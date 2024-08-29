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Российская авиация нанесла удары по ВСУ в Сумской области
Российская авиация нанесла удары по ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 29.08.2024
Российская авиация нанесла удары по ВСУ в Сумской области
Российская военная авиация нанесла удары по скоплению резервов восьми украинских бригад в одиннадцатирайонах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T14:13
2024-08-29T14:13
2024-08-29T14:20
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российская военная авиация нанесла удары по скоплению резервов восьми украинских бригад в одиннадцатирайонах Сумской области, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией в течение суток нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 22-й, 61-й, 41-ймеханизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-йбригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Басовка, Водолаги, Глухов, Искрисковщина, Михайловское, Первомайское, Пустогород, Сумы, Шалыгино и Эсмань", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Российская авиация нанесла удары по ВСУ в Сумской области
Минобороны: нанесены удары по живой силе и технике ВСУ в Сумской области