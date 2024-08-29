https://ria.ru/20240829/minoborony-1969226702.html

Российская авиация нанесла удары по ВСУ в Сумской области

Российская авиация нанесла удары по ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 29.08.2024

Российская авиация нанесла удары по ВСУ в Сумской области

Российская военная авиация нанесла удары по скоплению резервов восьми украинских бригад в одиннадцатирайонах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T14:13

2024-08-29T14:13

2024-08-29T14:20

сумская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российская военная авиация нанесла удары по скоплению резервов восьми украинских бригад в одиннадцатирайонах Сумской области, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией в течение суток нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 22-й, 61-й, 41-ймеханизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-йбригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Басовка, Водолаги, Глухов, Искрисковщина, Михайловское, Первомайское, Пустогород, Сумы, Шалыгино и Эсмань", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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сумская область, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)