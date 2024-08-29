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Российская авиация нанесла удары по ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 29.08.2024
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14:13 29.08.2024 (обновлено: 14:20 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/minoborony-1969226702.html
Российская авиация нанесла удары по ВСУ в Сумской области
Российская авиация нанесла удары по ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 29.08.2024
Российская авиация нанесла удары по ВСУ в Сумской области
Российская военная авиация нанесла удары по скоплению резервов восьми украинских бригад в одиннадцатирайонах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T14:13
2024-08-29T14:20
сумская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российская военная авиация нанесла удары по скоплению резервов восьми украинских бригад в одиннадцатирайонах Сумской области, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией в течение суток нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 22-й, 61-й, 41-ймеханизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-йбригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Басовка, Водолаги, Глухов, Искрисковщина, Михайловское, Первомайское, Пустогород, Сумы, Шалыгино и Эсмань", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сумская область, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Сумская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская авиация нанесла удары по ВСУ в Сумской области

Минобороны: нанесены удары по живой силе и технике ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российская военная авиация нанесла удары по скоплению резервов восьми украинских бригад в одиннадцатирайонах Сумской области, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией в течение суток нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 22-й, 61-й, 41-ймеханизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-йбригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Басовка, Водолаги, Глухов, Искрисковщина, Михайловское, Первомайское, Пустогород, Сумы, Шалыгино и Эсмань", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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