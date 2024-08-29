https://ria.ru/20240829/merkuris-1969157327.html

"Молниеносно". Стало известно, что случилось с ВСУ на важном участке фронта

"Молниеносно". Стало известно, что случилось с ВСУ на важном участке фронта - РИА Новости, 29.08.2024

"Молниеносно". Стало известно, что случилось с ВСУ на важном участке фронта

У ВСУ большие проблемы на Красноармейском направлении, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. "Мы видим, как рушится вся линия... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T11:11

2024-08-29T11:11

2024-08-29T11:11

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. У ВСУ большие проблемы на Красноармейском направлении, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. "Мы видим, как рушится вся линия фронта ВСУ на Покровском (Красноармейском - Прим.ред) направлении, и это происходит молниеносно", — сказал он. Эксперт добавил, что после того, как российские военные будут контролировать город, у них улучшится логистика и они смогут это использовать для продвижения в сторону Днепра. Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.

https://ria.ru/20240829/ukraina-1969132193.html

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в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия