента Василия Шоймару о готовящемся проекте ликвидации митрополии Молдавской православной церкви, сообщает пресс-служба партии. Ранее в четверг Шоймару в эфире румынского телеканала TVR Молдова заявил, что Кишинев может последовать примеру Украины и отказаться от Молдавской митрополии. Депутат также подчеркнул, что этот вопрос будет решен в ближайшее время. "То, что сказал Шоймару в эфире, — это его личное мнение. Оно не отражает официальную позицию ПДС. Депутат Шоймару не является членом ПДС, несмотря на то, что он прошел в парламент по партийным спискам. Согласно конституции страны, церковь отделена от государства и автономна, не вмешивается в политическую деятельность", — сообщили в пресс-службе ПДС. Ранее Верховная рада Украины приняла закон, который позволяет запретить Украинскую православную церковь — самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций. Православная церковь Молдавии является самоуправляемой частью Русской православной церкви, она объединяет около 70% жителей страны и Приднестровья. В стране также действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, охватывающая до 20% православных верующих. Митрополит Владимир неоднократно выражал сожаление, что власти избегают диалога с Молдавской православной церковью.

https://ria.ru/20240725/gaz-1962049017.html

https://ria.ru/20240814/tserkov-1966062012.html

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молдавия, украина, кишинев, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), русская православная церковь, верховная рада украины, украинская православная церковь