"Молниеносно". Стало известно, что случилось с ВСУ на важном участке фронта
Меркурис: на Красноармейском направлении разваливается линия фронта ВСУ
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. У ВСУ большие проблемы на Красноармейском направлении, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Мы видим, как рушится вся линия фронта ВСУ на Покровском (Красноармейском - Прим.ред) направлении, и это происходит молниеносно", — сказал он.
"Мы видим, как рушится вся линия фронта ВСУ на Покровском (Красноармейском - Прим.ред) направлении, и это происходит молниеносно", — сказал он.
Эксперт добавил, что после того, как российские военные будут контролировать город, у них улучшится логистика и они смогут это использовать для продвижения в сторону Днепра.
Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.
Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.