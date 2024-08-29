Рейтинг@Mail.ru
Более 1,3 млн квадратных метров асфальта обновили на МКАД - РИА Новости, 29.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:59 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/mkad-1969204636.html
Более 1,3 млн квадратных метров асфальта обновили на МКАД
Более 1,3 млн квадратных метров асфальта обновили на МКАД - РИА Новости, 29.08.2024
Более 1,3 млн квадратных метров асфальта обновили на МКАД
Специалисты комплекса городского хозяйства проводят масштабные работы по замене асфальтового покрытия на МКАД, уже обновили свыше 1,3 миллиона квадратных... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T12:59
2024-08-29T12:59
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40391/45/403914598_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_32e0799b85a6c3fb2d58d0d1d1201763.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят масштабные работы по замене асфальтового покрытия на МКАД, уже обновили свыше 1,3 миллиона квадратных метров, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в столице проводятся мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия дорог. В этом году организовали работы на ключевой кольцевой магистрали - МКАД, где запланировали ремонт 37 участков общей площадью более 2,2 миллиона квадратных метров", - сообщил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что асфальт заменили на 10 участках внутренней стороны и 15 участках – внешней, двух транспортных развязках - Дмитровской и Волоколамской. "Интенсивное движение оказывает повышенную нагрузку на дорожное полотно, в результате на нем образовывается колейность, которая доставляет дискомфорт водителям. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на 10 заводах, принадлежащих городу. Суммарно эти предприятия за сезон выпускают более 2 миллионов тонн смеси.
https://ria.ru/20240828/biryukov-1969003689.html
https://ria.ru/20240828/biryukov-1969046044.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40391/45/403914598_194:0:2923:2047_1920x0_80_0_0_2ed8762a2f3b0ae9fa742d278529f79c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы

Более 1,3 млн квадратных метров асфальта обновили на МКАД

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРемонт дорог в Москве
Ремонт дорог в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Ремонт дорог в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят масштабные работы по замене асфальтового покрытия на МКАД, уже обновили свыше 1,3 миллиона квадратных метров, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в столице проводятся мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия дорог. В этом году организовали работы на ключевой кольцевой магистрали - МКАД, где запланировали ремонт 37 участков общей площадью более 2,2 миллиона квадратных метров", - сообщил Бирюков.
Специалисты комплекса городского хозяйства наносят на дорогу в преддверии знак Осторожно, дети! - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Бирюков: около 10 тыс знаков "Осторожно, дети!" нанесли в Москве
28 августа, 15:35
Заместитель мэра рассказал, что асфальт заменили на 10 участках внутренней стороны и 15 участках – внешней, двух транспортных развязках - Дмитровской и Волоколамской.
"Интенсивное движение оказывает повышенную нагрузку на дорожное полотно, в результате на нем образовывается колейность, которая доставляет дискомфорт водителям. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на 10 заводах, принадлежащих городу. Суммарно эти предприятия за сезон выпускают более 2 миллионов тонн смеси.
Коммунальная техника на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Коммунальную технику в Москве подготовили к осенне-зимнему сезону
28 августа, 18:16
 
МоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала