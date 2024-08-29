https://ria.ru/20240829/minoborony-1969188695.html

Группировка "Восток" улучшила тактическое положение

Группировка "Восток" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 29.08.2024

Группировка "Восток" улучшила тактическое положение

Украинские формирования потеряли за сутки до 105 военнослужащих, гаубицу М777 производства США в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T12:19

2024-08-29T12:19

2024-08-29T12:27

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Украинские формирования потеряли за сутки до 105 военнослужащих, гаубицу М777 производства США в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Новоукраинка Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки формирований ВСУ", - говорится в сообщении.Противник потерял до 105 военнослужащих, боевую машину пехоты, шесть автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика