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Группировка "Запад" отразила шесть контратак ВСУ - РИА Новости, 29.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 29.08.2024 (обновлено: 12:25 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/minoborony-1969187604.html
Группировка "Запад" отразила шесть контратак ВСУ
Группировка "Запад" отразила шесть контратак ВСУ - РИА Новости, 29.08.2024
Группировка "Запад" отразила шесть контратак ВСУ
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ в различных районах Харьковской области и Донецкой Народной... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T12:15
2024-08-29T12:25
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
харьковская область
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ в различных районах Харьковской области и Донецкой Народной Республики, а также отразила шесть контратак украинских подразделений, сообщило в четверг Минобороны РФ."Потери противника составили до 520 военнослужащих, шесть автомобилей, 155 мм гаубица М198 производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б", два 122-мм орудия Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и "Квертус". Также уничтожено три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
донецкая народная республика
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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" отразила шесть контратак ВСУ

Минобороны: ВСУ потеряли до 520 военных в зоне ответственности "Запада"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
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Военнослужащий ВС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ в различных районах Харьковской области и Донецкой Народной Республики, а также отразила шесть контратак украинских подразделений, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Потери противника составили до 520 военнослужащих, шесть автомобилей, 155 мм гаубица М198 производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б", два 122-мм орудия Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и "Квертус". Также уничтожено три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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