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"Молниеносно". Стало известно, что случилось с ВСУ на важном участке фронта - РИА Новости, 29.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:11 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/merkuris-1969157327.html
"Молниеносно". Стало известно, что случилось с ВСУ на важном участке фронта
"Молниеносно". Стало известно, что случилось с ВСУ на важном участке фронта - РИА Новости, 29.08.2024
"Молниеносно". Стало известно, что случилось с ВСУ на важном участке фронта
У ВСУ большие проблемы на Красноармейском направлении, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. "Мы видим, как рушится вся линия... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T11:11
2024-08-29T11:11
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. У ВСУ большие проблемы на Красноармейском направлении, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. "Мы видим, как рушится вся линия фронта ВСУ на Покровском (Красноармейском - Прим.ред) направлении, и это происходит молниеносно", — сказал он. Эксперт добавил, что после того, как российские военные будут контролировать город, у них улучшится логистика и они смогут это использовать для продвижения в сторону Днепра. Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.
https://ria.ru/20240829/ukraina-1969132193.html
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в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Россия
"Молниеносно". Стало известно, что случилось с ВСУ на важном участке фронта

Меркурис: на Красноармейском направлении разваливается линия фронта ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. У ВСУ большие проблемы на Красноармейском направлении, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

"Мы видим, как рушится вся линия фронта ВСУ на Покровском (Красноармейском - Прим.ред) направлении, и это происходит молниеносно", — сказал он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
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Эксперт добавил, что после того, как российские военные будут контролировать город, у них улучшится логистика и они смогут это использовать для продвижения в сторону Днепра.

Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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