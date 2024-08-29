https://ria.ru/20240829/mediakholding-1969210825.html

Лукашенко рассчитывает создать союзный медиахолдинг с Россией

Лукашенко рассчитывает создать союзный медиахолдинг с Россией - РИА Новости, 29.08.2024

Лукашенко рассчитывает создать союзный медиахолдинг с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает на равных условиях создать союзный медиахолдинг с Россией. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T13:28

2024-08-29T13:28

2024-08-29T13:28

россия

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

медиа - общество

союзное государство

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МИНСК, 29 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает на равных условиях создать союзный медиахолдинг с Россией. "В последнее время у нас установились очень теплые дружеские отношения с россиянами, особенно наверху. Я думаю, это будет способствовать созданию нормального самостоятельного медиахолдинга на равных", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь. По его словам, "если мы строим наш союз, главный принцип - равные условия". "Никто под козырек не берет, никто никому не подчиняется. На равных. И мы с Владимиром Путиным много обсуждали эту тему. Я ни разу не слышал от него, когда мы обсуждаем эти вопросы, чтобы он сказал: слушай, вот мы тут большие, вы малые, давайте так, давайте эдак", - сказал глава белорусского государства. Лукашенко сообщил, что когда последний раз говорил с Путиным на эту тему, то "жестковато" поставил этот вопрос - "сколько мы будем говорить об этом, надо как-то двигаться, и прежде всего россиянам, надо создавать самостоятельный холдинг". "Он говорит: "Я только за. Да, надо холдинг, надо, чтобы Telegram-канал (был - ред.), и в интернете это было, блогеры…" Он очень хорошо в это посвящен. Лучше, чем я. Он мне когда это развернул, я говорю: "Так нам больше не надо, именно так надо действовать", - отметил президент Белоруссии. Вместе с тем он констатировал, что у российских переговорщиков по этому вопросу могут быть какие-то другие интересы. "Они, конечно, есть. Но мы должны действовать в рамках, определенных главами государств", - сказал белорусский лидер. Он отметил, что по созданию союзного медиахолдинга Союзного государства РФ и Белоруссия очень много говорят. "Естественно, с учетом той политики, которая осуществляется в России в отношении СМИ. А вы тоже ее знаете, вели переговоры с ними. Вы понимаете, что там это может даже больше, чем экономика. Россия огромная, без средств массовой информации, естественно, не обойтись. И в силу определенных нюансов россияне уделяют очень серьезное внимание средствам массовой информации", - отметил глава государства. В январе текущего года на заседании Высшего государственного совета Союзного государства принято решение о создании медиакомпании. Планируется, что в ее структуру войдут телеканал, печатные средства массовой информации и ресурсный медиацентр по созданию, адаптации и распространению контента в цифровой среде.

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https://ria.ru/20240528/lukashenko-1948869279.html

https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929359710.html

https://ria.ru/20240725/otnosheniya-1961965484.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, медиа - общество, союзное государство