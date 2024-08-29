https://ria.ru/20240829/minoborony-1969318073.html

"Искандер" уничтожил РЛС Cobra в Сумской области

"Искандер" уничтожил РЛС Cobra в Сумской области - РИА Новости, 29.08.2024

"Искандер" уничтожил РЛС Cobra в Сумской области

Российские военнослужащие ударом ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожили в Сумской области РЛС Cobra, боевую и транспортно-заряжающую машины РСЗО "Град",... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T19:25

2024-08-29T19:25

2024-08-29T19:43

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие ударом ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожили в Сумской области РЛС Cobra, боевую и транспортно-заряжающую машины РСЗО "Град", сообщили в Минобороны России."Стоянку военной техники ВСУ в н.п. Постольное Сумской области обнаружили с помощью разведывательного БпЛА. После проведения доразведки координаты цели были переданы расчету оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", - говорится в сообщении."В результате ракетного удара уничтожены: радиолокационная станция контрбатарейной борьбы COBRA немецкого производства, боевая машина РСЗО "Ураган", боевая машина РСЗО "Град", транспортно-заряжающая машина РСЗО", - добавили в МО РФ.Кроме того, были уничтожены семь боевых бронированных машин, два трала для перевозки техники и три пикапа.Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения ангаров с вооружением, военной и специальной техникой ВСУ в Постольном.

https://ria.ru/20240829/spetsoperatsiya-1969315462.html

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