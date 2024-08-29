https://ria.ru/20240829/minoborony-1969187604.html

Группировка "Запад" отразила шесть контратак ВСУ

Группировка "Запад" отразила шесть контратак ВСУ - РИА Новости, 29.08.2024

Группировка "Запад" отразила шесть контратак ВСУ

Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ в различных районах Харьковской области и Донецкой Народной... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T12:15

2024-08-29T12:15

2024-08-29T12:25

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

харьковская область

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ в различных районах Харьковской области и Донецкой Народной Республики, а также отразила шесть контратак украинских подразделений, сообщило в четверг Минобороны РФ."Потери противника составили до 520 военнослужащих, шесть автомобилей, 155 мм гаубица М198 производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б", два 122-мм орудия Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и "Квертус". Также уничтожено три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

харьковская область

донецкая народная республика

украина

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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)