https://ria.ru/20240829/minoborony-1969318073.html
"Искандер" уничтожил РЛС Cobra в Сумской области
"Искандер" уничтожил РЛС Cobra в Сумской области - РИА Новости, 29.08.2024
"Искандер" уничтожил РЛС Cobra в Сумской области
Российские военнослужащие ударом ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожили в Сумской области РЛС Cobra, боевую и транспортно-заряжающую машины РСЗО "Град",... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T19:25
2024-08-29T19:25
2024-08-29T19:43
сумская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969320357_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_99ccf91343dd2adcc3f746c03e36453d.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие ударом ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожили в Сумской области РЛС Cobra, боевую и транспортно-заряжающую машины РСЗО "Град", сообщили в Минобороны России."Стоянку военной техники ВСУ в н.п. Постольное Сумской области обнаружили с помощью разведывательного БпЛА. После проведения доразведки координаты цели были переданы расчету оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", - говорится в сообщении."В результате ракетного удара уничтожены: радиолокационная станция контрбатарейной борьбы COBRA немецкого производства, боевая машина РСЗО "Ураган", боевая машина РСЗО "Град", транспортно-заряжающая машина РСЗО", - добавили в МО РФ.Кроме того, были уничтожены семь боевых бронированных машин, два трала для перевозки техники и три пикапа.Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения ангаров с вооружением, военной и специальной техникой ВСУ в Постольном.
https://ria.ru/20240829/spetsoperatsiya-1969315462.html
сумская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969320357_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4d162fc50ed0ce5321ef78a3655a931e.jpg
Уничтожение в Сумской области РЛС Cobra
Уничтожение в Сумской области РЛС Cobra
2024-08-29T19:25
true
PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, украина
Сумская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
"Искандер" уничтожил РЛС Cobra в Сумской области
Минобороны: в Сумской области уничтожены РЛС Cobra и части РСЗО "Град" ВСУ
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие ударом ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожили в Сумской области РЛС Cobra, боевую и транспортно-заряжающую машины РСЗО "Град", сообщили в Минобороны России.
"Стоянку военной техники ВСУ
в н.п. Постольное Сумской области обнаружили с помощью разведывательного БпЛА. После проведения доразведки координаты цели были переданы расчету оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", - говорится в сообщении.
"В результате ракетного удара уничтожены: радиолокационная станция контрбатарейной борьбы COBRA немецкого производства, боевая машина РСЗО "Ураган", боевая машина РСЗО "Град", транспортно-заряжающая машина РСЗО", - добавили в МО РФ.
Кроме того, были уничтожены семь боевых бронированных машин, два трала для перевозки техники и три пикапа.
Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения ангаров с вооружением, военной и специальной техникой ВСУ в Постольном.