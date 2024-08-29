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Группировка "Запад" отразила шесть контратак ВСУ
Группировка "Запад" отразила шесть контратак ВСУ - РИА Новости, 29.08.2024
Группировка "Запад" отразила шесть контратак ВСУ
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ в различных районах Харьковской области и Донецкой Народной... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T12:15
2024-08-29T12:15
2024-08-29T12:25
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
харьковская область
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ в различных районах Харьковской области и Донецкой Народной Республики, а также отразила шесть контратак украинских подразделений, сообщило в четверг Минобороны РФ."Потери противника составили до 520 военнослужащих, шесть автомобилей, 155 мм гаубица М198 производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б", два 122-мм орудия Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и "Квертус". Также уничтожено три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Группировка "Запад" отразила шесть контратак ВСУ
Минобороны: ВСУ потеряли до 520 военных в зоне ответственности "Запада"