https://ria.ru/20240829/mkad-1969204636.html

Более 1,3 млн квадратных метров асфальта обновили на МКАД

Более 1,3 млн квадратных метров асфальта обновили на МКАД - РИА Новости, 29.08.2024

Более 1,3 млн квадратных метров асфальта обновили на МКАД

Специалисты комплекса городского хозяйства проводят масштабные работы по замене асфальтового покрытия на МКАД, уже обновили свыше 1,3 миллиона квадратных... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T12:59

2024-08-29T12:59

2024-08-29T12:59

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40391/45/403914598_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_32e0799b85a6c3fb2d58d0d1d1201763.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят масштабные работы по замене асфальтового покрытия на МКАД, уже обновили свыше 1,3 миллиона квадратных метров, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в столице проводятся мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия дорог. В этом году организовали работы на ключевой кольцевой магистрали - МКАД, где запланировали ремонт 37 участков общей площадью более 2,2 миллиона квадратных метров", - сообщил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что асфальт заменили на 10 участках внутренней стороны и 15 участках – внешней, двух транспортных развязках - Дмитровской и Волоколамской. "Интенсивное движение оказывает повышенную нагрузку на дорожное полотно, в результате на нем образовывается колейность, которая доставляет дискомфорт водителям. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на 10 заводах, принадлежащих городу. Суммарно эти предприятия за сезон выпускают более 2 миллионов тонн смеси.

https://ria.ru/20240828/biryukov-1969003689.html

https://ria.ru/20240828/biryukov-1969046044.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы