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Более 1,3 млн квадратных метров асфальта обновили на МКАД
Более 1,3 млн квадратных метров асфальта обновили на МКАД - РИА Новости, 29.08.2024
Более 1,3 млн квадратных метров асфальта обновили на МКАД
Специалисты комплекса городского хозяйства проводят масштабные работы по замене асфальтового покрытия на МКАД, уже обновили свыше 1,3 миллиона квадратных... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T12:59
2024-08-29T12:59
2024-08-29T12:59
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят масштабные работы по замене асфальтового покрытия на МКАД, уже обновили свыше 1,3 миллиона квадратных метров, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в столице проводятся мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия дорог. В этом году организовали работы на ключевой кольцевой магистрали - МКАД, где запланировали ремонт 37 участков общей площадью более 2,2 миллиона квадратных метров", - сообщил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что асфальт заменили на 10 участках внутренней стороны и 15 участках – внешней, двух транспортных развязках - Дмитровской и Волоколамской. "Интенсивное движение оказывает повышенную нагрузку на дорожное полотно, в результате на нем образовывается колейность, которая доставляет дискомфорт водителям. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на 10 заводах, принадлежащих городу. Суммарно эти предприятия за сезон выпускают более 2 миллионов тонн смеси.
https://ria.ru/20240828/biryukov-1969003689.html
https://ria.ru/20240828/biryukov-1969046044.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят масштабные работы по замене асфальтового покрытия на МКАД, уже обновили свыше 1,3 миллиона квадратных метров, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в столице проводятся мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия дорог. В этом году организовали работы на ключевой кольцевой магистрали - МКАД, где запланировали ремонт 37 участков общей площадью более 2,2 миллиона квадратных метров", - сообщил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что асфальт заменили на 10 участках внутренней стороны и 15 участках – внешней, двух транспортных развязках - Дмитровской и Волоколамской.
"Интенсивное движение оказывает повышенную нагрузку на дорожное полотно, в результате на нем образовывается колейность, которая доставляет дискомфорт водителям. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену", - пояснил Бирюков
.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на 10 заводах, принадлежащих городу. Суммарно эти предприятия за сезон выпускают более 2 миллионов тонн смеси.