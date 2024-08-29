https://ria.ru/20240829/mediagruppa-1969205130.html

Стуглев назвал медиагруппу "Россия сегодня" лидером в создании инфоконтента

Стуглев назвал медиагруппу "Россия сегодня" лидером в создании инфоконтента - РИА Новости, 29.08.2024

Стуглев назвал медиагруппу "Россия сегодня" лидером в создании инфоконтента

Медиагруппе "Россия сегодня" нет равных в формировании качественного и правдивого информационного контента, заявил директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T13:01

2024-08-29T13:01

2024-08-29T13:01

александр стуглев

фонд "росконгресс"

медиа - общество

россия

миа "россия сегодня"

дмитрий киселев

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Медиагруппе "Россия сегодня" нет равных в формировании качественного и правдивого информационного контента, заявил директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев. В четверг медиагруппа "Россия сегодня" подписала соглашение с Фондом Росконгресс в сфере генерального информационного партнерства. "У Росконгресса есть несколько таких слоганов, лозунгов. Мы объединяем лидеров на наших мероприятиях, вы нам в этом помогаете, и вы сами являетесь лидером. Несомненно, один из наших основных слоганов — это построение пространства доверия, и в этой части, я думаю, что мы как раз работаем вместе, формируя качественный информационный контент, формируя совершенно правдивую фактическую информацию, доводя ее до аудитории. И здесь, наверное, равных вам нет", - сказал Стуглев в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Глава Росконгресса добавил, что коллектив профессионалов медиагруппы позволяет мероприятиям фонда быть практически всеобъемлющими по отношению к аудитории. И то качество работы, которое агентство представляет - подтверждает его статус как лидера.

https://ria.ru/20240829/kiselev-1969202068.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

александр стуглев, фонд "росконгресс", медиа - общество, россия, миа "россия сегодня", дмитрий киселев