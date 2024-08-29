Стуглев назвал медиагруппу "Россия сегодня" лидером в создании инфоконтента
Стуглев: медиагруппе "Россия сегодня" нет равных в создании правдивого контента
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Медиагруппе "Россия сегодня" нет равных в формировании качественного и правдивого информационного контента, заявил директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.
В четверг медиагруппа "Россия сегодня" подписала соглашение с Фондом Росконгресс в сфере генерального информационного партнерства.
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"У Росконгресса есть несколько таких слоганов, лозунгов. Мы объединяем лидеров на наших мероприятиях, вы нам в этом помогаете, и вы сами являетесь лидером. Несомненно, один из наших основных слоганов — это построение пространства доверия, и в этой части, я думаю, что мы как раз работаем вместе, формируя качественный информационный контент, формируя совершенно правдивую фактическую информацию, доводя ее до аудитории. И здесь, наверное, равных вам нет", - сказал Стуглев в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Глава Росконгресса добавил, что коллектив профессионалов медиагруппы позволяет мероприятиям фонда быть практически всеобъемлющими по отношению к аудитории. И то качество работы, которое агентство представляет - подтверждает его статус как лидера.
Киселев рассказал о сотрудничестве с Росконгрессом
29 августа, 12:54