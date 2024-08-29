https://ria.ru/20240829/moldavia-1969275324.html

Кишинев отказал в регистрации инициативной группы представителя "Победы"

Кишинев отказал в регистрации инициативной группы представителя "Победы" - РИА Новости, 29.08.2024

Кишинев отказал в регистрации инициативной группы представителя "Победы"

Центральная избирательная комиссия Молдавии на заседании в четверг отказала в регистрации инициативной группы по сбору подписей в поддержку представителя блока... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T16:21

2024-08-29T16:21

2024-08-29T16:22

в мире

молдавия

василий боля

илан шор

майя санду

возрождение

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КИШИНЕВ, 29 авг — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии на заседании в четверг отказала в регистрации инициативной группы по сбору подписей в поддержку представителя блока "Победа" Василия Боли на выборах президента. Апелляционная палата ранее Кишинева отклонила иск блока "Победа" об аннулировании решения ЦИК об отказе политсиле участвовать в президентских выборах и референдуме по евроинтеграции. Лидер блока "Победа" Илан Шор заявил РИА Новости, что Боля может принять участие в президентской гонке как независимый кандидат или как кандидат от партии, сохраняя при этом поддержку блока, несмотря на запрет политсиле участвовать в выборах. Боля в понедельник принес документы в ЦИК как независимый кандидат. "ЦИК постановил отклонить запрос о регистрации инициативной группы кандидата Василия Боли, шесть голосов "за" и "три" - воздержались", - говорится в принятом решении ЦИК. В частности, представители ЦИК отметили, что независимый кандидат не должен иметь связей с политическими партиями и блоками, а Боля участвует в мероприятиях блока "Победа" и партии "Возрождение". Решение Центризбиркома может быть опротестовано. Замглавы ЦИК Павел Постикэ отметил, что это технический отказ. Он уверен, что у Боли еще есть время привести документы в порядке и пройти через процедуру регистрации. Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, включая действующего главу государства Майя Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.

https://ria.ru/20240808/moldaviya-1964656916.html

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

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в мире, молдавия, василий боля, илан шор, майя санду, возрождение