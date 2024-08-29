https://ria.ru/20240829/mishustin-1969263219.html
Мишустин поручил срочно выполнить распоряжения Путина по приграничью
Мишустин поручил срочно выполнить распоряжения Путина по приграничью - РИА Новости, 29.08.2024
Мишустин поручил срочно выполнить распоряжения Путина по приграничью
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству в кратчайшие сроки выполнить поручения президента России Владимира Путина по оказанию помощи... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T15:49
2024-08-29T15:49
2024-08-29T17:19
михаил мишустин
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курская область
владимир путин
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству в кратчайшие сроки выполнить поручения президента России Владимира Путина по оказанию помощи приграничным с Украиной регионам."На прошлой неделе президент провел совещание по ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях и дал ряд поручений правительству... Коллеги, важно в кратчайшие сроки исполнить то, что было обозначено главой государства", - заявил Мишустин на заседании кабмина в четверг, обращаясь к членам правительства.Он напомнил, что президент, в частности, поручил оказать помощь малому и среднему бизнесу в этих регионах, наладить сотовую связь и обеспечить доступ к сети интернет там, где это необходимо, определить детей на учебу в безопасные места, а также подготовить эти территории к отопительному сезону.Кроме того, Мишустин попросил членов кабмина свести к минимуму бюрократические процедуры, активно участвовать в оперативном решении любых вопросов, которые есть у граждан, а также относиться ко всему внимательно.
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михаил мишустин, россия, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины
Михаил Мишустин, Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Мишустин поручил срочно выполнить распоряжения Путина по приграничью
Мишустин: нужно в кратчайшие сроки выполнить поручения Путина по приграничью
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству в кратчайшие сроки выполнить поручения президента России Владимира Путина по оказанию помощи приграничным с Украиной регионам.
"На прошлой неделе президент провел совещание по ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях
и дал ряд поручений правительству... Коллеги, важно в кратчайшие сроки исполнить то, что было обозначено главой государства", - заявил Мишустин на заседании кабмина в четверг, обращаясь к членам правительства.
Он напомнил, что президент, в частности, поручил оказать помощь малому и среднему бизнесу в этих регионах, наладить сотовую связь и обеспечить доступ к сети интернет там, где это необходимо, определить детей на учебу в безопасные места, а также подготовить эти территории к отопительному сезону.
Кроме того, Мишустин попросил членов кабмина свести к минимуму бюрократические процедуры, активно участвовать в оперативном решении любых вопросов, которые есть у граждан, а также относиться ко всему внимательно.