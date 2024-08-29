https://ria.ru/20240829/mid-1969173127.html
МИД КНР не стал комментировать возможность встречи Си Цзиньпина и Байдена
МИД КНР не стал комментировать возможность встречи Си Цзиньпина и Байдена - РИА Новости, 29.08.2024
МИД КНР не стал комментировать возможность встречи Си Цзиньпина и Байдена
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге в четверг не стал комментировать возможность личной встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T11:39
2024-08-29T11:39
2024-08-29T11:39
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джо байден
ван и (политик)
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ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге в четверг не стал комментировать возможность личной встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена до истечения сроков полномочий последнего. Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать возможность личной встречи Си Цзиньпина и Джо Байдена, дипломат отметил, что в ходе состоявшихся ранее переговоров министра иностранных дел Китая Ван И и помощника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана в Пекине, стороны обсудили "новый раунд взаимодействия между главами государств двух стран в ближайшем будущем". "У меня нет информации, которую можно было бы добавить", - сказал Линь Цзянь.
https://ria.ru/20240828/kitay-1968964682.html
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в мире, китай, сша, пекин, си цзиньпин, джо байден, ван и (политик)
В мире, Китай, США, Пекин, Си Цзиньпин, Джо Байден, Ван И (политик)
МИД КНР не стал комментировать возможность встречи Си Цзиньпина и Байдена
МИД КНР не стал комментировать возможность личной встречи Си Цзиньпина и Байдена