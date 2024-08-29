https://ria.ru/20240829/mishustin-1969263219.html

Мишустин поручил срочно выполнить распоряжения Путина по приграничью

Мишустин поручил срочно выполнить распоряжения Путина по приграничью - РИА Новости, 29.08.2024

Мишустин поручил срочно выполнить распоряжения Путина по приграничью

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству в кратчайшие сроки выполнить поручения президента России Владимира Путина по оказанию помощи... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T15:49

2024-08-29T15:49

2024-08-29T17:19

михаил мишустин

специальная военная операция на украине

россия

курская область

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству в кратчайшие сроки выполнить поручения президента России Владимира Путина по оказанию помощи приграничным с Украиной регионам."На прошлой неделе президент провел совещание по ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях и дал ряд поручений правительству... Коллеги, важно в кратчайшие сроки исполнить то, что было обозначено главой государства", - заявил Мишустин на заседании кабмина в четверг, обращаясь к членам правительства.Он напомнил, что президент, в частности, поручил оказать помощь малому и среднему бизнесу в этих регионах, наладить сотовую связь и обеспечить доступ к сети интернет там, где это необходимо, определить детей на учебу в безопасные места, а также подготовить эти территории к отопительному сезону.Кроме того, Мишустин попросил членов кабмина свести к минимуму бюрократические процедуры, активно участвовать в оперативном решении любых вопросов, которые есть у граждан, а также относиться ко всему внимательно.

https://ria.ru/20240829/finansirovanie-1969263950.html

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михаил мишустин, россия, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины