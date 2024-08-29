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Кишинев отказал в регистрации инициативной группы представителя "Победы" - РИА Новости, 29.08.2024
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16:21 29.08.2024 (обновлено: 16:22 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/moldavia-1969275324.html
Кишинев отказал в регистрации инициативной группы представителя "Победы"
Кишинев отказал в регистрации инициативной группы представителя "Победы" - РИА Новости, 29.08.2024
Кишинев отказал в регистрации инициативной группы представителя "Победы"
Центральная избирательная комиссия Молдавии на заседании в четверг отказала в регистрации инициативной группы по сбору подписей в поддержку представителя блока... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T16:21
2024-08-29T16:22
в мире
молдавия
василий боля
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майя санду
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КИШИНЕВ, 29 авг — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии на заседании в четверг отказала в регистрации инициативной группы по сбору подписей в поддержку представителя блока "Победа" Василия Боли на выборах президента. Апелляционная палата ранее Кишинева отклонила иск блока "Победа" об аннулировании решения ЦИК об отказе политсиле участвовать в президентских выборах и референдуме по евроинтеграции. Лидер блока "Победа" Илан Шор заявил РИА Новости, что Боля может принять участие в президентской гонке как независимый кандидат или как кандидат от партии, сохраняя при этом поддержку блока, несмотря на запрет политсиле участвовать в выборах. Боля в понедельник принес документы в ЦИК как независимый кандидат. "ЦИК постановил отклонить запрос о регистрации инициативной группы кандидата Василия Боли, шесть голосов "за" и "три" - воздержались", - говорится в принятом решении ЦИК. В частности, представители ЦИК отметили, что независимый кандидат не должен иметь связей с политическими партиями и блоками, а Боля участвует в мероприятиях блока "Победа" и партии "Возрождение". Решение Центризбиркома может быть опротестовано. Замглавы ЦИК Павел Постикэ отметил, что это технический отказ. Он уверен, что у Боли еще есть время привести документы в порядке и пройти через процедуру регистрации. Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, включая действующего главу государства Майя Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.
https://ria.ru/20240808/moldaviya-1964656916.html
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в мире, молдавия, василий боля, илан шор, майя санду, возрождение
В мире, Молдавия, Василий Боля, Илан Шор, Майя Санду, Возрождение
Кишинев отказал в регистрации инициативной группы представителя "Победы"

ЦИК Молдавии отказал в регистрации инициативной группы представителя "Победы"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДепутат парламента Республики Молдова Василий Боля
Депутат парламента Республики Молдова Василий Боля - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Депутат парламента Республики Молдова Василий Боля. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 авг — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии на заседании в четверг отказала в регистрации инициативной группы по сбору подписей в поддержку представителя блока "Победа" Василия Боли на выборах президента.
Апелляционная палата ранее Кишинева отклонила иск блока "Победа" об аннулировании решения ЦИК об отказе политсиле участвовать в президентских выборах и референдуме по евроинтеграции. Лидер блока "Победа" Илан Шор заявил РИА Новости, что Боля может принять участие в президентской гонке как независимый кандидат или как кандидат от партии, сохраняя при этом поддержку блока, несмотря на запрет политсиле участвовать в выборах. Боля в понедельник принес документы в ЦИК как независимый кандидат.
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"ЦИК постановил отклонить запрос о регистрации инициативной группы кандидата Василия Боли, шесть голосов "за" и "три" - воздержались", - говорится в принятом решении ЦИК.
В частности, представители ЦИК отметили, что независимый кандидат не должен иметь связей с политическими партиями и блоками, а Боля участвует в мероприятиях блока "Победа" и партии "Возрождение". Решение Центризбиркома может быть опротестовано.
Замглавы ЦИК Павел Постикэ отметил, что это технический отказ. Он уверен, что у Боли еще есть время привести документы в порядке и пройти через процедуру регистрации.
Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, включая действующего главу государства Майя Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.
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