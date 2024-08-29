https://ria.ru/20240829/minoborony-1969188342.html

Группировка "Центр" уничтожила до 530 солдат ВСУ

Группировка "Центр" уничтожила до 530 солдат ВСУ - РИА Новости, 29.08.2024

Группировка "Центр" уничтожила до 530 солдат ВСУ

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили семь контратак ВСУ, противник потерял до 530 военнослужащих и бронетранспортер М113... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T12:17

2024-08-29T12:17

2024-08-29T12:21

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили семь контратак ВСУ, противник потерял до 530 военнослужащих и бронетранспортер М113 производства США, сообщило в четверг Минобороны РФ.По данным оборонного ведомства, силы "Центра" за сутки нанесли поражение формированиям 44-й, 53-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Розовка, Гродовка, Карловка и Михайловка Донецкой Народной Республики."Отразили семь контратак штурмовых групп 32-й, 100-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии. Потери противника составили до 530 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, шесть автомобилей, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и 100-мм противотанковая пушка "Рапира", - говорится в сообщении министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)