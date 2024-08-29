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Группировка "Восток" улучшила тактическое положение
Группировка "Восток" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 29.08.2024
Группировка "Восток" улучшила тактическое положение
Украинские формирования потеряли за сутки до 105 военнослужащих, гаубицу М777 производства США в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T12:19
2024-08-29T12:19
2024-08-29T12:27
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Украинские формирования потеряли за сутки до 105 военнослужащих, гаубицу М777 производства США в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Новоукраинка Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки формирований ВСУ", - говорится в сообщении.Противник потерял до 105 военнослужащих, боевую машину пехоты, шесть автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы, добавили в ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группировка "Восток" улучшила тактическое положение
Минобороны: ВСУ потеряли до 105 военных в зоне ответственности "Востока"