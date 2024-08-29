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"Искандер" уничтожил РЛС Cobra в Сумской области - РИА Новости, 29.08.2024
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19:25 29.08.2024 (обновлено: 19:43 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/minoborony-1969318073.html
"Искандер" уничтожил РЛС Cobra в Сумской области
"Искандер" уничтожил РЛС Cobra в Сумской области - РИА Новости, 29.08.2024
"Искандер" уничтожил РЛС Cobra в Сумской области
Российские военнослужащие ударом ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожили в Сумской области РЛС Cobra, боевую и транспортно-заряжающую машины РСЗО "Град",... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T19:25
2024-08-29T19:43
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специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие ударом ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожили в Сумской области РЛС Cobra, боевую и транспортно-заряжающую машины РСЗО "Град", сообщили в Минобороны России."Стоянку военной техники ВСУ в н.п. Постольное Сумской области обнаружили с помощью разведывательного БпЛА. После проведения доразведки координаты цели были переданы расчету оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", - говорится в сообщении."В результате ракетного удара уничтожены: радиолокационная станция контрбатарейной борьбы COBRA немецкого производства, боевая машина РСЗО "Ураган", боевая машина РСЗО "Град", транспортно-заряжающая машина РСЗО", - добавили в МО РФ.Кроме того, были уничтожены семь боевых бронированных машин, два трала для перевозки техники и три пикапа.Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения ангаров с вооружением, военной и специальной техникой ВСУ в Постольном.
https://ria.ru/20240829/spetsoperatsiya-1969315462.html
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Уничтожение в Сумской области РЛС Cobra
Уничтожение в Сумской области РЛС Cobra
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сумская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, украина
Сумская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
"Искандер" уничтожил РЛС Cobra в Сумской области

Минобороны: в Сумской области уничтожены РЛС Cobra и части РСЗО "Град" ВСУ

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие ударом ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожили в Сумской области РЛС Cobra, боевую и транспортно-заряжающую машины РСЗО "Град", сообщили в Минобороны России.
"Стоянку военной техники ВСУ в н.п. Постольное Сумской области обнаружили с помощью разведывательного БпЛА. После проведения доразведки координаты цели были переданы расчету оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", - говорится в сообщении.
"В результате ракетного удара уничтожены: радиолокационная станция контрбатарейной борьбы COBRA немецкого производства, боевая машина РСЗО "Ураган", боевая машина РСЗО "Град", транспортно-заряжающая машина РСЗО", - добавили в МО РФ.
Кроме того, были уничтожены семь боевых бронированных машин, два трала для перевозки техники и три пикапа.
Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения ангаров с вооружением, военной и специальной техникой ВСУ в Постольном.
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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