https://ria.ru/20240829/minoborony-1969188342.html
Группировка "Центр" уничтожила до 530 солдат ВСУ
Группировка "Центр" уничтожила до 530 солдат ВСУ - РИА Новости, 29.08.2024
Группировка "Центр" уничтожила до 530 солдат ВСУ
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили семь контратак ВСУ, противник потерял до 530 военнослужащих и бронетранспортер М113... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T12:17
2024-08-29T12:17
2024-08-29T12:21
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960289286_0:0:3150:1772_1920x0_80_0_0_c14447c7bd4116390db0ab7dd3a651cd.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили семь контратак ВСУ, противник потерял до 530 военнослужащих и бронетранспортер М113 производства США, сообщило в четверг Минобороны РФ.По данным оборонного ведомства, силы "Центра" за сутки нанесли поражение формированиям 44-й, 53-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Розовка, Гродовка, Карловка и Михайловка Донецкой Народной Республики."Отразили семь контратак штурмовых групп 32-й, 100-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии. Потери противника составили до 530 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, шесть автомобилей, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и 100-мм противотанковая пушка "Рапира", - говорится в сообщении министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960289286_419:0:3150:2048_1920x0_80_0_0_43d99e2220908bdd4b9481f1af43a080.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" уничтожила до 530 солдат ВСУ
Минобороны: ВСУ потеряли до 530 военных в зоне ответственности "Центра"
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили семь контратак ВСУ, противник потерял до 530 военнослужащих и бронетранспортер М113 производства США, сообщило в четверг Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, силы "Центра" за сутки нанесли поражение формированиям 44-й, 53-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Розовка, Гродовка, Карловка и Михайловка Донецкой Народной Республики.
"Отразили семь контратак штурмовых групп 32-й, 100-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии. Потери противника составили до 530 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, шесть автомобилей, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и 100-мм противотанковая пушка "Рапира", - говорится в сообщении министерства.